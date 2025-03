Petro advirtió que Colombia no podrá alcanzar la equidad mientras siga atada a un modelo económico que calificó como “raquítico”

Según el mandatario, solo así será posible distribuir la riqueza de manera justa y garantizar oportunidades para todos los ciudadanos - crédito Presidencia de la República

En un discurso cargado de reflexión social, el presidente Petro utilizó el concepto del “habitante de calle” para ilustrar la profunda desigualdad que afecta a amplios sectores de la población. Aseguró que el mundo del habitante de calle debería “desaparecer” no porque sus integrantes dejen de existir, sino porque “se dignificaron”.

Este comentario resalta la necesidad de políticas públicas que no solo busquen eliminar la pobreza y la marginalidad, sino transformar las condiciones de vida de los más vulnerables.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El mundo del habitante de calle debería desaparecer, no porque desaparecieran sus integrantes, sino porque se dignificaron”, dijo Petro, abriendo un espacio de reflexión sobre el tipo de políticas necesarias para dignificar a los ciudadanos más desprotegidos. Para el presidente, esta dignificación es fundamental para lograr una sociedad más equitativa.

También destacó que la forma de combatir la desigualdad es a través de la construcción de una “sociedad equitativa, de oportunidades para todos”, que permita, según su visión, la verdadera construcción de la paz en Colombia. En su opinión, esto solo será posible si los recursos y la riqueza que genera el país se distribuyen de manera justa y equitativa, evitando que el poder económico siga concentrado en pocas manos.

Generación de riqueza a través de un nuevo modelo económico

Petro planteó que la única forma de combatir la desigualdad es construyendo una sociedad equitativa con oportunidades para todos - crédito Presidencia

El presidente Petro, en su intervención, habló de un país con vastos recursos naturales, pero subrayó que la riqueza generada por estos no es suficiente si no se transforma el modelo económico para que este sea sostenible y beneficioso para todos los colombianos. Según su análisis, la dependencia de la extracción de recursos naturales, como el petróleo, ha llevado al país a un modelo económico “raquítico”.

“El país obviamente rico desde el punto de vista natural, nadie puede decir que no. El país de la belleza, le he llamado en una frase que ya recorre al mundo, pero desde el punto de vista de la construcción de la otra parte de la riqueza, necesitamos un modelo que no dependa únicamente de la naturaleza”, afirmó Petro.

En su análisis, destacó que la extracción de recursos naturales no genera una riqueza sostenible, ya que, por definición económica, estos recursos son no renovables y sus rendimientos tienden a decrecer. “Un pozo de petróleo decae porque es un recurso natural no renovable. Si esto se traduce a índices de productividad, los rendimientos son decrecientes”, explicó Petro, dejando claro que el futuro económico de Colombia debe basarse en la construcción de sectores más sólidos y sostenibles.

Un llamado a la acción para el sector empresarial

El presidente invitó a los empresarios a participar en la construcción de una economía más equitativa y sostenible - crédito Presidencia de la República

En su intervención, el presidente también dirigió un mensaje al sector empresarial, invitándolos a ser partícipes de la construcción de una sociedad más equitativa. “Necesitamos una sociedad equitativa, de oportunidades para todas y todos, que es la única manera de construir la paz”, dijo el jefe de Estado, subrayando que la colaboración entre el sector privado y el Gobierno será fundamental para superar las brechas de desigualdad.

El presidente continuó con un llamado a la acción para los empresarios, enfatizando que la generación de riqueza debe ir acompañada de una distribución justa para que todos los colombianos, independientemente de su clase social, puedan acceder a las mismas oportunidades. La clave de la prosperidad, para el presidente, radica en generar una economía que no dependa únicamente de los recursos naturales, sino que se enfoque en un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible para las futuras generaciones.

El presidente sacó pecho por las cifras de crecimiento de la agricultura colombiana - crédito Colprensa

En ese sentido, Petro planteó que Colombia debe transitar de un modelo basado en la extracción de recursos naturales hacia uno centrado en la producción. Para ello, destacó tres sectores clave: la agricultura, la industria y el turismo, que pueden compensar la caída de ingresos provenientes de la explotación de recursos no renovables.

Según el mandatario, estos sectores están mostrando buenos resultados, especialmente la agricultura, que ha registrado un crecimiento del 8,1% anual, comparable con el de economías emergentes como China, según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane).