Taxista que le robó el celular a trabajadora en montallantas de Bogotá culpó al diablo: “Me dejé llevar”

Ni dos días pasaron para que la presión en redes hiciera aparecer a un taxista que le robó el celular a la trabajadora nocturna de un montallantas en el barrio Ciudad Montes, de Bogotá, la noche del domingo 2 de marzo.

Tras notar que su celular había desaparecido, la joven solicitó a la administración del sitio los videos de seguridad y descubrió quién estaba tras del robo.

Entonces, con la prueba reina en mano, decidió denunciarlo en redes sociales, como se lee en la platafroma Colombia Oscura: “Taxista quedó plenamente identificado por cam/seguridad cuando le roba el celular a señora trabajadora de un montallantas. Según informan, el hecho se presento la tarde-noche del pasado 2MAR, en el b/Ciudad Montes, loc/Puente Aranda, ciudad de Bogotá”.

Lo que funcionó extraordinariamente bien, pues, el taxista hizo hasta lo imposible para contactarla y devolver el celular, como indicó él mismo en una disculpa pública que un amigo le ayudó a compartir:

“Hablo para pedirle disculpas a la comunidad, a la señora del celular por tomar en un momento lo que no era mío, me dejé llevar por un impulso. Yo sé que cometí un error y eso, así que les pido mil disculpas a mis compañeros del gremio y a la sociedad, porque algo que no tuve que haber hecho. Me dejé llevar por el impulso, me dejé llevar por la tentación del diablo”.

No cayó bien entre los bogotanos que culpara al “diablo”, así como tampoco pasaron por alto que efectuara el robo, cuando dos policías pasaban frete al monta llantas.

Sin embargo, el conductor se puso en contacto con su víctima y de una u otra manera la convenció para que bajara el video, aunque, ya había sido reproducido por otros perfiles: “Yo ya hablé con la señora, ya le pedí mis disculpas, le agaché la cabeza y le pedí de mil maneras que me disculpara, que me perdonara y que me bajara de las redes. Con la señora llegamos a un acuerdo y me dijo que sí, que lo importante era que hiciera la devolución del celular”.

No fue directamente quien regresó el celular ni volvió a coincidir con su víctima; ya que un compañero intervino: “Agradezco a un compañero que me colaboró, se acercó hasta los lados en los que vivo y me hizo el favor de ir a llevarle los celulares a la señora (...) vuelvo y repito, pido mil disculpas. Fue un impulso que cualquier persona, en cualquier momento, lo hace sin pensar en nada, pero yo no soy una persona que haga eso, ni tengo problemas con la justicia o antecedentes”.

Pero la difusión del video lo habría metido en problemas, incluso, en su lugar de trabajo: “En las empresas en las que he trabajado nunca he tenido una queja por eso y de la empresa me llamaron (a preguntarme) qué me había pasado, que les parecía raro que yo hiciera una cosa de esas”. Un caso que, sin duda, deja advertidos a quienes se “dejen seducir” igual que él por el crimen.

Canales de denuncia en Bogotá:

Línea 123: en caso de cualquier tipo de emergencia, urgencia o incidente que afecte la seguridad y convivencia en la ciudad

Línea contra el Crimen – 314 358 7212: canal de la Policía Nacional para brindar información sobre bandas, organizaciones o fenómenos delincuenciales que afecten a las comunidades.

Línea 122: de la Fiscalía General de la Nación.

Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) – 601 377 9595. Ext. 137: de la Secretaría de Seguridad para promover la denuncia formal de delitos.

Casas de Justicia de la Secretaría de Seguridad – chat de WhatsApp 302 362 9201.