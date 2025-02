Claudia López se unió a Carlos Fernando Galán y criticó a Gustavo Petro por metro de Bogotá: “Trabaje y deje trabajar”

El alcalde electo Carlos Fernando Galán aseguró que el presidente Gustavo Petro erró en varias afirmaciones que hizo sobre el metro de Bogotá, relacionadas con su importancia para la capital - crédito Infobae

El metro de Bogotá sigue siendo motivo de desencuentro entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, pese a que las obras de la primera línea ya presentan un avance de más del 46%. El primer mandatario insiste en que la ciudad requiere de un metro subterráneo y no elevado, como se está construyendo.

Justamente, durante la ceremonia de posesión de los ministros de Trabajo y Transporte, Antonio Sanguino y María Fernanda Rojas, respectivamente, el jefe de Estado aseguró que las obras del metro se están perdiendo porque, finalmente, este medio de transporte no mejorará los tiempos de viaje de los ciudadanos. “Lo que anunciamos que iba a pasar está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá”, aseveró.

No obstante, de acuerdo con el alcalde de la capital colombiana, las afirmaciones del presidente son falsas y carecen de sustento. Según explicó, los habitantes podrán evidenciar una reducción importante en los tiempos de movilización de manera generalizada. Además, el tiempo de desplazamiento entre la estación 1, ubicada en el Parque Gibraltar, y la calle 72 con Avenida Caracas, pasará de dos horas a solo 27 minutos.

La invitación al presidente para visitar las obras

“Se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años, un metro que no pasó de rénderes. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose (…). Tanto en el metro subterráneo, como en el elevado, los tiempos se reducen”, precisó.

En consecuencia, instó al mandatario a visitar las obras del metro, para que se informe sobre sus avances y para que conozca a las personas que están trabajando de manera conjunta para adelantar el proyecto. A su llamado se unió la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que pidió al presidente conocer las obras y permitir que sigan avanzando.

“De acuerdo con el Alcalde. Presidente mejor vaya a conocer la obra del metro que va al 50%. Por favor trabaje y deje trabajar”, escribió la exfuncionaria en su cuenta de X.

En una publicación anterior, la exalcaldesa publicó dos imágenes referentes al metro de Bogotá, en las que comparó los resultados del proyecto que Gustavo Petro estructuró siendo alcalde de la ciudad (2012-2015) con los que tanto ella como el exalcalde Enrique Peñalosa y Galán impulsaron. La diferencia recae en que la iniciativa que se planteó posterior a la administración del hoy presiente no llegó a materializarse.

“Cuando una imagen, con una obra que no le permitimos parar y que va al 50% de avance, vale más que mil palabras”, señaló Claudia López en la red social.

“Bogotá ha comenzado a morir”: Gustavo Petro

En la ceremonia de posesión de los ministros de Trabajo y Transporte, el presidente Gustavo Petro también criticó el racionamiento de agua implementado por el alcalde Galán, en vista de que los embalses que abastecen la ciudad con el recurso hídrico no tienen un llenado óptimo, lo que podría derivar en un desabastecimiento. En varias oportunidades, el mandatario aseguró que los cortes de agua sectorizados no son suficientes para solucionar el problema y que, además, están afectando a la población. Por eso, aseguró que Bogotá “ha comenzado a morir”.

Contrario a su punto de vista, el mandatario local afirmó que la ciudad ha ido avanzando y que, gracias al racionamiento, se ha incrementado el ahorro de agua y los embalses ahora tienen un llenado más completo.

“Se equivoca usted presidente, gravemente, cuando asegura que Bogotá empezó a morir. Claro que la ciudad tiene muchos problemas que tenemos que solucionar, pero le doy los datos que muestran todo lo contrario. Bogotá hoy está jalonando a un país que enfrenta grandes dificultades, mientas que su gobierno sale a cazar peleas”, indicó.