Alcalde de Cúcuta le salió al paso a las críticas por ir a concierto de Shakira mientras ELN atenta contra la ciudad:“Tantos envidiosos”

Continúa la polémica en torno al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que luego de decretar toque de queda en al capital del departamento de Norte de Santander por una fuerte ola de violencia provocada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue visto en la primera fecha de conciertos de Shakira en Barranquilla.

En las fotografías compartidas por miles de internautas por redes sociales se ve al mandatario local con el alcalde de Barranquilla, Alex Char y el exparticipante de Master Chef Colombia JuanDa Caribe.

Las imágenes despertaron la furia de los usuarios en varias redes sociales, que no duraron en criticar la decisión de Acevedo de abandonar Cúcuta para disfrutar del concierto de la cantante barranquillera, mientras la población está aterrorizada por los ataques del grupo armado.

“El alcalde Jorge Acevedo encerró a los cucuteños con un toque de queda chimbo y agarró un avión y se fue con la mujer para Barranquilla a ver a Shakira”, “La coyuntura que se está viviendo en Cúcuta no se va a solucionar con un alcalde que mientras el municipio pasa por un momento difícil en temas de seguridad, se va a un concierto de Shakira en Barranquilla. Los cucuteños esperan más de usted, necesitan un dirigente que ponga orden en el territorio, articule esfuerzos con el Gobierno Nacional, y cumpla todas esas promesas que hizo durante campaña”, son algunos de los mensajes.

Horas después, el alcalde de Cúcuta atendió a los medios de comunicación al regresar a la ciudad. Sin embargo, lejos de excusarse, defendió su viaje a La Puerta de Oro, puesto que cree que las criticas en su contra son producto de la envidia.

De igual manera, justificó el viaje al asegurar que tienen una gran pasión por la música de la barranquillera de 48 años, por lo que no podía desaprovechar la oportunidad de verla en vivo y en directo. Asimismo, sostuvo que la pasó muy bien y que disfrutó el show de la intérprete de Waka Waka, Puntería, Loba, entre otros éxitos.

“La envidia es un mal sobre la tierra, Dios mío dame paciencia con tantos envidiosos. Yo tengo 50 años, la verdad me gusta la reina del pop, me gusta Shakira y me alegró haber ido anoche al concierto”, sostuvo.

A su vez, Acevedo, sostuvo que durante su estancia en La Arenosa, tuvo varias reuniones con empresarios e inversores para conseguir capital y desarrollar obras públicas que impulsen el desarrollo de la ciudad.

Incluso, sostuvo que resultado de sus compromisos en Barranquilla podrá mejorar las ferias locales y llevar a artistas de talla internacional a la capital de Norte de Santander.

“Me invitaron estando allá, también me reuní con los empresarios importantes para hablar sobre la ciudad. Me comprometo a que las ferias de Cúcuta van a estar mejor que las del año pasado, nosotros vamos a traer este año a unos artistas de talla internacional y vamos a hacer sentir a los cucuteños orgullosos”, resaltó.

Las palabras de Acevedo generaron una ola de críticas entre los cucuteños, que lo catalogaron de irresponsable por justificar sus actos con las ferias locales. De igual manera, lo llamaron payaso y pidieron a los órganos de control sanciones.

“Imagínate tener 50 años, llevar como 15 años perdiendo en política, por fin lograr tu supuesto sueño y salir con semejante babosada. Qué diminuto es Jorge y ojalá la contraloría y las acciones ciudadanas le demuestres, qué no es envidia, es irresponsabilidad lo que hizo”; “jajajajajaja, la ciudad vuelta mierda y el alcalde cantando canciones de Shakira. Jajajakakakkaa”; “Pan y circo. Tremendo payaso y cínico”, fueron algunos de los comentarios.