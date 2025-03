Antagonista de ‘Medusa’ confirmó que a pesar de la polémica, “la serie va porque va”

‘Medusa’, thriller de Netflix, será estrenado el 5 de marzo, rodeado de especulaciones y acusaciones públicas - crédito Netflix

Después de múltiples campañas de expectativa, el 5 de marzo se estrenará Medusa, una serie colombiana producida por Netflix, que cuenta la historia de la familia Hidalgo, una dinastía barranquillera que comienza a derrumbarse después de que Bárbara Hidalgo (Juana Acosta) asume el control del conglomerado empresarial.

“No sé qué me duele más, si descubrir lo despreciable que es mi familia o darme cuenta de que yo era como ellos”, son las palabras que se escuchan en uno de los adelantos expuestos por la plataforma de streaming. Medusa fue creada por Said Chamie y Claudia Sánchez, mientras que su dirección estuvo a cargo de Felipe Cano y María Gamboa.

Debido a las polémicas que ha generado el estreno de la serie, en diálogo con Infobae Colombia, Omar Vásquez, que interpreta a “Cuero”, uno de los antagonistas del thriller psicológico, reveló detalles de su experiencia en la producción colombiana que está dando de qué hablar.

Vásquez interpretó a 'Cuero' en la serie 'Medusa' - crédito @soyomarvasquez/Instagram

¿Qué puedes adelantar de Medusa y lo que representa la serie para el país?

Medusa es una apuesta de Netflix por las historias colombianas. Es una de esas historias que atrapa desde el primer momento y que está tejida en la realidad de una familia prestante Barranquilla y en la incógnita de un supuesto accidente en altar que vive Bárbara Hidalgo, interpretada por Juana Acosta. De ahí en adelante se tejen todo tipo de relaciones que buscan descubrir la verdad. Esto nos encanta, porque hay pistas para descubrir lo que pasó, misterio y unas actuaciones de otro planeta.

¿Qué tan relevante es esta producción para su carrera?

Absolutamente importante. Lo último que hice en televisión fue Rocky, un boxeador en la serie Los Medallistas para Caracol Televisión. Llegar a Netflix con este elenco es de ensueño. Muchos actores de gran trayectoria tuvieron participaciones cortas en la serie. Casi que el papel más pequeño fue interpretado por actores de nivel. Eso me demostró que no hay personaje chiquito. Mi personaje entra a jugar un rol importantísimo en la trama. Y pues siempre es bueno darse el caché de actuar con celebridades como Manolo Cardona y Juana Acosta; además, de contar con la increíble dirección de Felipe Cano y María Gamboa. Ambos pensaron cada escena, se tomaron el tiempo e hicieron realmente cine. Cuidaron cada toma y cada interpretación. Fue bello. Estoy muy feliz de poner esto en mi camino actoral.

En redes han afirmado que hay similitudes entre la familia Hidalgo y la familia Char - crédito Netflix

¿Qué opina de la polémica que se ha formado sobre la serie con una familia barranquillera?

La verdad me tiene sorprendido. No puedo entender por qué alguien se siente aludido. O cuál es el miedo que tienen algunas personas a tocar temas en series de ficción. Ciertamente, esa especie de censura lo único que hace es hacer que la gente quiera ver más la serie. Netflix es un gigante del entretenimiento y no se permite el error. Yo siento que esa polémica existirá siempre que haya contenidos de valor como este, que pongan en cuestionamiento las relaciones en las clases altas y que de alguna manera son rumores… aquí toman fuerza o tienen una historia poderosa detrás. Así que se caiga lo que está suelto. Y que el que se incomode se acomode porque la serie va porque va.

¿Cómo fue trabajar en la producción de Netflix y rodeado de un elenco con tantas figuras?

Fue mágico. La verdad me sentí extraño. Porque desde el primer momento tuve trato de estrella. Y eso, pues, es un abrazo al trabajo porque uno termina normalizando las rutinas duras y complejas de la tele. Pero esto es Netflix, hay cuidado de los actores, de cada detalle. Y pues, al saber con quién se comparten escenas, uno empieza a sentirse intimidado. Yo he tenido que demostrar mi valor como artista desde que salí del reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2013 y es como poder demostrarme que tengo con qué enfrentarme a retos de este nivel. Todo es tan profesional y de tanta factura que uno siente que con que lo dejen repartir el agua está aprendiendo.

Vásquez reveló que Manolo Cardona es su amor platónico de infancia - crédito @soyomarvasquez/Instagram

Durante el diálogo, en el que participó su jefe de prensa, Katherin Lancheros, el actor bromeo al revelar que se sintió emocionado de compartir set con Manolo Cardona, al que referenció como su “crush”

“Tengo que decir que hacer escenas con Manolo Cardona que fue mi “crush” (término informal para los sentimientos de amor romántico) de infancia y de toda Colombia, pues te digo ja, ja, ja. Tuve que ser muy profesional para no lanzarme y darle un beso. Ja, ja, ja mentiras… digamos que aprendí, crecí y me emocioné. Ojalá el producto que vea la gente, sea tal cual lo sentí. Insisto: el elenco es alucinante”, indicó Vásquez.

Por último, Vásquez le envió una invitación a todos los colombianos de darle una oportunidad al producto audiovisual que espera convertirse en uno de los más vistos de Netflix en 2025.

“Nadie se puede perder Medusa. Todos vamos a quedar atrapados con una serie de nivel Hollywood, grabada entre Barranquilla, Puerto Colombia y Bogotá, con la precisión correcta para seguir llevando las producciones colombianas a otro nivel. Permítanse enamorarse de cada personaje. Como les digo, van a ver caras muy conocidas haciendo cameos o con apariciones cortas. Aquí pasa de todo. Es emocionante, adictiva y lo mejor: colombiana”.