Rechazan propuesta de Carlos Fernando Galán de restringir la circulación de motos con parrillero en Bogotá: la consideraron “estigmatizante”

El distrito evalúa restringir el uso de parrillero en motos como medida para combatir la inseguridad en Bogotá - crédito @SectorMovilidad/X

El aumento de hurto de motocicletas, además de su empleo para actividades delictivas en Bogotá, se convirtió un tema crítico para la seguridad de la ciudad; por lo que desde la administración de Carlos Fernando Galán se está pensando en implementar medidas preventivas rigurosos que impactaría directamente a los conductores de este tipo de vehículos.

Según datos recientes de la Secretaría de Seguridad, en 2024 se reportaron 5.115 motocicletas robadas, de las cuales solo 1.287 fueron recuperadas en operativos conjuntos entre el Distrito y la Policía. A partir de eso, el distrito está considerando la posibilidad de restringir la circulación de motos con parrillero, una medida que ya ha sido implementada en el pasado en la ciudad, y que está siendo fuertemente cuestionada desde el Concejo de Bogotá por su poca efectividad en materia de seguridad,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Galán resaltó que la propuesta será evaluada en conjunto con la Secretaría de Seguridad, aunque se reconoce que esta decisión podría tener un impacto significativo en cientos de familias y trabajadores que dependen de las motocicletas como medio de transporte y herramienta laboral. “No descarto analizar si se puede hacer eventualmente en algunos puntos. Vamos a analizarlo, pero dependerá de un estudio técnico, no de una opinión”.

El alcalde Galán no descarta la opción de establecer la restricción del parrillero en algunas zonas de la ciudad, como estrategia para combatir la delincuencia común - crédito Colprensa

Y es que la posibilidad de restringir el uso de parrillero en motocicletas ya está generando una fuerte oposición entre algunos sectores, incluyendo a concejales de la ciudad, como es el caso de Julián Forero. Fuchi expresó su rechazo a la medida, argumentando que esta no solo sería ineficaz, sino que también estigmatizaría a más de 1.200.000 personas que utilizan motocicletas en la ciudad.

“La seguridad de Bogotá se le está saliendo de las manos a la Administración y ahora quieren responsabilizarnos a los motociclistas por el incremento de la inseguridad”, señaló Forero.

El cabildante también destacó que la mayoría de los usuarios de motocicletas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, quienes representan el 91% de los compradores y usuarios de este medio de transporte, según estudios recogidos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Fuchi agregó para esas familias, la motocicleta no solo es una solución de movilidad, sino también una herramienta clave para generar ingresos.

Julián Forero convocó una mesa de trabajo para proponer alternativas que mejoren la seguridad sin afectar a motociclistas - crédito @fuchi.concejal/IG

Igualmente, el concejal enfatizó que las motocicletas han permitido a muchas personas ahorrar tiempo y dinero, además de convertirse en una oportunidad de trabajo. “Somos más de 1 millón de personas que usamos moto en Bogotá. La moto se ha vuelto una solución de movilidad y una herramienta de trabajo para muchas familias”.

Evidencia cuestiona la efectividad de la medida

El debate sobre la restricción de parrilleros en motocicletas no es nuevo en Colombia. Según un estudio de la Universidad de los Andes, que compartió el concejal Forero; la medida, implementada en diferentes ciudades del país, no ha logrado reducir de manera significativa los delitos. El informe señala que los efectos positivos, cuando existen, no son sostenibles en el tiempo y que, en muchos casos, los crímenes simplemente se trasladan a otras zonas.

Además, el estudio advirtió sobre los costos sociales de estas restricciones, que incluyen la afectación de miles de familias y el desvío de recursos policiales hacia el control de la medida, en detrimento de otras labores de seguridad. Las conclusiones destacadas por el concejal refuerzan las dudas sobre la viabilidad de implementar nuevamente esta política en Bogotá.

Julián Forero rechazó las restricciones al parrillero por ser ineficaces y estigmatizantes para los motociclistas - crédito Julián Forero/X

Propuestas alternativas para mejorar la seguridad

Ante la controversia generada por la posible restricción de parrilleros, el concejal Fuchi anunció que en los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo distrital con la participación de la Secretaría General, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y representantes del gremio de motociclistas. El objetivo será plantear soluciones conjuntas para enfrentar la problemática de la inseguridad en la ciudad.

Entre las propuestas presentadas por el concejal se incluyen:

Fortalecer la inteligencia policial mediante el uso de tecnología y cámaras en puntos estratégicos.

Implementar controles estratégicos y focalizados para desarticular redes criminales.

Mejorar la efectividad de los procesos judiciales contra los delincuentes.

Crear redes de información de alerta temprana con el gremio de motociclistas para reportar delitos en tiempo real.

Establecer frentes de seguridad conformados por motociclistas para mejorar las condiciones de seguridad a nivel local.

Incentivar la denuncia de actividades delictivas dentro del gremio, garantizando la protección de los denunciantes.

Continuar con el programa de conductoras púrpura para combatir la violencia de género en las vías.

Crear un registro de mototrabajadores para identificar a quienes utilizan la motocicleta como herramienta laboral.

Para Fuchi las iniciativas buscan atacar las causas estructurales de la inseguridad en Bogotá sin recurrir a medidas que puedan afectar negativamente a miles de ciudadanos. “Por más restricciones que se pongan a los motociclistas el problema no disminuirá y solo se incurrirá en una estigmatización de 1.200.000 personas. Quiero que la Administración me diga cuántas de ese millón de personas son delincuentes.”