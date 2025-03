María Fernanda Cabal le hizo un reclamo a Álvaro Uribe en pleno foro del Centro Democrático: esto fue lo que le dijo

La senadora y precandidata a la presidencia de Colombia estuvo en el foro de precandidatos que adelantó la colectividad de derecha en el Eje Cafetero - crédito @CeDemocrático/X

Durante un evento previo al foro con los precandidatos presidenciales del partido Centro Democrático realizado en Armenia (Quindío, Colombia), la senadora y aspirante a la presidencia, María Fernanda Cabal, le hizo un reclamo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es el líder natural de la colectividad política.

Durante su intervención, la congresista de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro se refería a la situación de seguridad, el orden público que se presenta el país, así como la fuerza política de la derecha en Colombia, y en un momento, la precandidata presidencial aprovechó la presencia del dirigente político para hacerle un llamado de atención sobre estos temas en particular.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Inicialmente, la senadora Cabal enfatizó en el legado que ha dejado el exmandatario nacional, que actualmente enfrenta un juicio oral por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

“Yo le tengo que hacer un reclamo a usted, presidente (...) lo que pasa es que usted, presidente, nos enseñó que, sin autoridad, sin seguridad, no hay desarrollo, y sin desarrollo, no hay paz. Usted dice que no le gusta la derecha. Y la derecha es autoridad”, declaró Cabal en el evento.

La senadora ha venido reclamando al expresidente sobre la presencia de varias personas provenientes de movimientos de izquierda hacia su partido - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Antes de que la congresista siguiera con sus palabras, Uribe le respondió: “Yo sé que soy bruto (al) hablar de unos temas delante de ella”, lo que generó la risa de los asistentes al foro del Centro Democrático.

Tras ello, María Fernanda Cabal sostuvo que el “eterno” debate entre la derecha y la izquierda en Colombia, cada vez ha perdido fuerza. “Lo que pasa es que el debate se empobreció, se gastó entre derecha e izquierda. Ellos (la izquierda) saben contar historias y es más hábil, convirtió su ideología en el protector de los pobres, en los dueños de los programas sociales cuando lo único que hacen es perpetuar la pobreza”, subrayó.

Del mismo modo, la senadora y precandidata a la presidencia también cuestionó que las decisiones de las regiones de Colombia se tomen desde Bogotá, recalcando la centralización del país.

Los cinco precandidatos del partido presentaron sus propuestas en el foro realizado en Armenia, Quindío - crédito @CeDemocratico/X

“En resumen, ¿por qué los países ricos son ricos? Por libertad económica, por seguridad jurídica, seguridad material. ¿Por qué los países pobres lo son? Sencillo, por comprar el asistencialismo, el gigantismo del Estado, por creer que desde Bogotá les dirigen la vida a las regiones de Colombia y por robarse los impuestos de los colombianos. Son dos modelos que superan la derecha y la izquierda”, recalcó.

A renglón seguido, Álvaro Uribe manifestó: “Ahí estamos bien de acuerdo”. Pero, minutos después, la senadora le reclamó al expresidente colombiano: “Presidente, siempre estamos de acuerdo. Lo que pasa es que él (Álvaro Uribe) tiene un corazoncito liberal mamerto por allá escondido”. Tras ello, el público aplaudió la intervención de Cabal en el foro hecho en el Eje Cafetero.

La congresista del Centro Democrático ha manifestado su inconformidad con el expresidente en varias oportunidades - crédito @MariaFdaCabal/X

Otras veces que Cabal le ha dicho ‘mamerto’ a Uribe

Esta no es la primera vez que la parlamentaria le ha manifestado esta expresión al exsenador. En 2024, en diálogo con el programa Sin Anestesia de Caracol Radio, la senadora recordó que el expresidente ha recibido en su partido a varias figuras que anteriormente se alineaban a la política de la izquierda.

“Yo respeto el valor de la experiencia, pero le diría que no vaya a apelar a su corazoncito mamerto. Él tiene un poco de mamerticos que él quiere”, declaró Cabal en su momento al citado medio de comunicación.

La senadora María Fernanda Cabal ha considerado que Uribe tiene "corazoncito mamerto" para incluir a varias figuras políticas en dicha colectividad - crédito Colprensa

Igualmente, sostuvo, en diálogo con Tropicana, que el exmandatario nacional “fue hasta amigo del padre (Francisco) De Roux y (Juan Manuel) Santos, que es pura élite cachaca revolucionaria, mamertos que se fuman todo porque todo es lícito para ellos, porque son dueños del país y dueños de los grandes negocios del Estado”

La senadora María Fernanda Cabal compite contra sus compañeros de bancada Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra en ser el candidato único que estará en el tarjetón de las elecciones presidenciales de 2026, en donde han aprovechado estos espacios para dar a conocer su visión de país y poder ser elegidos como él o la representante de la colectividad de derecha.