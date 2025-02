Entrenadora vocal analizó a Shakira en el inicio de su gira “Las mujeres ya no lloran”: “Esa mujer no es ni medio normal”

La barranquillera inició su gira mundial "Las mujeres ya no lloran" en Brasil, cautivando a fans y expertos con su impresionante puesta en escena y nuevas versiones de sus clásicos - crédito montaje Infobae creado con www.kittl.com

Shakira regresó a los escenarios con el inicio de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, marcando su primera serie de conciertos en siete años.

Su presentación en Brasil cautivó no solo a sus fans, también a expertos como la entrenadora vocal argentina Ceci Dóver, que ofreció un detallado análisis de las nuevas versiones de las canciones de la barranquillera, sus innovaciones vocales y la impresionante puesta en escena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

Una apertura deslumbrante

En su video en YouTube, Ceci Dóver describió cómo Shakira logró sorprender al público con una versión reinventada de su clásico Ojos Así, dado que desde el inicio, el tema incorporó nuevos arreglos que mezclan música árabe y elementos teatrales, resaltando la agilidad vocal de la artista.

“Este comienzo es algo que la describe a ella, por supuesto, la gente se queda completamente enloquecida”, comenzó por explicar la entrenadora.

Shakira sorprendió con su habilidad para navegar escalas complejas y ejecutar intervalos exigentes, según el análisis de Ceci Dóver en su último video de YouTube - crédito @shakira/Instagram

También, Dóver elogió la habilidad de Shakira para navegar por complejas escalas ascendentes y ejecutar intervalos exigentes con una precisión admirable.

Técnicas vocales y matices culturales

Dóver destacó cómo Shakira combina influencias árabes con matices tangueros en su interpretación, creando una experiencia sonora única.

“En este momento no hay ningún tipo de esfuerzo vocal, es cierto que tiene esta aura de música árabe tal y como suena, también me recuerda un poquito al tango, no solamente a la parte árabe, sino como también un poco tanguera”.

La entrenadora subrayó la forma en que la cantante alterna entre distintos registros vocales, utilizando transiciones suaves y recursos estilísticos como glissandos y belting (cantar notas agudas con potencia).

“Utiliza muchísimos recursos vocales, no es fácil de cantar en estas escalas ascendentes, y manejar además el control de los melismas propios de la música árabe y la voz susurrada un poco más de fuerza, un belting, pasar a la voz de cabeza o a la voz mixta en un glissando son varias cositas que va poniendo a medida que va cantando, además de teatralizarla mucho”.

En su gira, Shakira combina influencias árabes y tangueras, creando una experiencia sonora única que resalta su versatilidad artística, según la experta Ceci Dóver - crédito @shakira/Instagram

Estos elementos no solo añaden profundidad a sus interpretaciones, también reafirman su versatilidad artística: “Esta escala tiene intervalos bastante difíciles de lograr, notas que van saltando bastante alejadas, hace como un glissando, para deslizarse hacia la nota y baja con agilidad vocal”.

Ajustes en vivo y pruebas de autenticidad

Uno de los puntos más valorados por Dóver fue la capacidad de Shakira para enfrentar imprevistos en vivo, como problemas de sonido o fallos técnicos en el micrófono.

Estas dificultades no solo demostraron que la artista canta en directo, también evidenciaron su profesionalismo y su habilidad para mantener el control del espectáculo.

“¿Te das cuenta de que es un espectáculo completamente visual?, ¿te das cuenta de que esa mujer no es ni medio normal?, ha demostrado al 100% que canta en directo, se le ha caído en varias ocasiones el micrófono y ha seguido como una reina, como aquí no pasó nada".

Según Dóver, estas “imperfecciones” en un concierto en vivo son naturales y, de hecho, confirman la autenticidad de la presentación.

Un espectáculo integral

Más allá de las proezas vocales, Dóver resaltó la magnitud del espectáculo visual que acompaña la gira de Shakira.

Desde los efectos de luces hasta la integración de inteligencia artificial en las proyecciones del escenario, cada detalle refuerza la narrativa emocional y artística del show.

Según la entrenadora, el concierto no solo es un deleite para los oídos, sino una experiencia inmersiva que transporta al público.

Un futuro prometedor en la gira

La entrenadora vocal no solo quedó impresionada por las interpretaciones de la artista, también por su conexión con el público y su capacidad para reinventarse después de años fuera de los escenarios.

Para la argentina, esta gira no solo reafirma a Shakira como una de las mayores estrellas de la música latina, sino que destaca su relevancia continua y su compromiso con la excelencia artística.