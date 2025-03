Polémica en el caso de Uribe: Enrique Pardo Hasche guardo silencio, pero calificó al abogado de Monsalve de “señor malo”

La declaración de Enrique Pardo Hasche en el juicio contra Álvaro Uribe generó nuevos interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en la preparación de los testimonios - crédito @OscarVillamiz/X

El desarrollo del juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal está marcado por múltiples controversias. El más reciente episodio ocurrió durante la audiencia del 3 de marzo de 2025, cuando el abogado defensor Jaime Granados dejó una constancia respecto al testimonio del testigo Enrique Pardo Hasche, que provocó nuevas interrogantes sobre la transparencia en la preparación de los testimonios.

Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro del empresario Eduardo Puyana en 1991, es señalado por la Fiscalía como emisario en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe debido a su cercanía con Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar privado de la libertad en La Picota y testigo clave del caso.

La relación surgió porque ambos compartían celda en la cárcel La Picota, lo que permitió que Pardo facilitara encuentros entre Monsalve y el entonces abogado de Uribe Diego Cadena con el propósito de que supuestamente el exparamilitar modificara su testimonio que vinculaba al expresidente y a su hermano Santiago Uribe con el paramilitarismo. Sin embargo, su intervención cobró relevancia no solo por su relación con Monsalve, sino por las acusaciones que hizo sobre presuntas amenazas y presiones por parte de las autoridades.

Pardo Hasche afirmó que había sido obligado a presentarse ante la justicia, al destacar que su asistencia se daba en contra de su voluntad. Explicó que la Fiscalía General de la Nación lo había requerido para la diligencia bajo la advertencia de que, si no comparecía, podría ser arrestado. No obstante, la jueza indicó que dicha obligación es legal, pero aclaró que el declarante tiene el derecho de no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable si así lo desea.

Durante su intervención, Pardo señaló: “Mi defensa, como estrategia, me solicitó invocar el artículo 33 de la Constitución, que me otorga permanecer en silencio (...) Quiero aclarar que en este proceso y en los procesos paralelos, que podríamos llamarlos así porque se tratan de los mismos hechos y con las mismas pruebas que se llevan en contra de otras personas, la víctima en esos procesos soy yo. A mí me utilizaron, me engañaron con métodos tramposos para lograr un entrampamiento político. Eso era lo que quería comunicar”.

Una de las situaciones que generó interés durante su declaración de Pardo, fue la referencia al “señor malo” para mencionar a una persona. Ante la reiterada pregunta de la jueza sobre la identidad de esa persona, señaló al abogado Miguel Ángel del Río, representante legal de Juan Guillermo Monsalve, lo que se interpretó como un intento de desestabilizar al defensor y hasta le causó risa al testigo durante su palabra juramentada.

Luego de esto, el abogado Jaime Granados, que lidera la defensa de Álvaro Uribe, mostró su inquietud sobre el manejo de las pruebas por parte de la Fiscalía, destacando que cualquier posible presión sobre los testigos podría poner en riesgo el debido proceso. La constancia dejada por el jurista busca llamar la atención sobre lo que considera una posible irregularidad que afectaría la imparcialidad del proceso.

Granados intervino en la diligencia y señaló: “Simplemente, para dejar una constancia, que me preocupa mucho lo que dijo el señor Enrique Pardo Hasche ahora iniciando este exordio (...) que también dijeron lo que tenía que responder. Entonces, si eso es así, como él lo ha dicho, que obviamente a mí no me consta, pero es lo que él está diciendo, sí quiero dejar esa constancia, porque definitivamente de eso no se trata la preparación de ningún testimonio”.

Iván Cepeda se pronunció sobre el testimonio de Pardo Hasche

El proceso ha estado marcado por acusaciones cruzadas entre las partes involucradas. El senador Iván Cepeda, que actúa como víctima dentro del caso, se pronunció a través de su cuenta de la red social X, al recordar que existen interceptaciones y grabaciones que, según su versión, demostrarían la participación de Pardo Hasche en la recolección de falsos testimonios y ofrecimientos de sobornos.

Cepeda indicó que, pese a la decisión de guardar silencio durante la audiencia, el material probatorio en el expediente respalda las acusaciones en contra del testigo.

“A pesar de que en su declaración de hoy Pardo se reservó el derecho de guardar silencio sobre casi la totalidad de las preguntas que le hizo la Fiscal, cabe recordar que en el expediente están interceptaciones y grabaciones que dan cuenta de su rol en la recolección de falsos testimonios y ofrecimiento de soborno”, se lee en el mensaje del congresista.

Iván Cepeda añadió: “En una grabación de conversación con Monsalve en su celda, Pardo le dice que “no sea bobo, que se haga del lado de Uribe, que Uribe le va a colaborar. Uribe es Dios, Uribe es Dios en la tierra, y él todo lo puede hacer, y si usted está con Dios fácil va a salir de acá y yo le voy a colaborar simplemente hay que hacer el documento, mire, aquí hay que decir que Iván Cepeda a usted le proporcionó, le dijo esto, le dijo una, le dijo que le iba a dar cosas, que le iba a ayudar en cosas y simplemente es echarlo al agua y decir que el doctor Uribe es un santo y que no ha tenido ningún problema y con eso usted soluciona su vida””.