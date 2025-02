Habló el cantante que resultó herido en balacera en Medellín: “Me contratan y yo voy canto”

Cantante herido en una balacera en Medellín - crédito Captura video yairortizp/Instagram

En un mensaje difundido desde su residencia, el cantante vallenato Yair Ortiz confirmó que se encuentra en proceso de recuperación tras haber sido herido en una balacera ocurrida el lunes 17 de febrero, en el barrio Santa Cruz de Medellín (Antioquia).

Según relató, el ataque tuvo lugar mientras realizaba una presentación musical, en la que también resultaron afectadas otras dos personas, una de las cuales perdió la vida.

En un video publicado en su cuenta de Instagram el martes 18 de febrero, el cantante ofreció detalles sobre lo ocurrido. “Paso por acá para explicarles y aclararles lo que pasó en el evento de ayer”, indicó al inicio de su mensaje.

Ortiz explicó que se encontraba en medio de una presentación musical cuando se desató una riña que culminó en el tiroteo. “Unas personas me contrataron, se presentó una riña y, desafortunadamente, resulté herido con varios impactos de bala”, narró el artista.

El artista continuó explicando que como cualquier otro evento: “Me contratan y yo voy canto. Muchas veces, como pasó ayer, no conocía a ninguna de las personas, no conocía ni a los de la riña, ni lo de los problemas, yo no tenía nada que ver con ellos, solamente fui a hacer mi presentación, cantar y para fuera".

Finalmente, Yair Ortiz relató en su cuenta de Instagram que se encuentra bien de salud después del suceso. “Pasó lo que pasó y me encuentro bien, no tengo nada que ver con ellos, no tengo ningún vínculo con ellos, Dios los bendiga, nos vemos”, concluyó.

De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar, “Pronta recuperación ❤️‍🩹 lo importante es que estás bien mil bendiciones”; “Ayy cuchito! Esto se está poniendo muy delicado. 🥹😬 pronta recuperación y que Dios siga bendiciéndote! Porque esto es un renacer para ti. ¡Con toda mi negro! 🙏🏼⚡️⚡️⚡️🔥”; “Que bueno que estés bien amiguito, recupérate pronto 🙌”; “Negrito, papá Dios te ama demasiado. 🙏🏻 Tienes una nueva oportunidad de vida, así que a darle con toda la energía, como tú lo sabes hacer. 🔥🙏🏻”; “Bendiciones mano gracia a Dios no pasó a mayores y está bien 🙌🏼🙏🏼”; “Mi negro te quiero, cuídate por favor. ¡Ánimo!”; “Mi hermano gloria a Dios estás bien pronta recuperación y para las tarimas pronto”: fueron algunos de los mensajes.

Más sobre la balacera

Un violento ataque armado ocurrido en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín, dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas, entre ellas un reconocido cantante de vallenato.

Según informaron las autoridades, el hecho tuvo lugar la noche del lunes 18 de febrero, alrededor de las 8:30 p. m.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Aunque las razones detrás del ataque aún no han sido esclarecidas, las autoridades han iniciado una investigación para determinar los motivos y posibles responsables de este acto de violencia.

El ataque dejó como víctima fatal a Camilo Tobón Londoño, un hombre de 31 años que no logró sobrevivir a las graves heridas de bala que recibió. Por otro lado, dos personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a centros hospitalarios para recibir atención médica.

Entre los heridos se encontró el cantante de vallenato de 41 años, quien sufrió tres impactos de bala: uno en el brazo derecho, otro en la región axilar del mismo lado y un tercero en el tórax anterior. Según detallaron las autoridades, el artista había terminado una presentación y se encontraba negociando la extensión de su espectáculo cuando ocurrió el ataque.

El segundo herido, un hombre de 38 años, presentó lesiones en el trapecio derecho y en la región occipital del lado derecho, con un orificio de salida en la región parietal del mismo lado. Ambos fueron trasladados a clínicas cercanas, donde continúan en proceso de recuperación.

Las autoridades locales han señalado que, hasta el momento, no se tiene claridad sobre las causas que motivaron el ataque. El reporte inicial indica que los agresores llegaron al lugar en motocicleta y dispararon contra las personas que se encontraban allí, pero no se han revelado más detalles sobre los posibles vínculos entre las víctimas y los atacantes.