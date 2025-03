Fuerte crítica de Jerome Sanabria a Petro por polémica de la tesis reprobada del ministro de Educación: “Por fin encontró su profesión”

Petro justificó el fracaso de Rojas al admitir que él mismo no presentó su tesis de maestría - crédito EFE, redes sociales/Montaje de Infobae

La joven tuitera Jerome Sanabria no escatimó en palabras al criticar al presidente Gustavo Petro, luego de que este admitiera que nunca presentó la tesis de su maestría, justificando con ello a su ministro de Educación, Daniel Rojas, que reprobó la sustentación de su propio trabajo de grado. Las declaraciones del mandatario, dadas durante la presentación de su nuevo gabinete, generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde Sanabria destacó como una de las voces más críticas.

La polémica comenzó cuando Petro, en un intento por restarle importancia a la situación de su ministro, afirmó que él mismo tampoco había tenido tiempo de presentar su tesis cuando cursó una maestría.

“El estudiantado está representado aquí por lo que vi en la prensa por nuestro ministro de Educación. Está estudiando y no fue capaz de pasar la maestría, hombre. Que no se preocupe porque yo hice una maestría y ni tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí”, declaró el presidente.

Pero sus comentarios no terminaron ahí. Continuó señalando que “es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo que copiar las tesis hechas por otros, esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda, pero aquí hay izquierdistas, también tramposos”. No obstante, también instó a su ministro a volver a presentar su trabajo: “Es supremamente importante. La próxima pasa porque si no, ahí sí se las ve conmigo. Trabajo garantizado. No se puede garantizar trabajo sin alta productividad y le dejo esa tesis”.

El presidente afirmó que es mejor presentar una tesis propia que copiarla, en referencia a sus adversarios políticos - crédito Presidencia de la República/YouTube

La defensa de Petro lejos de disipar la polémica, la intensificó. El caso de Daniel Rojas, que ocupa un asiento en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional debido a su cargo, ha sido objeto de escrutinio luego de que su tesis “Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia” no cumpliera con los requisitos exigidos por los jurados.

Jerome Sanabria no se guardó nada y calificó la defensa del jefe de Estado a Rojas como “mediocre” en un contundente mensaje publicado en su cuenta de X: “Este video refleja perfectamente la mediocridad de Petro y sus seguidores. Lo cómico es que por fin parece haber encontrado su profesión: contador de chistes. Ya tiene las risas y los aplausos de fondo. Este fin de semana será el invitado principal de Sábados Felices. Pendientes”.

Jerome Sanabria arremetió contra Petro, calificándolo de “mediocre” - crédito @SoyJerome__/X

El ministro de Educaión también respondió en su cuenta de X con una reflexión: “En la vida hay sacrificios que duelen, pero no hay que esperar a que el tiempo nos diga si valieron o no la pena, sino trabajar para que el dolor se convierta en satisfacción”.

Ante la controversia, Daniel Rojas reaccionó con un mensaje reflexivo sobre el sacrificio y la perseverancia - crédito @DanielRMed/X

Sin embargo, las críticas no cesaron. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se sumó, cuestionando la actitud del presidente: “Es increíble cómo Petro, en lugar de exigir excelencia y preparación a su gabinete, termina normalizando la mediocridad. En cualquier otro país serio, un ministro de Educación que no logra completar una maestría sería motivo de cuestionamiento, pero en Colombia, Petro no solo lo respalda, sino que justifica su fracaso con el suyo propio”.

Además, enfatizó que esta situación deja en evidencia “la falta de compromiso del gobierno con la educación de calidad”. “¿Cómo se supone que alguien que no pudo superar una maestría lidere el sector educativo? La educación debe estar en manos de los mejores, no de quienes ven el fracaso como un mérito”, sentenció la congresista.

La oposición reavivó dudas sobre la formación de Petro, recordando que no obtuvo el título de magíster por no haber sustentado su tesis - crédito @MariaFdaCabal/X

La controversia también reavivó los cuestionamientos sobre la formación académica del propio presidente. Desde que asumió el cargo, la oposición ha puesto en duda la veracidad de su título de Magíster en Economía, el cual él mismo ha mencionado en varias ocasiones. Petro completó y aprobó las materias correspondientes a la especialización en la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y la maestría en la Universidad Javeriana, pero nunca presentó su tesis, razón por la cual no obtuvo los diplomas de grado.