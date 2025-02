Con este modus operandi suplantan a empresas de envío para robar datos de tarjetas bancarias

Winny Restrepo relató en un video cómo casi cae en una estafa al recibir un mensaje sobre un problema con su entrega - crédito winnyrestrepo/TikTok

Una nueva modalidad de estafa está llamando la atención de usuarios de redes sociales, dado que los delincuentes se aprovechan de la confianza de usuarios que esperan envíos.

Con mensajes de texto que aparentan provenir de empresas reconocidas, como si se tratara de notificaciones legítimas relacionadas con un paquete pendiente, buscan engañar a las víctimas para que ingresen a páginas web fraudulentas y así, entreguen sus datos bancarios.

Un paquete con estafa

La usuaria Winny Restrepo compartió recientemente su experiencia en un video de TikTok en el que explicó que recibió un mensaje que parecía proceder de una conocida empresa de envíos, en el que se le informó sobre un supuesto problema con un paquete que estaba esperando.

El mensaje incluía un enlace que parecía auténtico, llevando a Restrepo a una página web fraudulenta que solicitaba datos sensibles - crédito winnyrestrepo/TikTok

“Resulta que me llegó un mensaje de texto. Yo siempre me fijo cuando es de un teléfono normal, pero resulta que esta vez no, llegó de un código que es normalmente cuando viene de empresas grandes, lo que hace un poco más creíble, entonces yo le di clic porque había un problema con mi entrega, por estar a las carreras yo no leí, yo leí que decía Coordinadora, pero miren que no dice Coordinadora”.

De acuerdo con el relato, el mensaje incluía un enlace que, a simple vista, parecía auténtico, por lo que presionada por la aparente urgencia, Restrepo casi cae en la trampa, pero finalmente identificó los indicios de estafa y logró evitar el robo de sus datos.

Los delincuentes aseguraron que la usuaria tenía un saldo pendiente por el que debía realizar un pago - crédito winnyrestrepo/TikTok

“Están robando de una manera tan profesional que es superfácil caer”, relató Restrepo en su video; además, agregó: “Yo ya había escuchado que cuando uno entraba a pagar, ahí pedían los datos de la tarjeta de crédito o de débito, y ahí es donde capturan tus datos”.

Su experiencia dejó en evidencia cómo los estafadores no solo crean páginas web visualmente convincentes, sino que envían mensajes desde números que simulan ser oficiales, lo que dificulta aún más detectar el fraude.

Restrepo también advirtió sobre la importancia de revisar cuidadosamente las direcciones de páginas web antes de ingresar cualquier información y de no ceder a la presión de mensajes urgentes.

En su caso, aunque el enlace aparentaba ser de la empresa de envíos, una inspección más detallada reveló inconsistencias en la dirección web.

Restrepo advirtió sobre la importancia de revisar cuidadosamente las direcciones web y no ceder a la presión de mensajes urgentes - crédito winnyrestrepo/TikTok

Testimonios de otros usuarios

El video de Restrepo no solo expuso la modalidad, sino que generó una cascada de testimonios de otras personas que por poco fueron víctimas de estafas similares.

En los comentarios, usuarios compartieron experiencias como recibir mensajes sobre “descuentos” en servicios públicos o problemas con envíos, que los redirigían a páginas aparentemente legítimas.

Uno de los comentarios más destacados decía: “A mí me pasó lo mismo ayer, y el mensaje de texto tenía hasta el número real de la guía que estaba esperando”.

Otro usuario mencionó: “Hace una semana me pasó igual con el pago del recibo del internet; me mandaron un descuento del 50% si cancelaba ese mismo día. Revisé y me mandaba directamente a la página de mi operador”.

Por tal razón, entre los usuarios que comentaron el video se especuló que los estafadores poseen información aparentemente precisa, como números de guía reales o datos relacionados con pagos que las víctimas están próximas a realizar: “Los ladrones están dentro de esas empresas”.

El video de Restrepo generó una ola de comentarios de personas que también fueron blanco de estafas similares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La clave para evitar caer en la trampa

La principal lección que se desprende de estas historias es que la prevención y la cautela son esenciales, por lo que antes de abrir cualquier enlace que llegue a través de un mensaje de texto o correo, es fundamental:

Verificar la URL: comprobar que el enlace sea el oficial de la empresa, pues muchas veces los estafadores modifican una letra o utilizan dominios similares para hacer que las páginas falsas parezcan legítimas.

Contactar directamente a la empresa: si se recibe un mensaje relacionado con un envío pendiente o un pago, es mejor ingresar manualmente al sitio web oficial de la compañía o comunicarse directamente con su servicio de atención al cliente.

No ceder ante la urgencia: los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para que las víctimas actúen rápidamente sin detenerse a revisar los detalles, por lo que mantener la calma y verificar la información antes de realizar cualquier acción puede ser la diferencia entre evitar una estafa y perder información confidencial.

Reportar los intentos de fraude: notificar a las autoridades y a las empresas involucradas permite que otros usuarios estén al tanto de estas modalidades y ayuda a prevenir futuros engaños.