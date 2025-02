Cabal lanzó sablazo a Petro por cumbre contra el “extremismo” en redes sociales: “¿Eso incluye al embajador que corrió la línea ética?”

La senadora María Fernanda Cabal acusó al presidente Gustavo Petro de estrategias "non santas" en la campaña de 2022 a la presidencia - crédito Jesús Avilés/Infobae

La participación del presidente de la República, Gustavo Petro, en una especie de foro virtual en el que buscaría alianza con sus pares de Brasil, España, Chile y Uruguay, en pro de definir acciones conjuntas para combatir lo que han llamado el “extremismo” alimentado por el uso “malintencionado” de las redes sociales, dio pie para una serie de críticas, provenientes de los sectores de la oposición; en especial, el Centro Democrático.

De acuerdo con el despacho del jefe de Estado, en el encuentro del miércoles 26 de febrero participaron, además de Petro, los mandatarios de Chile, Gabriel Boric Font; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de España, Pedro Sánchez; y el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsí; en una videoconferencia en la que, según se reseñó, en la que se le dio seguimiento a los compromisos pactados en la reunión denominada ‘En defensa de la democracia. Luchando contra el extremismo’, que se llevó a cabo en septiembre de 2024 en Nueva York (Estados Unidos). Lo anterior, como parte de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Esta cumbre virtual no pasó desapercibida por la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, que en sus redes sociales se refirió al papel del primer mandatario en este sentido. Y, replicando un artículo periodístico en el que se hizo mención de esta reunión, recordó cómo en plena campaña a la presidencia de 2022 se llevaron a cabo una serie de acciones para encaminar la aspiración de Petro, a través de su hoy embajador de Chile, que ofició como asesor: Sebastián Guanumen, que se hizo famoso por una frase en la que habló de “correr la línea ética”.

“El objetivo de este grupo no es hacer cosas para la campaña oficial, sino trabajar toda la línea lateral de defensa y ataque, y eso significa que tenemos que defendernos y atacar. Y eso significa que, seguramente, la línea ética, pues se va a correr un poco, pero no podemos no atacar y no defendernos”, las declaraciones del entonces asesor, en junio de 2022, divulgadas por Semana, que tuvo acceso a las reuniones virtuales.

¿Qué dijo María Fernanda Cabal sobre la reunión de Gustavo Petro?

En su publicación, que recibió toda clase de respuestas, Cabal aprovechó para hacerle una pregunta al presidente luego de saberse su reunión con estos gobernantes. Y en la que apuntó hacia el papel de Guanumen, cuyo planteamiento, a juzgar por los resultados en ese entonces, sí habría dado resultado en la contienda electoral de mayo y junio del 2022, cuando Petro se impuso en la primera y la segunda vuelta; en esta última contra el fallecido Rodolfo Hernández.

“¿Eso incluye al embajador que corrió la línea ética en todas las redes sociales?“, expresó Cabal en su perfil, con el que se unió a los señalamientos en contra de la campaña de Petro, sobre la que cursan investigaciones tanto por presunta violación de topes de campaña como por la supuesta financiación con recursos de origen ilegal; que han tomado fuerza luego de conocerse el caso de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo: conocido como el zar del contrabando en Colombia y que habría aportado $500 millones a la aspiración.

Con este mensaje, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, lanzó sus críticas a Gustavo Petro tras participación en cumbre de redes sociales - crédito @MariaFdaCabal/X

Y es que, en su momento, las iniciativas de Guanumen para impulsar el nombre de Petro entre los ciudadanos fueron asociados con una serie de acciones que perjudicaron a otros participantes en la contienda, como el hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el excandidato y exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo Valderrama, pues habrían sido objeto de la arremetida digital que, al parecer, fue impulsada por influenciadores cercanos al petrismo, con el famoso término de “quemar” a los demás oponentes.