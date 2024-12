Las aberrantes revelaciones de Harold Echeverry sobre el feminicidio de Michel Dayana: “Por una pregunta mal hecha”

Harold Andrei Echeverry Orozco fue condenado a 47 años de prisión por feminicidio agravado y hurto calificado y agravado - crédito Fotocomposición Infobae (Fiscalía General de la Nación y redes sociales)

El sábado 7 de diciembre de 2024, se cumple un año del feminicidio de Michel Dayana González, una adolescente de 15 años que salió a la tienda en la Noche de Velitas, pero sus sueños fueron apagados por la sevicia de Harold Echeverry, que la asesinó y desmembró.

El hecho, que provocó el repudio de toda Colombia, terminó con la captura y condena del feminicida el lunes 11 de diciembre de 2023. Cabe señalar que, Echeverry laboraba a pocas casas de la vivienda de la víctima, en un taller de lámina y pinturas para carros ubicado en el barrio San Judas Tadeo I, en el suroriente de Cali.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

A propósito, el feminicida concedió una entrevista al programa digital Conducta Delictiva, en el que reveló, según su versión, detalles macabros de lo que ocurrió aquella noche con Michel Dayana y las supuestas razones que culminaron en su muerte.

El sujeto explicó las insólitas razones por las que asesinó a Michel Dayana González - crédito Redes Sociales

El hombre comenzó contando que “nunca le interesó” a la menor, pues casi a diario la veía pasar a recoger de una niña del colegio. “La primera vez que yo la vi, venía como del colegio con una niña monita que recogía del colegio. Yo le digo: ‘Ay, tan linda la niña, Dios la bendiga ‘ ‚normal, me dice: ‘Ah sí, es mi sobrina, yo la recojo porque no hay quien la recoja’. Me dice, ‘Y usted va a estar aquí’, yo le dije: ‘Sí, yo soy el nuevo administrador’, me dice: ‘Ay qué bueno, porque el otro que se voló con una plata’, algo así”, contó el delincuente.

El condenado dijo que, supuestamente, una persona del taller tenía interés en la joven, pero que dudaban de su orientación sexual debido a que permanecía con otra joven, al parecer, de su edad. Por eso, en la noche del 7 de diciembre, según contó el criminal, mientras estaba bebiendo alcohol, incluso, departiendo con vecinos, vio pasar a la adolescente, y dijo que le “quería hacer una pregunta”.

Harold Echeverry tenía otros tres procesos por acceso carnal violento - crédito Fotocomposición Infobae (Policía y redes sociales)

“Me dice: ‘Vea, necesito decirle algo’, y yo le digo: ‘Yo también necesito preguntarle algo a usted’. Yo le dije: ‘¿Qué va a hacer?, me dijo: ‘Voy a comprar unas cosas y ya vengo’. Igual, había personas afuera aprendiendo velitas, los vecinos, o sea, todo el mundo. Yo también estaba con ellos ahí, estaba comiendo empanada porque ellos me dieron gaseosa y todo”, complementó el delincuente.

Según su versión, varias personas se percataron del ingreso de la menor al taller, donde ambos sostuvieron una conversación. Ahí, supuestamente, Echeverry le habría preguntado a la menor sobre su orientación sexual, no sin antes aclarar que “habían herramientas regadas por todo el taller”.

“Yo le quiero hacer una pregunta, mire ¿Usted es lesbiana?”, dijo. A lo que la víctima, supuestamente, le contestó: “¿Usted por qué me pregunta eso?”.

Agregó que, luego de la conversación, la joven reaccionó atacándolo con un destornillador. Incluso el criminal, descaradamente, afirmó que la otra joven que permanecía con ella pudo haber sido la causante de la muerte de la menor, pues levantó la curiosidad de la pregunta que, según él, desencadenó la muerte de la adolescente.

El feminicida afirmó que una pregunta desató los motivos del macabro crimen - crédito Colprensa

“Mantenía mucho con otra muchacha, que en realidad es la causante de la muerte de ella, en este momento se lo digo, es la causa de la muerte de ella, la otra muchacha”, aseveró el feminicida.

De acuerdo con el sujeto, aceptó realizar la entrevista debido a que los familiares de la víctima de 15 años querían saber por qué asesinó a su hija; sin embargo, más que aportar a la “verdad” del caso, con la entrevista, se habría evidenciado la conducta criminal que tenía el sujeto, que afirmó en la entrevista que tenía pensado asesinar a quien intentara capturarlo.

En efecto, la controvertida entrevista avivó el repudio contra el condenado a 47 años por el feminicidio de Michel Dayana. “Hasta ahora es la primera entrevista que me hace llorar de ira, todo lo voltea a su favor. Cínico, asesino”; “Un libreto aprendido, lleno de Incongruencias, de una mente enferma, !! Obviamente ella tratando de defenderse lo golpeó, Chuzó! Que Dios nos ampare”; “Se nota su esfuerzo para maquillar la realidad de lo que hizo (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.