Luz María Zapata renunció a la presidencia de Asocapitales y señaló a Federico Gutiérrez: “Es un alcalde mal informado”

crédito Colprensa

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) enfrenta un cambio significativo en su liderazgo. Luz María Zapata, quien ocupaba el cargo de directora ejecutiva de la organización, confirmó su salida tras siete años al frente de la entidad.

La decisión, que ya había sido adelantada por el periodista Julio Sánchez Cristo, se produce en un contexto de tensiones internas y diferencias con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quien Zapata señaló como una figura clave en los acontecimientos que llevaron a su renuncia.

De acuerdo con las declaraciones de Zapata, su salida se da en términos de satisfacción personal por el trabajo realizado, pero también con un trasfondo de conflictos laborales. “Me voy feliz y tranquila, la verdad me voy orgullosa porque Asocapitales queda en un punto muy alto”, expresó en entrevista con W Radio. Sin embargo, también destacó que su decisión estuvo influenciada por episodios de violencia de género, maltrato y acoso laboral que, según ella, marcaron su experiencia en el cargo.

Federico Gutiérrez, señalado como el “determinador” de su salida

En sus declaraciones, Luz María Zapata no dudó en señalar a Federico Gutiérrez como una figura central en los eventos que culminaron con su renuncia. Según explicó, el alcalde de Medellín habría intentado removerla de su posición sin considerar las implicaciones legales y contractuales de su permanencia en Asocapitales.

“El alcalde, el determinador de todo esto, no se informa, es un alcalde mal informado”, afirmó Zapata, refiriéndose a la falta de conocimiento de Gutiérrez sobre su contrato, que tiene vigencia hasta julio de 2026.

Zapata también subrayó que su salida habría resultado costosa para la organización debido a su derecho a una indemnización significativa, amparada por la estabilidad laboral reforzada que protege a personas mayores de 57 años en Colombia. A pesar de ello, decidió renunciar a esta compensación económica para evitar mayores conflictos y poder retirarse “tranquila” del cargo.

Un legado de siete años al frente de Asocapitales

Luz María Zapata asumió la dirección ejecutiva de Asocapitales hace siete años, impulsada por el respaldo de varios alcaldes, incluido el propio Federico Gutiérrez en su momento. Durante su gestión, la organización alcanzó lo que ella describe como “un punto muy alto”, consolidándose como un espacio clave para la articulación de las ciudades capitales del país. Sin embargo, los últimos meses estuvieron marcados por un ambiente laboral que, según sus palabras, se tornó insostenible.

“Yo tengo claro quién fue el determinante de todo esto porque he sufrido violencia de género, maltrato, acoso laboral, pero no me importa, eso es el pasado, yo me caracterizo por siempre mirar al futuro”, afirmó Zapata, dejando entrever que su decisión de renunciar también responde a un deseo de dejar atrás estas experiencias negativas.

Implicaciones legales y laborales en el caso

El conflicto entre Luz María Zapata y Federico Gutiérrez pone de relieve las complejidades legales y laborales que rodearon su permanencia en el cargo. Según detalló Zapata, el alcalde de Medellín desconocía que su contrato tenía un periodo fijo hasta 2026 y que, debido a su edad, gozaba de protección especial bajo la normativa laboral colombiana. Esto habría hecho que su despido resultara económicamente oneroso para la organización, lo que finalmente llevó a Zapata a renunciar voluntariamente a su indemnización.

Esta decisión, según explicó, fue tomada para evitar mayores tensiones y permitir una transición más fluida en la dirección de Asocapitales. “No vale la pena continuar donde estoy, es un año muy complejo”, concluyó, dejando claro que su prioridad es avanzar hacia nuevos horizontes profesionales.

Un futuro incierto para Asocapitales

La salida de Luz María Zapata deja un vacío en la dirección de Asocapitales, una entidad que ha jugado un papel crucial en la coordinación de políticas y proyectos entre las principales ciudades de Colombia. Aunque no se han anunciado detalles sobre su sucesor o los planes inmediatos de la organización, el contexto de su renuncia plantea interrogantes sobre el futuro de la asociación y las dinámicas internas entre sus miembros.

Por su parte, las declaraciones de Zapata sobre los episodios de violencia de género y acoso laboral abren un debate más amplio sobre las condiciones laborales en las entidades públicas y la necesidad de garantizar entornos de trabajo seguros y respetuosos. Mientras tanto, la figura de Federico Gutiérrez queda en el centro de la controversia, con cuestionamientos sobre su manejo de la situación y su relación con la ahora exdirectora de Asocapitales.