Alias Calarcá aseguró que no lograrán un acuerdo de paz con el Gobierno Petro: “Puede quedar algo adelantado”

Las conversaciones de paz que adelanta el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, han tenido contratiempos y momentos de suspensión debido a diferencias entre las guerrillas y el Gobierno, así como ha incumplimientos a lo pactado. Las disidencias de las Farc han adelantado meses de diálogos que se vieron perjudicados por la división entre los combatientes.

Pues, algunos se quedaron con alias Iván Mordisco, líder el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, y otros, con Alexander Díaz, alias Calarcá, conocido como el jefe máximo de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (Embf). La ruptura complicó los diálogos de paz y, en el panorama actual, las disidencias de Calarcá son las que están más dispuestas a continuar con las conversaciones.

En conversación con Colombia+20 de El Espectador, el jefe del Embf aseguró que la guerrilla tiene toda la voluntad de continuar con la mesa de diálogos y dejar el proceso lo más avanzo posible. Sin embargo, hizo énfasis en que no será posible firmar un acuerdo con paz con el Gobierno de Gustavo Petro, que terminará en agosto de 2026.

“Que firmemos un acuerdo es imposible, pero que dejemos algo bien adelantado en materia de transformación, de reformas. Si hay voluntad lo podemos hacer, puede quedar algo adelantado para continuar con el próximo gobierno si quiere diálogo”, indicó el jefe guerrillero.

Eso mismo afirmó en su momento el jefe negociador de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Pablo Beltrán: aseguró que la delegación del grupo armado cooperará para que las conversaciones de paz sigan avanzando y que haya suficiente trabajo como para continuar en las siguientes administraciones.

No obstante, el primer mandatario rechazó las declaraciones de Beltrán. “La verdad no creo que haya próximo gobierno que haga la paz con el ELN. La historia es un flujo permanente y no se repite. Todos y todas las combatientes del ELN saben hoy, precisamente porque (sic) la historia es un río con muchas derivas, que se escoge el camino del padre Camilo Torres Restrepo y su amor eficaz, o el camino de Pablo Escobar. El pueblo colombiano los quiere en el camino del padre que ofreció su vida por los demás. Esto mismo me lo dijo personalmente el mismo Pablo Beltrán y se lo escuché al comandante Pizarro”, afirmó.

En todo caso, alias Calarcá aseguró que, aunque hay voluntad de dialogar con otras administraciones, ahora mismo están corriendo contra el tiempo y contra las necesidades del campesinado. Pues, en abril de 2025 se vencerá el cese al fuego bilateral que acordó con el Gobierno nacional y se espera una prórroga.

Además, responsabilizó al mismo Gobierno por la falta de avances en ciertos puntos de las negociaciones: “Nosotros sacamos nuestra propia conclusión y es que esto anda si hay voluntad”, precisó en la entrevista.

A pesar de que existe el cese al fuego y de que se busca que la guerrilla deje de afectar a la población civil, los habitantes de los departamentos donde hacen presencia siguen sufriendo las consecuencias de la violencia. Hay denuncias de extorsión, de reclutamiento forzado de menores de edad y de confinamiento por la guerra que efectúan con otras guerrillas y con las disidencias de “Iván Mordisco”.

“Calarcá” aseguró que no se aceptan menores de 15 años en sus filas y que el confinamiento es un factor que involucra a otros actores armados. Sin embargo, afirmó que la extorsión, delito al que llama “impuestos”, lo mantienen porque con el dinero que quitan a los comerciantes, sobreviven.

“Hasta ahora no (planean dejar la extorsión), porque de qué vamos a comer. Si el gobierno nos va a garantizar un presupuesto a nosotros, pues lo aceptamos, pero ni siquiera hay para los campesinos para que van a una reunión, ¿ahora van a sostener un cúmulo de guerrilleros como el que vemos ahorita?”, dijo.