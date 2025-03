Confeso asesino de exbailarina chilena: “Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco”

La mujer de 69 años era una amante de la naturaleza y decidió trasladarse a esta región de Chile debido a que era poco habitada y prefería estar en lugares alejados de áreas urbanas - crédito redes sociales

La confesión del colombiano Andrés Mauricio Hernández Toro, de 47 años, asesino de la exbailarina María Angélica Ascuí Silva, de 69 años, ha dejado detalles que conmocionan a la sociedad de Chile, donde ocurrió el cruel homicidio

La reacción se dio por cuenta de las declaraciones que se conocieron el viernes 28 de febrero de 2025, tres días después de que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Ascuí Silva, reconocida en el mundo de la farándula y el entretenimiento de su país, debido a su aparición como una de las bailarinas programa de televisión Música Libre (de TVN), además de aparecer en las páginas de la revista Paula.

Sin embargo, luego de que se reportó que el cuerpo que se descubrió debajo del puente San Pedro el martes 25 de febrero era de la exbailarina, las sospechas de su asesinato recayeron sobre este hombre de nacionalidad colombiana, que perpetró el crimen cinco días antes (el jueves 20 de febrero).

Según lo que consignó La Cuarta, la víctima fue encontrada amarrada con un alambre y cubierto por una frazada, en la estructura situada entre las localidades de Castro y Dalcahue, en el sur de Chile, en la provincia y archipiélago de Chiloé (Isla Grande).

“Vengo a entregarme, yo maté a la mujer que encontraron bajo el puente. No puedo más con la culpa”, fueron las palabras que, según los reportes a los que tuvo acceso Radio Bio Bio, pronunció Andrés Mauricio Hernández Toro, el 26 de febrero, es decir, el día siguiente al hallazgo.

Estas son las versiones por parte del confeso asesino y de los familiares y allegados de María Angélica Ascuí Silva, que aseguran que habría inconsistencias en lo que, según él, ocurrió el día que cometió el crimen.

El relato del colombiano: la discusión que habría dado pie al ataque

La misma noche del viernes 28 de febrero, y un día después de que fue legalizada su captura, La Cuarta publicó, y de acuerdo a la primera versión que dio Hernández a las autoridades, que él vivía en una de las cabañas en Castro que eran propiedad de la exbailarina chilena, que se dedicaba a negocios y obtenía sus ingresos por actividades ligadas al turismo.

Siguiendo con la confesión de Hernández Toro, días antes de que se cometiera el homicidio, la mujer le hizo una propuesta de venderle uno de sus inmuebles por un valor de $40 millones (más de $170 millones de pesos colombianos a la tasa de cambio del 4 de marzo de 2025). A esto el connacional habría aceptado y para sellar el trato el hombre le habría abonado $4 millones, que eran todos sus ahorros.

La relación entre ambos, sigue con su narración el colombiano, era buena y se reunían de manera frecuente, tanto que en una de esas ocasiones ella le habría expresado que tenía problemas económicos, y que esto también acarreaba las cabañas que tenía, incluida la vivienda del negocio, ubicada en Castro. Debido a esto él pidió que le devolviera su dinero, y ante esta solicitud ella se habría negado.

“Yo en Colombia era carnicero”, detenido por crimen de exbailarina chilena

El domingo 20 de febrero de 2025, continúa el testimonio de Andrés Mauricio Hernández Toro, al volverle a insistir por el dinero, se habría generado una discusión que se subió de tono en pocos segundos. “Me dijo que si ella perdía, yo también, y sin mediar provocación, me pegó una cachetada”, indicó el colombiano.

“Ante la agresión, yo saqué una lima de motosierra que tenía en el bolsillo trasero de mi pantalón y se la enterré en la costilla izquierda”, siguió con la descripción de los hechos. En principio, contó el hombre, él no se fijó que María Angélica Ascuí Silva estuviera sangrando y siguieron forcejeando.

La exbailarina llevaba diez años viviendo en la isla, donde se radicó y disfrutaba de la naturaleza y los paisajes de la región, sumado a sus actividades económicas vinculadas al turismo - crédito Facebook y captura de pantalla TVN Chile / YouTube

“Yo no la vi sangrar, ella tampoco se quejó. Ella nuevamente me pegó una cachetada y eso me dio rabia. Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces. Todas se las pegué en la costilla izquierda”, siguió la descripción de los hechos por parte de Hernández Toro. Pese a los reiterados ataques, la mujer no murió.

“María me dijo que acabara con su sufrimiento”, añadió el colombiano, que acto seguido le propinó una herida mortal a la altura del cuello con una espátula para raspar. “Ahí María dejó de sufrir”, cerró el relato del primer día.

Dejó el cuerpo en la escena tirado y se fue a dormir: al siguiente día desapareció el cuerpo

Con la mayor naturalidad, y como si hubiese estado recordando días pasados, Andrés Mauricio Hernández Toro aseguró que ese día dejó todo como quedó y se fue a dormir a su cabaña. Al día siguiente regresó con la misión de desaparecer el cuerpo y limpiar la escena para no dejar cabos sueltos si las autoridades llegaban allí.

Para esto, y debido a que el cuerpo era muy pesado para que él mismo pudiera cargarlo, el colombiano tomó la decisión de desmembrar el cuerpo.

“Yo en Colombia era carnicero, fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco”, agregó el hombre, que el viernes 21 de febrero trasladó el cuerpo envuelto en una cobija hasta el puente San Pedro, en Pastahué, donde lo arrojó junto con bolsas de basura en las que iban las extremidades de Ascuí Silva.

Debido a esta confesión, el domingo 2 de marzo a este sujeto se le realizó la imputación por el delito de homicidio calificado, y el tribunal decretó prisión preventiva como medida cautelar contra Hernández Toro, y se fijó un plazo de 120 días para la investigación del caso, de acuerdo con las declaraciones por parte de la jefa de la Brigada de Investigación Criminal de Castro (adscrito a la Policía de Investigaciones de Chile —PDI—), subprefecto Carol Sánchez.

Qué dijeron los familiares de María Angélica Silva Ascuí: su hija contó

En diálogo con el portal informativo Emol, Camila Spitzer (una de las hijas de la exbailarina chilena María Angélica Ascuí Silva), contó que “el pasado viernes 21 de febrero ella me escribió por Whatsapp en la noche. Ese día salí muy tarde del trabajo, y nunca le respondí. Ya el sábado (22 de febrero) le escribo de vuelta... Pero nunca más tuve respuesta”.

Asimismo, y tras confirmar que el sábado primero de marzo se realizó la velación en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario en Las Condes (Santiago), la mujer de 45 años expresó sentirse arrepentida por no responderle el mensaje a su mamá.

“Era una mujer de alma libre, muy cariñosa con sus cuatro hijos, pero quería paz, aventura. Por eso se fue de Santiago en busca de libertad. Vivió en Marbella, en Concón, Laguna Verde y finalmente nos dijo que encontró su paraíso en Castro. Llena de naturaleza”, siguió con su declaración al mismo medio Spitzer.

Yo le escribí el sábado, no me respondió. El domingo (23 de febrero), tampoco, misma cosa el lunes (24). Ahí ya me pareció raro, pero pensé que quizás se había ido a una cabaña que ella tenía y donde no tenía nada de conexión. Pero su pareja, un alemán (Victor Oberreuter), nos llamó, que si sabíamos de ella, ahí nos preocupamos. La fue a buscar el lunes a la casa, el martes (25) también, y de ahí vino el corte de luz. Ya el miércoles (26) teníamos mucha alarma y en la mañana nos enteramos que encontraron un cuerpo de un NN, como que ya dedujimos que había un 60, 70% de probabilidades que fuera ella”, aseguró la hija de Silva Ascuí, a quien no le cuadran varios detalles del testimonio de Andrés Mauricio Hernández Toro.

La mujer de 69 años es recordada por la sociedad en Chile debido a su aparición en un programa popular emitido durante la década del 70, llamado 'Música Libre' - crédito captura de pantalla TVN Chile/YouTube

Los detalles de la declaración del colombiano que no convence a la familia de la exbailarina chilena María Angélica Silva Ascuí

En la declaración que Hernández Toro le brindó a la PDI, y que tuvo acceso Radio Bio Bio, él dijo que “con María de forma recurrente nos juntábamos en mi cabaña con la finalidad de beber y consumir drogas, a ella le gustaba la cocaína, yo me encargaba de conseguírsela”.

Frente a este punto, las familiares precisaron que ella solo bebía de manera ocasional y que no eran más allá de un par de cervezas artesanales.

Lo que más tiene con dudas a la hija de la ciudadana chilena es que en días previos al hallazgo del cuerpo el mismo colombiano dio otra versión que generó dudas de inmediato en la pareja de Silva Ascuí, que fue a buscarla hasta su cabaña.

“Le dijo (Hernández Toro a Oberreuter) que mi mamá había estado ebria porque había tomado mucho whisky y había decidido venirse a Santiago en auto. Raro, primero porque ella no tomaba whisky y segundo porque nunca llegó acá”, dijo Camila Spitzer en la entrevista que brindó al portal de noticias chileno.

Por si fuera poco, Andrés Mauricio Hernández Toro dijo que también había sostenido relaciones sexuales con la mujer, pero el circulo cercano de la exbailarina chilena le dijo a Radio Bio Bio que “ella adoraba a Víctor. Era su vida. Es algo que pude comprobar porque soy muy cercano. Entonces, una relación sentimental con esa persona (el imputado)… lo encuentro muy desquiciado. Ella ni siquiera se fijaba en otras cosas porque mantenía sus propios recursos económicos. Si hubiese querido buscar una vida distinta habría tenido al hombre que quisiera, con dinero, considerando el círculo en el que se movía”.

Respecto a la presunta deuda económica, la familia aseguró que tampoco creen que los hechos se hayan dado de esta forma. Sin embargaron no descartaron del todo que su mamá tuviera alguna deuda. “A lo mejor tuvo que haber algún rollo de plata que se iba a solucionar en un par de semanas, porque era la persona menos interesada que yo conocía, llegaba a ser impresionante”, dijo su hija.

Además de estos detalles, la hija de María Angélica Silva Ascuí comentó que según lo que ellos han conocido al respecto sobre el caso, “les contó (el colombiano a las autoridades chilena cuando se entregó) que tuvieron una pelea por el arriendo, por dinero. Él se ofuscó y la agredió con un arma cortopunzante. Mi mamá igual intentó pelear, se arrancó a una pieza, pero él la siguió. Y ahí le propinó otras heridas. Él mismo contó que al verla sufrir, decidió darle muerte, de una forma espantosa”.

El caso sigue bajo investigación y se espera que en los próximos días las pesquisas que adelanta la Brigada de Homicidios, la unidad especializada de la Policía de Investigaciones de Chile para esta clase de casos que busca esclarecer los hechos.