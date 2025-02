Exmilitar colombiano contó dramáticos detalles sobre como llegó hasta las filas de un cartel mexicano: así logró escapar

Mauricio Andrés Cáceres, un sargento segundo retirado del Ejército de Colombia, llegó a México con la idea de trabajar, pero fue reclutado por un cartel mexicano - crédito Captura de pantalla Testigo Directo

Mauricio Andrés Cáceres, un sargento segundo retirado del Ejército de Colombia, llegó a México para trabajar como supuesto vigilante de cultivos de limón en Michoacán, por una invitación de un antiguo compañero de milicia. Lo que parecía una oferta laboral legítima terminó siendo un reclutamiento para uno de los carteles más peligrosos del mundo.

Desde la clandestinidad, el exsuboficial narró esa difícil vivencia al programa Testigo Directo, testimonio que fue enviado a través de su esposa.

Tras su retiro, Cáceres buscaba ofertas laborales y se topó con esta propuesta, que, confiando en otro militar, no parecía nada fuera de lo común. El factor económico fue determinante para aceptar: le ofrecieron alrededor de 1,700 pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente 7,000,000 de pesos mensuales.

Cáceres emprendió su viaje desde Pereira a Ciudad de México, donde debía encontrarse con el hombre que aparentemente era el jefe del proyecto. Sin embargo, este le dio una razón desconcertante: “Me dice que no, que me vaya para la terminal de buses de Ciudad de México y tome transporte para la ciudad o municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán”.

Al llegar, fue recibido por un hombre conocido como Gabriel, quien le indicó trasladarse a Apatzingán, donde un taxista lo esperaba para llevarlo a su supuesto lugar de trabajo. Después de llegar, fue transportado al municipio de Pisándaro. Allí, lo condujeron a una casa con condiciones rudimentarias: una cama vieja, un colchón deteriorado y un techo de zinc, expuesto a temperaturas extremas de 46 °C y sin ventilación.

En esa casa, se le informó que, a partir de ese momento, sería conocido únicamente como “Miguel”, fue llevado a una montaña, donde observó vehículos de alta gama y un gran número de hombres armados con equipo de última generación, incluyendo fusiles de calibre elevado y armamento que, aseguró, superaba en calidad al utilizado incluso por el Ejército colombiano.

Durante esta reunión, los hombres discutieron sobre atacar a otro grupo criminal, lo que llevó a Mauricio a comprender que había sido reclutado para actividades delictivas en el marco de la disputa entre los cárteles locales.

Aunque Mauricio afirma desconocer con certeza qué organizaciones estaban involucradas, temiendo por su vida y consciente del peligro de hacer preguntas, buscó discretamente una forma de escapar.

De regreso en el poblado, Mauricio logró contactar nuevamente al taxista que lo había llevado desde Apatzingán. Procurando regresar a este lugar, le ofreció al conductor una tarifa de $20, pero este, en lugar de colaborar, lo delató con Gabriel, quien controlaba las operaciones locales.

En medio del diálogo con el supuesto jefe, él le aseguró que ese no había sido el trato: “Eso no fue lo que a mí me dijeron. Yo trabajé en seguridad, pero nunca me dijeron que iba a trabajar con un cártel. Mi hermano, pues ya lo sabe. Usted sabe que la única forma en que puede salir de aquí es una sola y ya sabe cuál es. Pues obviamente aún no había otra forma de salir de allá”.

Inició un plan de fuga meticulosamente. Mientras se encontraba retenido en compañía de un grupo de hombres, comenzó a situarse geográficamente para un eventual escape. Una noche, aprovechando un descuido mientras el grupo se dirigía hacia el municipio de La Ruana, regresó al punto de partida y emprendió su travesía hacia el sur con la esperanza de llegar a Acapulco. Antes de partir, eliminó su aplicación de chat virtual y apagó su celular. Pasó la noche caminando, siempre procurando evitar encuentros con personas que pudieran delatarlo.

Durante su travesía, vestido como campesino para no ser relacionado con el cártel, pasaron varios días. Helen Marulanda, su esposa, comenzó a preocuparse ante la ausencia de mensajes. Desde Pereira, buscó comunicarse con él, rogando por algún signo que confirmara que estaba bien. Finalmente, al cuarto día, Mauricio encendió su celular y, utilizando una SIM card mexicana que había adquirido, logró comunicarse con ella. En un mensaje breve, pidió ayuda y explicó que la situación que enfrentaba no coincidía con los principios y valores adquiridos durante su tiempo en el Ejército.

La esposa, temiendo que el mensaje no proviniera realmente de Mauricio, solicitó pruebas adicionales para confirmar su identidad. Solo después de recibir un mensaje de voz de él, se sintió segura de su autenticidad. Su única petición fue que no intervinieran las autoridades mexicanas porque no confiaba en ellas.

Dos días después de su último contacto, el colombiano llegó a una casa abandonada, completamente deshidratado y agotado por la caminata. Helen gestionó ayuda a través de redes sociales, y finalmente, una delegación conformada por miembros de organizaciones sociales, con el apoyo del ejército mexicano, localizó a Mauricio. La delegación, liderada por Romina Aguilar, logró identificarlo usando una frase clave acordada previamente por Helen en referencia a un personaje de una telenovela colombiana.

Mauricio fue trasladado primero a un centro hospitalario en Morelia, Michoacán, para recibir atención médica y completar trámites legales. Posteriormente, fue llevado a la Ciudad de México, donde enfrentó cuestionamientos por parte de las autoridades migratorias mexicanas sobre su visa de turista. Mauricio denunció el trato recibido, explicando que era una víctima de los delincuentes activos en el país y no un criminal. Tras entregar sus declaraciones, fue escoltado por Migración Mexicana hacia Bogotá. A pesar de tener conocimiento del caso, su esposa denunció que el Gobierno colombiano no participó activamente en su retorno, limitándose a realizar acciones burocráticas.

Tan pronto como pisó tierra nacional, Mauricio fue ubicado temporalmente en una finca cerca de Pereira bajo la supervisión de la Fiscalía del departamento de Risaralda, con la promesa de brindar protección. No obstante, según Mauricio, las autoridades colombianas no han respondido adecuadamente a su solicitud de apoyo, dejándolo solo y vulnerable. Afirma que no ha recibido visitas ni comunicación que le garanticen su seguridad. Ante la precariedad de su situación, ha solicitado asilo en países como Canadá y España, aunque hasta ahora no ha recibido respuesta de sus respectivas embajadas en Colombia.