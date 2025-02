Exnovio de la influenciadora Karol Alcendra fue detenido en Estados Unidos: es sospechoso del asesinato de un menor de 16 años

Exnovio de la influencer Karola fue capturado en Nueva York - crédito @karolalcendra_/Instagram - Freepik

Un análisis de ADN en una sudadera encontrada en una lavandería fue clave para ayudar a resolver el asesinato de Kemari Sanders, un adolescente de 16 años que murió tras recibir un disparo en el cuello en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos.

Según informó New York Post, el presunto responsable, Kenhy Sarrias Buelvas, un colombiano de 37 años, fue arrestado el miércoles 26 de febrero, seis meses después del incidente ocurrido el 23 de agosto de 2024.

Kenhy Sarrias, presunto responsable del asesinato en el Bronx, fue arrestado seis meses después del crimen - crédito captura de pantalla de News 12

De acuerdo con las autoridades, el crimen tuvo lugar en la madrugada, cuando Sanders y un amigo circulaban en motocicleta. Ambos se detuvieron para buscar un teléfono móvil que habían perdido, momento en el que el atacante abrió fuego. Las balas alcanzaron a Sanders en el cuello, dejándolo gravemente herido. El joven falleció el 4 de octubre, más de un mes después, en el Hospital Saint Barnabas, lo que convirtió el caso en un homicidio.

Los detectives rastrearon videos de cámaras de vigilancia que los llevaron hasta una lavandería automática cercana al lugar del tiroteo, en donde el sospechoso habría arrojado una sudadera a una secadora antes de huir. La prenda fue recuperada y sometida a análisis de ADN, lo que resultó ser un elemento crucial para identificar al presunto autor del crimen.

Se pudo encontrar pruebas del caso gracias a la colaboración entre técnicas de investigación tradicionales y herramientas tecnológicas como el Sistema de Conciencia de Dominio del Nypd, que permitió a los oficiales acceder a información actualizada para avanzar en la investigación. “Si nos fijamos en todos los pasos que nos llevaron desde el ADN hasta las citaciones de tránsito que puso a este tipo tras las rejas, sin el Sistema de Conciencia de Dominio, eso nunca habría sido posible”, explicó una fuente policial citada por el medio.

Kenhy Sarrias, involucrado en tráfico de drogas, habría disparado al confundir a la víctima con un ladrón - @kennysarrias/TikTok

El Departamento de Policía de Nueva York (Nypd) también distribuyó volantes de búsqueda con la imagen del sospechoso. Según compartió el medio citado, una llamada anónima indicó que el hombre del volante se parecía a un colombiano que vendía marihuana desde una camioneta en la zona. Posteriormente, el ADN de la sudadera coincidió con una muestra registrada por Aduanas y Protección Fronteriza en Laredo, Texas, cuando Sarrias intentó cruzar ilegalmente la frontera el 23 de diciembre de 2023.

Además, las autoridades encontraron una citación de tránsito emitida a Sarrias en junio de 2024 en el Bronx. Las imágenes corporales de ese día confirmaron que el hombre en cuestión era el mismo que aparecía en el volante de búsqueda y en los registros fronterizos.

Según las investigaciones, Sarrias, que presuntamente estaba involucrado en el tráfico de drogas, habría disparado contra Sanders y su amigo al confundirlos con posibles ladrones. Una fuente policial citada por New York Post explicó: “Este tipo era un traficante de drogas y probablemente pensó que andaban por ahí intentando robarle, así que ¿qué hizo? Mató a un chico que solo buscaba su teléfono móvil”.

Cámaras de vigilancia y un análisis de ADN conectaron a Sarrias con una sudadera clave para el caso - crédito @kennysarrias/Tiktok

Kenhy, oriundo de Cartagena, fue trasladado esposado desde el distrito 42 para enfrentar cargos, los cuales serían por asesinato, homicidio involuntario y posesión ilegal de armas. El acusado trabajaría en un concesionario de automóviles en Manhattan antes de su arresto.

El caso también ha generado atención mediática en el país debido a que Kenhy Sarrias fue pareja de la influencer Karol Alcendra, conocida en las redes sociales como Karola. La creadora de contenido confirmó su relación pasada con el acusado en el programa Tamo en Vivo de Dímelo King, donde ella es presentadora, aunque aseguró desconocer los detalles del caso. La influenciadora describió a Sarrias como una persona que fue importante en su vida y expresó su sorpresa ante la noticia.

La influencer recordó a Kenhy Sarrias como una persona que fue importante en su vida - crédito @MiVidaAzul/TikTok

“Vengo de recibir una noticia que no ha sido tan sencilla. Yo siempre lo he expuesto y siempre hablo claro. Todas las personas que hayan tenido un vínculo conmigo, aunque ya no estén en mi vida, fueron y son importantes para mí. Esta persona que está involucrada en un caso bastante difícil en este momento, supuestamente, porque si lo tienen preso, sabrá Dios qué está pasando, porque no entiendo (...) Es una persona que yo quise muchísimo (...) porque fue superhipermega especial conmigo. Yo fui su pareja durante casi un año, vivimos juntos (...) es duro, aunque ya yo no tengo contacto con él hace un montón de tiempo (...) nosotros éramos amigos, tanto era la buena relación que nos dejamos y teníamos relación de amistad y hasta laboral, porque él era nuestro manager”, contó la creadora de contenido cartagenera, que también aprovechó para mandarle un abrazo a su mamá, hermanas e hijas.

Karola, que es mejor amiga del participante de La casa de los famosos Colombia Emiro Navarro, también pidió que no la relacionaran con el caso debido a que hace muchos años que no están juntos: “La verdad lo digo y lo repito, no es un tema fácil, es un tema muy delicado, no quisiera que a él le esté pasando por eso porque, como lo dije, yo le tengo un aprecio a todos los que estuvieron en mi vida en algún momento. No me involucren tampoco porque realmente yo hace mucho tiempo tengo cero vínculos con él, pero fue mi pareja hace mucho tiempo”.

La creadora creadora de contenido dijo que no tiene comunicación con Kenhy Sarrias desde hace mucho tiempo - crédito @Karolalcendra/Instagram