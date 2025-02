Karen Sevillano defendió a Karina García de las críticas de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Peleas que ni entiendo”

La presentadora aseguró que nada tiene que ver Karina con la dinámica del Jefe - crédito @teamkarensevillano7/TikTok

La casa de los famosos Colombia vivió otro momento de tensión, cuando los famosos debieron realizar una prueba sometiéndose a la prueba de polígrafo. En esta quedó evidenciada que a pesar de las diferencias que puedan existir entre algunos de los participantes, en caso de necesitar de su apoyo no lo pensarían dos veces en ser un salvavidas, como el caso de Melissa Gate y Yina Calderón.

Sin embargo, las críticas entre los participantes no tardaron en aparecer cuando finalizó la dinámica, pues todos se fueron en contra de Karina García porque consideraron que no llevó a cabo bien su trabajo. Para muchos, aunque no se sabía quiénes eran los que habían formulado las preguntas, cuando se enteraron de que fueron la modelo paisa y Gonzalo Escobar, arremetieron contra ellos por haber recurrido a las polémicas entre algunos participantes.

Críticas a Karina García por la formulación de preguntas en una dinámica en 'La casa de los famosos Colombia - crédito canal RCN

En vista de los constantes comentarios que hicieron los participantes en contra de Karina y Coco, la presentadora del After no dudó un instante en exponer su opinión frente a lo que estaba ocurriendo, estando en total desacuerdo con los famosos que criticaron a la antioqueña.

“Yo no entiendo por qué todos en la casa están bravos con Karina, porque Karina hizo las preguntas, y ¿qué querían que Karina hiciera? ¿Qué actividad querían si así eran las preguntas? ¡Ay no! Unas peleas que yo ni entiendo. ¿Cómo se van a enojar con Karina por esas preguntas que ni estaban fuertes, ni cizañosas, nada, cansonas?”, expresó la vallecaucana, generando opiniones encontradas entre los seguidores del formato.

La influencer caleña no estuvo de acuerdo con las críticas que recibió Karina García tras la dinámica del polígrafo - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Las reacciones de los internautas que siguen la transmisión del programa no dudaron en reaccionar con mensajes, como por ejemplo: “Esa manera tan vil de Carla de echar al agua a Karina no me gustó”; “a Karina la salvamos aquí afuera para que allá adentro se den cuenta”; “en esta oportunidad estoy con Karina”; “Petro y Karina son los únicos responsables de todo lo que pasa en Colombia”; “estoy de acuerdo Karina no hizo nada malo”, entre otros.

La ‘influencer’ llamó “tibios” a los nuevos participantes

A través de sus redes sociales, la ganadora de La casa de los famosos Colombia en su primera temporada, se refirió a la falta de sinceridad y honestidad que tienen los participantes en esta segunda entrega. Esto después de que en el “cara a cara” o posicionamiento, los famosos expusieran los “tibios” motivos por los cuales sus contrincantes sentenciados debían abandonar la casa estudio.

La Presentadora Del After De La Casa De Los Famosos 2025, Karen Sevillano, No Pudo Contener Su Molestia - crédito @letengoelchisme/IG

“Estoy cansada de los famosos, qué famosos tan tibios. Dizque ‘ay, yo quiero que te vayas por tu rodillita’, qué va, si la abuela quiere que se vaya porque la gritó en la prueba”, indicó inicialmente la influencer en su cuenta oficial de Instagram mientras veía la transmisión del programa.

Pero esto no fue lo único que dijo la vallecaucana, pues invitó a los famosos a que “digan la verdad en su cara”, por lo que esta reacción hace pensar a muchos que todos se están resguardando en su personaje y no quieren salir enemistados de la casa estudio: “Ay no, qué pereza esa cantidad de tibios allá, Coco también dizque ‘una parte de mí’ qué va, todos son un poco de tibios ahí … ¡Estoy cansada!”.

Y es que lo que expusieron los televidentes además en las reacciones al programa, muestra que los participantes se han guardado ciertos comentarios debido a que El Jefe ha sido más certero con las sanciones a los malos comportamientos. Los más destacados son: “Karen con esa boca llena de verdad, no tienen pantalones para decirse las cosas a la cara”; “la que se ganó al país diciendo la verdad, lo mismo hace Melissa y será vencedora”