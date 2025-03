Karola respondió con insultos a hermana de Yina Calderón que la llamó “tibia”: “Salte aquí, sapa”

Karola Alcendra, amiga de Emiro Navarro se despachó contra Juliana Calderón y la llamó desconocida - crédito @karolalcendra_/Instagram y Juliana Calderón Ome/Facebook

Karola Alcendra, mejor amiga de Emiro Navarro, usó una transmisión en vivo para atacar a Juliana Calderón, luego de que la empresaria de keratinas la atacara en redes sociales donde la llamó tibia y conveniente.

“Te voy a decir una cosa: la colgada aquí eres tú, que si no fuera por tu hermana nadie te conocería, nada más la mamá tuya, porque te parió”, comenzó diciendo la influencer barranquillera.

La fuerte discusión que protagonizaron las creadoras de contenido se hizo tendencia en redes sociales en donde los cibernautas aseguran la streamer costeña salió más grosera que las hermanas Calderón y que, el verdadero reality de La casa de los famosos se está dando afuera del programa. “Así le debió de haber hablado a Yaya”.

Karola Alcendra y Juliana Calderón protagonizan fuerte discusión en medio del programa digital 'Tamo’ En Vivo' - crédito @famousnews.salinas/Instagram

El conflicto entre Karola y Juliana surgió luego de que Yaya Muñoz saliera de La casa de los famosos Colombia 2025, pues la también presentadora barranquillera, fue invitada al programa Buen Día Colombia para que explicara al aire y ante los televidente las razones de su campaña en contra de la quinta eliminada del reality de quien aseguró en sus redes sociales no confiaba como amiga de Emiro.

No obstante, las palabras de Karola no se quedaron en redes sociales, ya que, la influencer viajó hasta Bogotá para gritar a las afueras de los estudios del Canal RCN, frases que prevenían a Emiro sobre su cercanía con la exreina tolimense.

Sin embargo, en el matutino, la streamer negó los hechos, pero además, defraudó al fandom de su mejor amigo, debido a que, en repetidas ocasiones aseguró que en cuanto tuviera la oportunidad de confrontar a Yaya le diría un par de verdades. Por lo anterior, varios de su seguidores la criticaron incluida la hermana de Yina Calderón que opinó al respecto.

Karol y Jd van hasta RCN a pedirle a Emiro que se distancie de Yaya, Yina, Karina y La Jesuu - crédito @valentinahz02/TikTok

“Ustedes hablaban de Yaya, que era lleva y trae, conveniente con Emiro, pero que está haciendo este personaje amiga de Emiro afuera, se está aprovechando de los seguidores de él para generar contenido. no sea tibia, no se cague la comunidad de Emiro, no se la tire porque muchas personas le están cogiendo fastidio a Emiro por culpa de ella”, mencionó la empresaria de keratinas.

Continúa rifirrafe entre Karola y Juliana Calderón

Tras verse envuelta en críticas y burlas, además del video que subió la hermana de Yina Calderón en Instagram donde se refirió a su forma de confrontar a Yaya, Carola quiso limpiar su nombre y a través del programa digital que conduce junto a Dímelo King, llamado Tamo’ En Vivo, la amiga de Emiro le marcó en directo a Juliana para demostrarle que no era tibia.

Esto dijo la hermana de Yina Calderón sobre la amistad entre la creadora de contenido y Emiro Navarro - crédito @sinpelosenlalengua/IG

“Juliana, para que saltes aquí, sapa, porque nadie te llamó empezando por ahí. Sapa no te tienes que estar metiendo lo que no te importa”, gritó Karola mientras mostraban cámara la pantalla con Juliana del otro lado de la línea en donde se alcanzaba a escuchar que la empresaria contestaba: “Mas sapa eres tú, tibis, tibia, tibia”.

En ese momento Karol a se exaltó y ‘estalló' en insultos: “no te tienes que estar metiendo lo que no te importa. " Cállate la boca y te respondo, mi amor. Cállate la boca y te respondo, que eres una sapa, diciéndome “colgada a mí”. La única colgada aquí, eres tú, que si no fuera por tu hermana nadie te conociera, nada más la mamá tuya que de vaina porque te parió. Así que cállate la boca, más bien no te estés metiendo ni conmigo, ni con la familia mía caremonda. Eh, che, vaya y coma monda también”, cocluyó Karola antes de finalizar la viollamada.

“Que hermoso video, fan de Karola”, “tibia no, fría es lo que es, cambio todo con Yaya”, “y por qué no le habló a Yaya las cosas como son”, “Karolaaaaa cállate que ya aburres”, “el verdadero reality está es afuera”, “por culpa de Karola tengo que darle la razón a la hermana de yina calderón”, “terminó siendo más ordinaria que las mismas Calderón”, “es una tibia y punto”, “solo hace por celular, de frente se queda sin pulmones”, son algunas de las reacciones de los cibernautas.