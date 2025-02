Caso Uribe: Deyanira Gómez reveló cómo consiguió el reloj espía usado para grabar al abogado Diego Cadena

Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve, fue pieza clave en la obtención de pruebas contra Álvaro Uribe durante el juicio por presunta manipulación de testigos - crédito redes sociales

El juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez reveló este miércoles 26 de febrero un elemento crucial que podría definir el rumbo del proceso: un reloj espía utilizado por el testigo Juan Guillermo Monsalve para registrar conversaciones dentro de la cárcel La Picota.

La grabadora, adquirida por Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, fue clave para documentar los acercamientos de Diego Cadena, abogado de Uribe, al exparamilitar.

Según declaró Gómez durante la audiencia, Monsalve la contactó el 21 de febrero de 2018 para contarle que un abogado que decía representar a Uribe quería hablar con él.

“Monsalve comentó que no había recibido al abogado el día 21 porque necesitaba registrar la conversación para su seguridad”, explicó Gómez ante la jueza Sandra Heredia.

Al no ser viable ingresar una grabadora tradicional a la cárcel, Gómez investigó opciones y encontró una tienda en línea que vendía dispositivos ocultos: “Si no me equivoco, era Tienda Espía, y vendían múltiples objetos, como gafas, esferos o relojes”. Finalmente, optaron por un reloj espía, pues era un objeto discreto que Monsalve podía portar sin levantar sospechas.

El reloj, cuyo costo fue de aproximadamente 300.000 pesos colombianos, fue entregado a Monsalve a través del abogado Héctor Romero, quien en ese momento lo representaba en ciertos trámites legales.

Según su relato, Romero accedió a colaborar, pero le solicitó entre 500.000 y 1 millón de pesos colombianos (aproximadamente entre 125 y 250 dólares estadounidenses) para realizar esta acción. Gómez no especificó en su declaración cómo se llevó a cabo el ingreso del dispositivo, pero dejó claro que Romero fue una pieza clave en este proceso.

“El reloj tenía su pantalla, dos botones laterales, y al presionarlos en una secuencia específica, se encendía una luz roja que indicaba que estaba grabando”, detalló Gómez. El dispositivo se cargaba mediante un pequeño puerto y lucía como un reloj convencional con manecillas, sin pantalla táctil.

Este testimonio fue uno de los momentos más relevantes de la audiencia, en la que también se discutieron las condiciones de reclusión de Monsalve y las presuntas presiones ejercidas por la defensa de Uribe.

El abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, denunció abusos por parte de la guardia del Inpec y advirtió que su cliente comparecerá este jueves 27 de febrero para ampliar su declaración, pese a las dificultades que enfrenta en prisión.

Mientras tanto, la defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, cuestionó las acusaciones, insistiendo en que no hay pruebas concluyentes contra el expresidente. Sin embargo, las grabaciones obtenidas con el reloj espía podrían convertirse en una pieza clave para esclarecer si existieron presiones indebidas sobre Monsalve.

La jueza Heredia recordó que su tribunal no tiene competencia sobre las denuncias contra el Inpec y pidió que estas se remitieran a la Fiscalía o la Procuraduría. No obstante, subrayó la relevancia del material presentado y advirtió que analizará cada prueba con detenimiento.

Entre amenazas y escoltas: la salida forzada de Deyanira Gómez

Al cierre de la audiencia, Deyanira Gómez narró las angustiosas circunstancias que la llevaron a salir del país junto a su familia. “Mi nivel de seguridad era totalmente estresante. De hecho, el día antes de que yo saliera del país, solo mis familiares más cercanos sabían de mi salida, y ese mismo día recibí un mensaje de WhatsApp con una foto de un símbolo mortuorio que decía ‘descansa en paz’”, relató.

Cuando preguntaron a la persona que envió el mensaje por qué quería hablar con ella, la respuesta fue inquietante: “No tenga miedo, le conviene hablar conmigo”. Ante esto, Gómez alertó a sus escoltas, quienes informaron a la Unidad Nacional de Protección.

“Esa noche durmieron en la puerta de mi casa y al interior. Había ocho escoltas protegiendo a mis hijos, de tres y siete años, explicándoles que, si ocurría algo, debían tirarse al piso”, describió con evidente tensión.

Gómez salió del país en un vehículo blindado y con chalecos de protección. “Era impresionante sentir ese nivel de estrés y la falta de seguridad después de mi reunión con el abogado Diego Cadena”, concluyó.

Finalmente, explicó que Cadena le había pedido a Monsalve redactar una carta de retratación, la cual debía ser radicada en la Corte Suprema de Justicia.

“Juan me dijo que la hizo en su celda con Pardo Hatcher, siguiendo instrucciones de cómo y para quién debía ser escrita”. La carta, según Gómez, incluía al final una nota manuscrita de Monsalve explicando por qué había accedido a escribirla.