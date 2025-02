Petro arremetió contra la Fiscalía tras informe sobre capturas de funcionarios ligados al caso de su hijo: “Buscaban tumbar al presidente por codicia”

Petro se refirió al informe de la captura de dos investigadores en el caso Nicolás Petro - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció con contundencia luego de que la Fiscalía capturara a dos funcionarios, entre ellos Víctor Forero, investigador clave en el caso contra Nicolás Petro Burgos, por presuntamente manipular versiones que involucraban a alias Pacho Malo en actividades de narcotráfico.

En un extenso mensaje, Petro denunció que miembros de la Fiscalía supuestamente protegieron durante años a narcotraficantes como alias Pacho Malo y alias Papá Pitufo, quienes habrían coordinado la exportación de toneladas de cocaína a Europa desde el puerto de Buenaventura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según el mandatario, estos criminales presuntamente actuaban bajo el amparo de altos funcionarios, incluidos la exfiscal General Martha Mancera y su predecesor Francisco Barbosa, quienes habrían encubierto sus operaciones.

El presidente afirmó que el narcotráfico en Buenaventura no solo involucra la salida de drogas, sino también el ingreso de contrabando chino y coreano, el cual sería escoltado hasta puntos oficiales sin ser requisado, gracias a leyes impulsadas por aliados de los contrabandistas. Por eso, pidió a las autoridades chinas investigar el origen de estas mercancías y sus conexiones con las redes de lavado de dinero.

Captura del mensaje de Gustavo Petro en X, donde denuncia la protección estatal a narcotraficantes y los ataques políticos contra su familia - crédito Gustavo Petro/X

Petro también hizo un llamado directo a alias Papá Pitufo: “Sé que buscan cortinas de humo, más encubrimientos, y por eso le digo a Marín que hable todo lo que sabe, sin callar palabra y le haga ese bien a Colombia”.

Sobre el caso de su hijo Nicolás Petro, el presidente sostuvo que la investigación no buscaba justicia, sino debilitarlo políticamente. Aseguró que los investigadores capturados fueron supuestamente usados para torturar psicológicamente a su hijo con el fin de forzar una declaración contra él, con el objetivo de “tumbar al presidente por codicia”.

Petro también vinculó a los narcotraficantes protegidos por la Fiscalía con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, señalando que los autores materiales fueron condenados a penas extremas para, según él, silenciarlos y proteger a los verdaderos responsables: “Quienes aplauden altas penas en vez de la verdad, no saben como premian la corrupción desde lo más alto”.

Además, el presidente hizo referencia a Epa Colombia, señalando que su caso era un ejemplo de cómo el sistema judicial castiga con dureza a quienes vienen de sectores populares, mientras los grandes responsables del narcotráfico siguen impunes.

Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como el "zar del contrabando" y vinculado a presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial de Gustavo Petro, fue capturado en Madrid con fines de extradición - crédito montaje Infobae (Oak Row Equities y Policía Nacional)

“Castigan a Epa solo por ser mujer pobre y rebelde, así como antes quemaban a las mujeres en la edad media”, afirmó Petro en su publicación.

El mandatario cerró su pronunciamiento reafirmando su compromiso con la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la verdad, asegurando que las nuevas fiscales que integran la terna presentada para reemplazar a Barbosa trabajarán con “decencia”.

Las acusaciones de Barbosa que avivaron la polémica

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa lanzó graves acusaciones contra el presidente Petro, señalándolo de no haber denunciado presuntas irregularidades relacionadas con su campaña presidencial de 2022.

Según Barbosa, personas cercanas al mandatario habrían recibido 500 millones de pesos colombianos de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Estas declaraciones fueron realizadas a través de un video publicado en la cuenta de X del exfiscal el miércoles 19 de febrero.

De acuerdo con Barbosa, durante su gestión en la Fiscalía General de la Nación se emitieron y ejecutaron órdenes de captura contra “Papá Pitufo”, quien fue detenido en Madrid, España, con fines de extradición. Además, afirmó que se desmanteló una red de contrabando en el país y se capturó a varios funcionarios, incluidos miembros de la misma Fiscalía, implicados en estas actividades ilícitas.

Sin embargo, el exfiscal criticó duramente al presidente Petro por no haber informado sobre los vínculos de Marín con su campaña ni haber denunciado el uso de un avión de propiedad del señalado contrabandista.

El exfiscal Francisco Barbosa acusa a Gustavo Petro de haber promovido una “asonada” contra la Corte Suprema de Justicia - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

En su pronunciamiento, Barbosa calificó de “cínica” la actitud del presidente Petro al referirse al caso de alias Papá Pitufo. Según el exfiscal, el mandatario no solo omitió denunciar los hechos, sino que también habría mantenido vínculos con Marín. “Presidente Gustavo Petro, no sea cínico. Usted puede repetir mil y una veces mentiras, pero esas mentiras no las va a convertir en verdades”, expresó Barbosa en su video.