Sergio Fajardo confirmó que es “altamente probable” que se lance a la Presidencia en 2026: “Tiene que ser la última”

El excandidato aseguró que si se lanza a la Presidencia, será la última vez que lo intente - crédito Desnúdate con Eva/Instagram

Ya hay varios precandidatos y precandidatas a las elecciones presidenciales de 2026, en las que políticos pretenden no solo reemplazar al presidente Gustavo Petro en el cargo más importante del país, sino también impedir que la izquierda y el progresismo continúen en la dirección del territorio nacional. No obstante, hay aspiraciones que todavía no se han confirmado, pero que ya suenan en las encuestas de intención de voto.

Una de las personas que está catalogada como posible aspirante es Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín que, además, ha intentado dos veces ser el presidente de Colombia, sin tener éxito (2018 y 2022). Además, en 2010 también quiso llegar a ser vicepresidente siendo la fórmula de Antanas Mockus, que perdió la contienda electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a que no ha confirmado su candidatura, el exfuncionario aparece liderando algunas encuestas. En una medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), por ejemplo, que fue divulgada en enero de 2025, ocupó el primer lugar en la intención de voto en una consulta partidista de centro, con un respaldo del 27,1%. Por otro lado, en una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica publicada en febrero de 2025, Fajardo también hizo parte de los primeros puestos del listado, ocupando el tercer lugar, con un apoyo del 11,5%.

Sergio Fajardo aseguró que después de las elecciones de 2022 perdió su identidad - crédito Adrián Escandar

Así las cosas, el exgobernador despejó las dudas sobre su futuro político, asegurando que está interesado en competir por la Presidencia y que es muy probable que se sume a la contienda electoral. Sin embargo, afirmó que la decisión no está tomada todavía, por lo que hay un pequeño porcentaje de duda al respecto. “Es altamente probable, pero no es por molestar y lo digo con seriedad. Yo quiero”, aclaró en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la presentadora Eva Rey.

Según detalló, la probabilidad de que aspire de nuevo al cargo está en un 95%. Además, explicó que no necesariamente tiene en el radar hacer alianzas, debido a que la última vez que intentó ganar las elecciones no solo no obtuvo los resultados que esperaba, sino que, además, tuvo consecuencias que lo afectaron a nivel político. “Lo que pasó en 2022, en esa coalición Centro Esperanza, que fue un fracaso electoral, y la reflexión más importante acerca del 2022 fue: yo perdí la identidad”, precisó.

El excandidato Sergio Fajardo aseguró que está listo para una contienda electoral - crédito Colprensa

En todo caso, si decide apuntarse a la contienda, tiene un punto de vista claro: no volverá a buscar la Presidencia, independientemente de si gana o no las elecciones. Esa postura no es nueva, en 2018 afirmó que no volvería a adentrarse en esa lucha política, pero, con el paso de los años, cambió de parecer y decidió intentarlo de nuevo. “Me arrepentí, cambié de decisión, que uno puede cambiar de decisión en la vida. Hoy si tengo que decir que tiene que ser la última”, aseguró.

Pues, de acuerdo con el exfuncionario, la edad es un factor decisivo: actualmente tiene 68 años y el 19 de junio de 2026 cumplirá 70 años, lo que quiere decir, que para 2030 tendrá 74, una edad en la que ya no quisiera estar inmiscuido en un proceso electoral. “Tampoco ya más. Vamos bien, estoy contento”, sostuvo.

Sergio Fajardo aseguró que 2026 será el "gobierno más difícil" de Colombia en su historia más reciente - crédito Colprensa

De igual manera, aseguró que no buscaría lanzarse a la Presidencia por firmas, sino con el respaldo del partido Dignidad y Compromiso. Aclaró también que se siente listo para un posible nuevo episodio político en su vida, para el cual ha tratado de adquirir más conocimientos. Esto, en congruencia con el reto que implica un cambio de gobernante; en 2026 será más complejo dirigir el país. “Concentración: voy a llegar preparado, muy bien formado, con el espíritu limpio para el que va a ser el gobierno más difícil de la historia de Colombia, por lo menos reciente”, dijo.