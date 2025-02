Hija de Karina García reaccionó a los comentarios de Coco por la forma de vestir de su mamá: “Dejó de ser un tabú”

La joven aseguró que su mamá se vestía como lo hace actualmente desde antes de entrar a LCDLFC - crédito @rastreandofamosos/IG

Al obtener el beneficio del liderazgo de la semana, Coco, recordado por su participación en el seriado Oki Doki, fue noticia por su logro, al igual que por elegir a Karina García para compartir la habitación; sin embargo, el actor no desaprovechó la oportunidad para hacerle un llamado de atención a la modelo paisa por “mostrar de más” dentro de la competencia con sus atuendos.

“¿Por qué te gusta llamar la atención? No me voy a meter con tu forma de vestir, pero haces cosas que no analizas”, le dijo Gonzalo Escobar, nombre de pila del famoso. Además de esto, Coco le dijo a la antioqueña que esa situación hacía que su ego se elevara para que todo el mundo se diera cuenta por dónde ella iba pasando. Adicionalmente, el líder de la semana en el reality del Canal RCN también le llamó la atención por querer robarse el protagonismo en la dinámica del detector de mentiras.

Karina García ha destacado por sus atributos y los diminutos vestidos que utiliza en competencia - crédito @karinagarciaoficiall/ Instagram

Estas declaraciones del participante no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde varios seguidores enviaron los videos a la hija de la modelo paisa con el objetivo de que se pronunciara y defendiera a su mamá.

Al respecto, Isa Vargas afirmó que aún estando en pleno siglo XXI no entiende cómo es que “siguen esos tabús sobre cómo deben vestir las mujeres”, recalcando que la primera en opinar sobre su mamá fue La Abuela.

“Que por mostrona, cómo es eso, si ella se vestía así antes de entrar a la casa. ¿Por qué estando en la casa ella tendría que cambiar su forma de vestir? Muchachos cómo así, eso era en los tiempos atrás, o sea, la forma de vestir de las mujeres ni al caso, eso dejó de ser un tabú hace demasiado tiempo”, expresó la joven indignada por los comentarios que recibe su madre a diario de parte de sus compañeros y en redes sociales.

Un comentario de Coco hacia Karina García abrió un debate en redes sociales sobre la forma de vestir de la modelo - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN