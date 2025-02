Shakira lamentó la cancelación de su concierto en Medellín y se refirió a los problemas logísticos: “Está fuera de mis manos”

La gira de Shakira, 'Las mujeres ya no lloran World Tour', ha presentado varios imprevistos. El último terminó con la cancelación de uno de sus conciertos - crédito @shakira/Instagram

Cientos de personas quedaron decepcionadas por la cancelación del concierto de Shakira, que estaba programado para el lunes 24 de febrero de 2025 en Medellín (Antioquia), en el estadio Atanasio Girardot. De acuerdo con la productora Páramo Presenta, la situación que derivó en la cancelación obedece a temas logísticos y estructurales, que no podían resolverse antes del show, que hace parte del amplio número de conciertos que llevará a cabo en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

“Durante el proceso de montaje del show programado para el 24 de febrero, el techo del escenario instalado por la producción local, sufrió un daño que pone en riesgo la seguridad de la artista, su staff y lo más importante y del público”, indicó la productora en un comunicado.

Lo ocurrido implica una gran pérdida en términos económicos, no solo para quienes compraron las boletas para el concierto, sino para todos los que tenían planeado viajar y hospedarse en la ciudad. Sin embargo, la esperada presentación de “La Loba” será reprogramada. Páramo Presenta confirmó que tanto el equipo de producción como la cantante barranquillera están trabajando para garantizar que los fanáticos puedan verla en la capital antioqueña, como se tenía planeado.

Por problemas en el montaje del escenario, Páramo Presenta confirmó que Shakira no se presentará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín - crédito Páramo Presenta

Las palabras de Shakira: “Me duele mucho”

Los fanáticos de la artista colombiana esperaban un pronunciamiento al respecto. En consecuencia, a través de sus redes sociales, envió un mensaje a quienes tenían la esperanza de escucharla cantar en el escenario. Aseguró que lamenta la cancelación; sin embargo, aclaró que la situación no estaba bajo su control.

“¡Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía, Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir todas las sorpresas que les tenía preparadas (…). Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción”, precisó.

Asimismo, expresó su tristeza por la imposibilidad de llevar a cabo la presentación, sobre todo por las personas que tenían sus tiquetes comprados para viajar a Medellín para disfrutar del show. No obstante, aseguró que encontrará una nueva fecha para el concierto que todos esperaban. “Siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto”, concluyó.

Shakira se pronunció tras cancelación de su concierto en Medellín - crédito @shakira/X

Antes de que se confirmara la cancelación del evento, que ya había sido postergado una fecha por motivos logísticos –pasó del 23 de febrero al 24 de febrero–, hubo rumores al respecto en redes sociales y medios de comunicación, lo que generó incertidumbre y preocupación entre los fanáticos de la cantante. En consecuencia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció, informando que desde la administración se había preparado todo lo necesario para garantizar un desarrollo exitoso del concierto.

Por eso, advirtió que los organizadores del show debían dar claridad sobre las especulaciones. “El estadio está alquilado para ellos. Desde el jueves están haciendo el montaje. Ya lo habían aplazado del domingo para el lunes. El estadio se mantuvo inclusive hasta el lunes para que pudieran realizar el montaje. Son ellos los únicos que son la voz autorizada para decir si hay, o no hay [concierto]”, aclaró.

El alcalde de Medellín aseguró que la última palabra la tiene Páramo, la productora responsable del concierto, pues la ciudad estaría completamente preparada para recibir el concierto de la cantante - crédito @FicoGutierrez/X

Así las cosas, la fanaticada de Shakira no tardó en expresar su molestia tras confirmarse la cancelación del evento artístico. En redes sociales, exigieron no solo una reprogramación fija, sino una indemnización por los perjuicios causados. Además, resaltaron las millonarias pérdidas que varios sufrieron, puesto que ya habían invertido no solo en las entradas al concierto, sino en tiquetes de avión y en reservas en hoteles. “No solo juegan con la ilusión de los fans, sino también con nuestro tiempo y dinero”, aseguró uno de los internautas, dejando ver su indignación.

Cabe resaltar que la productora tiene a disposición de la población afectada toda la información sobre entradas y devoluciones en la página web www.eticket.co.