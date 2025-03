Cristina Hurtado contó las razones por las que cerró las tiendas físicas de su marca de ropa y le envió mensaje a los empresarios del país

La presentadora aseguró que la situación se puso muy difícil y decidió sólo vender en línea - crédito @chismealetoso/IG

Cristina Hurtado, además de destacarse en la televisión colombiana como presentadora, también incursionó en el mundo de la moda con su propia marca de ropa llamada Criss by Cristina Hurtado.

De acuerdo con lo que se conoce sobre su empresa, maneja tres líneas de la marca: Criss Criss Secret, Criss Design y Criss Rituals.

Sin embargo, en este camino empresarial, no todo ha sido color de rosa para la paisa, que recientemente contó a sus seguidores en medio de una dinámica qué pasó con sus tiendas físicas.

Además, envió un mensaje conmovedor a todos aquellos emprendedores que se han encontrado con algún tropiezo en el camino en su sueño de generar empresa en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cristina Hurtado se robó las miradas en redes al posar en vestido de baño - crédito @crisshurtado/Instagram

La pregunta sobre sus locales comerciales surgió en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, donde sus seguidores quisieron saber un poco más sobre la decisión que tomó de cerrarlos definitivamente.

Para iniciar, Hurtado les contó a sus seguidores que lleva 10 años trabajando con su marca de ropa, bastante conmovida dijo que “tuve la oportunidad de trabajar en ferias importantes como Colombiamoda”.

Por más de 4 años seguidos, la paisa estuvo como invitada mostrando sus productos, especialmente los que tenían su sello personal como lencería ya nivel nacional abrió tres tiendas físicas, mientras continuaba con la venta en internet. Medellín, Bogotá y Montería, fueron las ciudades elegidas por la presentadora para abrirse camino.

Cristina Hurtado reveló las razones por las que cerró las tiendas físicas de su marca - crédito @crissbycristina/IG

“Fue una experiencia muy linda, de muchas enseñanzas, pero me di cuenta de que esto es muy difícil; admiración absoluta a todos los empresarios de nuestro país porque hacer empresa aquí es muy difícil. En un momento la situación se estaba poniendo muy difícil y dije, no más, vamos solamente con ecommerce”, concluyó su relato la comunicadora.

Las reacciones de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente hubo quienes estuvieron de acuerdo con sus afirmaciones, pues consideran que no es fácil crear empresa en el país. Entre los más destacados están: “Completamente de acuerdo, no es fácil ser emprendedor, eso que ella cuenta con los recursos”; “siempre tan honesta, si ella lo percibió complicado, cómo serán los que empiezan desde abajo”, entre otros.

Su experiencia como madre de un hijo de tres años

La presentadora aseguró que se siente como madre primeriza con su hijo de tres años, a pesar de que se trata de su tercer hijo - crédito @crisshurtado/Instagram

Cristina Hurtado se convirtió en madre, nuevamente, después de 15 años de su pequeño retoño Mateo, junto al presentador Josse Narváez. La comunicadora tiene otros dos hijos: Daniel Narváez Hurtado, nacido el 27 de enero de 2000, y Juan José Narváez Hurtado, nacido el 20 de enero de 2006.

Después de la llegada de Mateo en diciembre de 2021, Hurtado se dedicó por completo a su crianza hasta que se presentó la oportunidad de presentar La casa de los famosos Colombia junto a Carla Giraldo, lo que provocó una serie de críticas por su comportamiento durante la conducción del formato de convivencia.

Cristina Hurtado se convirtió en madre por tercera vez del pequeño Mateo 15 años después de su segundo hijo - crédito @crisshurtado/IG

Actualmente, Cristina disfruta de su rol como madre, y particularmente de la crianza de su hijo Mateo, fruto de su relación con Josse Narváez y que nació en diciembre de 2021. Siendo el tercero de sus hijos y habiendo nacido con 17 años de diferencia con el segundo, es un hecho que causa curiosidad entre sus seguidores.

“Esta es la cosa más rara del mundo porque aunque ya tenemos dos hijos, ya hemos vivido la experiencia de todo este proceso de nacimiento, de crianza, jardín, colegio, universidad... volver a empezar, nos sentimos como padres primerizos porque todo vuelve a ser nuevo, todo vuelve a ser incluso distinto”, expresó la presentadora durante una dinámica de preguntas y respuestas.