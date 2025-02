Ministerio de Salud solicitó la nulidad del auto de la Corte Constitucional que ordenó el reajuste de la UPC de 2024

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, ha defendido la suficiencia de la UPC indicando que los recursos no están siendo manejados de manera adecuada por las EPS - crédito Ministerio de Salud

De acuerdo con la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social, liderado pro Guillermo Jaramillo, no pudo demostrar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) establecida para 2024, por lo que ordenó a la cartera hacer el respectivo reajuste, incluyendo también el asignado para 2025. Pues, varios sectores del sistema de salud, sobre todo las EPS, aseguran que no cuentan con los recursos públicos suficientes para garantizar la atención de los usuarios.

No obstante, el ministerio solicitó la nulidad del Auto 007 de 2025, mediante el cual la Corte ordenó los reajustes. Según indicó en el documento el director jurídico (e) de la cartera, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, el cual fue enviado a los magistrados Vladimir Fernández, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes, la Corte no permitió al ministerio hacer una contrastación de pruebas para esclarecer la manera como se calculó la UPC. Esto, teniendo en cuenta que dicho cálculo se hace con base en los estados financieros que las mismas EPS allegan.

En ese sentido, la cartera alega que se vulneró el debido proceso: “La mayoría de la sala no garantizó este mandato constitucional (artículo 29 de la Constitución Política de 1991) al Ministerio de Salud y Protección Social al no poner en conocimiento ni permitir la controversia de las pruebas y/o documentos allegados por los actores que participaron dentro de la discusión de la suficiencia de la UPC, esto es, las Empresas Promotoras de Salud y sus agremiaciones”, detalla el documento, citado por El Tiempo.

La Corte Constitucional aseguró que el Gobierno no demostró la suficiencia de recursos de la UPC, por lo que ordenó su respectivo reajuste - crédito Corte Constitucional

De igual manera, el Ministerio de Salud considera que la Corte Constitucional falló al no presentar informes que sirvieran como sustento para determinar que la UPC establecida para 2024 fue insuficiente, en ese sentido, la orden de hacer un reajuste en ese rubro no tendría soporte alguno. El hecho de no haber dado a conocer esos documentos, habría impedido a la cartera defenderse y objetarlos. Tampoco tuvo la posibilidad de dar a conocer sus propias pruebas.

“Una vez más, se observa que en esta actuación no se protegió ni se respetó el debido proceso, el derecho a la defensa y a la contradicción”, indicó el director jurídico (e) del ministerio.

Desde la perspectiva de la cartera, la Corte Constitucional basó su decisión en “afirmaciones infundadas” de las EPS, que desde un inicio han reclamado al Gobierno nacional por la presunta falta de recursos, pese a que este lo ha aumentado de manera paulatina y por encima de la inflación.

Las EPS alegan que el Gobierno nacional no está destinando los recursos necesarios para la atención de pacientes - crédito Colprensa

La solicitud molestó a líderes de la oposición, que consideran que la cartera está incurriendo en un desacato y en una violación al derecho a la salud de los habitantes. “El Ministerio NO quiere cumplir el fallo de la Corte, no quieren pagar por la salud de los colombianos. Insisten en destruir el sistema desfinanciándolo”, indicó la senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial.

