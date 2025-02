Omar Pérez, ex Boca Juniors y Santa Fe, habló del accidente que involucró a su camioneta: “Toca asumir”

El argentino negó que uno de sus hijos estuviera conduciendo - crédito @Chipakero/Instagram

En la noche del 20 de febrero se registró un siniestro en la vía que conecta a Cajicá con Sopó, en el que una camioneta BMW terminó impactando contra varios vehículos y luego chocó contra un poste de luz.

De acuerdo con Noticias Caracol, el conductor de la camioneta era un joven que iba junto a tres mujeres en presunto estado de embriaguez; además, informaron que debido al choque, cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un centro médico.

Lo que sorprendió a la opinión pública es que hasta el lugar de los hechos llegó Omar Sebastián Pérez, exfutbolista argentino que hizo parte del Junior de Barranquilla, Boca Juniors e Independiente Santa Fe, y que en la actualidad reside en Chía, Cundinamarca, en donde tiene una escuela de fútbol y un restaurante.

El medio citado grabó el momento en el que Pérez se acercó a los afectados para indicar que respondería por los daños ocurridos, pero no se aclaró la identidad de la persona que conducía la camioneta.

“Disculpas. Vengo a asumir lo que hizo la persona. Venimos de la clínica, está borracho, entonces simplemente a decirles que voy a asumir el daño ocasionado”, fueron las palabras del argentino.

Omar Pérez rompió el silencio

Debido a que en redes sociales se generó el rumor de que el conductor de la camioneta era un familiar de Omar Pérez, el exfutbolista compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aclaró que nadie de su círculo cercano estaba en el lugar de los hechos.

“El día de ayer, como todos los jueves, nos estábamos preparando para el entrenamiento de padres. Me informan de que hay un accidente en donde se ve involucrada mi camioneta, hago presencia en el lugar tratando de transmitir tranquilidad a los damnificados con los cuales hoy tuvimos una reunión para dar una solución, pero sobre todo aclarar que no estuvo mi hijo, yo no estuve presente y ningún familiar estuvo presente en el lugar”, aclaró el exjugador de Independiente Santa Fe.

Cabe recordar que, el hijo mayor de Omar Pérez no reside en Colombia, ya que hace parte de las inferiores de un club argentino.

En diálogo con Caracol Radio, Pérez reveló que, en realidad, la persona estaba manejando el vehículo era un trabajador que tomó el vehículo sin permiso; además, indicó que asumirá los gastos que correspondan para reparar a los afectados.

“No, es una persona a la cual nosotros le damos la oportunidad de trabajar, lastimosamente uno a veces confía demasiado, es una persona que lleva a mis hijos, que ha estado con mi familia en varias ocasiones, pero tomó una mala decisión, tomó la camioneta para otras cosas y termina pasando lo que paso. No es pariente mío, pero toca asumir como corresponde”, indicó Pérez.

Por último, Pérez reveló que estaba hablando en su restaurante con el también exfutbolista Yulián Anchico cuando lo llamaron para informarle que su camioneta había chocado, descartando que él estuviera a bordo del vehículo cuando se registró el siniestro.

Además de sus palabras, el argentino expuso fragmentos de las cámaras de seguridad de su establecimiento en el que se observa a Pérez junto con Anchico en uno de los espacios del restaurante.

“Nosotros los jueves tenemos entrenamiento con los padres, un grupo grande, un entrenamiento en el que hacemos un picadito. Ayer Yulián (Anchico) me visitó y ahí fue cuando me informan de la noticia. Se especula que yo estaba ahí y me escape, pero yo fui y di la cara, la idea es darle una solución”, puntualizó el argentino.