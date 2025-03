Colombiano en España es condenado por primera vez a pagar más de 20 años de cárcel por explotación infantil en Internet

El colombiano chantajeaba a las menores luego de obtener los videos y fotografías íntimas que ellas mismas le compartían - crédito Policía Nacional / Dirección de Investigación Criminal e Interpol

En un caso que marca un precedente importante relacionados con los delitos de explotación sexual infantil a través de Internet (entiéndase también las redes sociales), un ciudadano de nacionalidad colombiana ha sido condenado por primera vez en España para pagar veinte años y nueve meses de prisión, tras la determinación por parte de la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El hoy procesado se valía de las fotografías y videos íntimos que obtenía a través de sus redes y demás plataformas en línea, donde contactaba a adolescentes en el país europeo, y de esta manera, luego de ganarse la confianza de las menores, las terminaba persuadiendo para que compartieran las imágenes.

Esta decisión judicial se conoció el 28 de febrero de 2025, luego de un proceso que inició en 2022, cuando el connacional fue detenido en su país de origen, gracias a un trabajo de cooperación internacional llevado a cabo entre la Policía Nacional de Colombia –a través del Centro Cibernético Policial de la Dijín– y la Policía Nacional de España, que ya le venía siguiendo la pista, y esto permitió emitir la orden de captura con fines de extradición al Viejo Continente.

Así dieron con este hombre en Colombia: lo extraditaron a España

De acuerdo con lo que se informó en ese momento, todo inició luego de las denuncias de una joven española, que puso en conocimiento la situación junto a su familia ante las autoridades locales, indicó Noticias RCN, y el rastreo de los mensajes por parte de los investigadores en ese país arrojaron que el hombre estaba en Colombia.

En poder del colombiano se hallaron videos que lo dejaron envuelto en otros diez posibles casos - crédito imagen de referencia Red PaPaz

Según lo que reportó Bluradio, uno de los perfiles que utilizaba el colombiano estaba vinculado con un número telefónico, además una dirección IP (esto permite identificar a un dispositivo en Internet o en una red local), que condujeron a las autoridades hasta Barranquilla (Atlántico, norte de Colombia).

El operativo se desarrolló el 20 de agosto de 2022, y el hoy condenado fue detenido por el delito de pornografía con persona menor de 18 años. Lo más alarmante de la situación es que en principio fueron tres los casos que conocieron las autoridades españolas, pero luego de realizar una inspección a los archivos que tenía en su poder este sujeto, el análisis de solo el 2% de este material arrojó 59 videos, y esto evidenció que habría otras diez posibles víctimas.

Los chats que dejaron en evidencia su ‘modus operandi’ y el chantaje

Varias conversaciones que tuvieron las primeras tres menores de 14 años que dieron origen a la apertura de la indagación dejaron a la luz que este sujeto aparentaba ser varios años menor para acceder a conversaciones y que de esta forma las adolescentes confiaran en él.

Gracias a la dirección IP se logró rastrear a este delincuente en Suramérica - crédito archivo Policía Nacional de España

No obstante, una de ellas dejó en claro sus dudas cuando se dio cuenta de que el “joven” con el que ella hablaba no era tan menor como creía. “Si me dijeras que tienes 17 ó 18, vale, pero es que tenemos 13”.

Frente a esto, el colombiano le contestó: “No lo grabaré, solo será para entretenerme un rato.”

Luego de que ellas enviaron el material, inició un calvario debido a que este hombre se convirtió en su peor pesadilla, dado que comenzó a pedir más y más videos y fotografías, y si ellas no accedían a sus solicitudes, él connacional la amenazaba con divulgar a sus conocidos.

Era tal el desespero por lo que estaba sucediendo, que en uno de los chats una de ellas le escribió: “¿Qué tengo que hacer para que me dejes a mí y a mis amigas en paz? Yo hago lo que sea”.

El hoy procesado cayó en Barranquilla, Atlántico, y fue extraditado a España - crédito Policía Nacional

En consecuencia, y tras el operativo que permitió su captura y extradición a España, hoy este hombre se encuentra bajo medida de detención intramural, dejando como un hito a nivel de cooperación internacional este resultado entre las autoridades de ambos países.

“Invitamos, no solo a la comunidad colombiana sino a la internacional, a denunciar de manera oportuna este tipo de hechos que, sin duda, con la contundencia y las capacidades de la Policía colombiana, especialmente de su servicio de investigación criminal, llegará hasta la ubicación de estas personas para ser condenadas de manera ejemplar por estos hechos tan reprochables”, concluyó el coronel Hebert Noe Mejía, director de Investigación Criminal e Interpol.