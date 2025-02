Alejandro Gaviria critica políticas de salud del Gobierno Petro y habla de “corrupción y muertes”

Alejandro Gaviria criticó nuevamente incumplimientos de Gobierno Petro - crédito Colprensa

El exministro Alejandro Gaviria lanzó fuertes críticas contra la administración de Gustavo Petro por su manejo del sector salud.

A través de X, el exfuncionario denunció que las decisiones del gobierno han generado desorden, corrupción y afectaciones en la atención médica, haciendo referencia a la intervención de las EPS y a la reforma del sistema de salud de los maestros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria | crédito EFE - Colprensa

“Intervinieron las EPS: más corrupción y caos. Modificaron el Fomag: más desgreño. Ahora se culpan entre ellos y mienten. Las políticas de salud del gobierno solo han traído corrupción y muertes”, afirmó.

En su mensaje, Gaviria señaló a Carolina Corcho, exministra de Salud, al actual jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al presidente Petro como responsables de esta situación.

Mientras tanto, han salido a la luz nuevas denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la salud. Según una investigación de W Radio, un entramado empresarial que involucra clínicas, laboratorios, farmacias y otras entidades habría usado empresas fachada para apropiarse de fondos destinados al sector.

El escándalo también ha salpicado a la canciller Laura Sarabia. Tras conocerse la denuncia, Gustavo Bolívar, director del Departamento para la Prosperidad Social, pidió su renuncia. “¿Es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo? El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí”, escribió en X.

Bolívar insistió en que su posición se alinea con la lucha contra la corrupción impulsada por el presidente y aseguró que “caiga quien tenga que caer”.

Ante estos señalamientos, Sarabia rechazó las acusaciones y afirmó que no ha incurrido en ningún acto indebido. “A mí me han calumniado e investigado adentro y fuera del gobierno, y saben que no tengo enriquecimiento alguno”, expresó.

La canciller también le pidió a Bolívar que consultara directamente con el presidente Petro sobre su supuesta participación en el nombramiento de John Mauricio Marín en la Fiduprevisora y en la salida de Luis Carlos Leal de la Superintendencia de Salud, quien investigaba presuntos hechos de corrupción en el sector.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El director del DPS, Gustavo Bolívar, lanzó una fuerte arremetida contra Laura Sarabia, canciller, por lo que consideró una desinformación - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“Estoy de acuerdo, ‘que caiga quien tenga que caer’. Contrasten con el presidente Gustavo Petro el nombramiento a Mauricio Marín y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leal. Y si tuve alguna injerencia en ambas decisiones. A La W le pedí que llamáramos al presidente para confirmar las fuentes cercanas a él, se negaron. Gustavo Bolívar, si realmente hablas con el presidente, confírmalo. Él te dirá”, respondió Sarabia.

El cruce de declaraciones entre los altos funcionarios se dio en medio de un consejo de ministros, donde la tensión aumentó debido a la supuesta falta de presencia de Prosperidad Social en la atención a migrantes deportados.