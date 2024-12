Petro respondió si tiene intenciones de asistir a la posesión de Nicolás Maduro: “Prefiero terminar primero el año”

Gustavo Petro aún no sabe si aceptará la invitación del régimen venezolano al acto de posesión de Nicolás Maduro - crédito Joel Gonzales/Presidencia

Hay total incertidumbre por la decisión del presidente Gustavo Petro, de asistir o no, al acto de posesión de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, teniendo en cuenta que su elección ha sido ampliamente cuestionada por la oposición y más de 11 países de América, que alegan que hubo un evidente fraude. Por esta razón, que algún funcionario asista en representación del Gobierno colombiano podría significar un espaldarazo al régimen.

Aunque el Gobierno Petro ha enfatizado que mientras no se presenten las actas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), que legitime la elección de Maduro, no habrá reconocimiento por parte de Colombia, hay sectores políticos que señalan que persiste el respaldo del presidente colombiano a la dictadura chavista.

Las elecciones en Venezuela se destacaron por la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral de ese país - crédito Cristian Hernandez/ AP Foto

A propósito, durante su visita al presidente Uruguay, Yamandú Orsi, Petro se refirió al tema de la sonada invitación, insistiendo en que no hay una decisión tomada, y que como Gobierno, esperará a que se termine 2024. “Yo prefiero terminar primero el año, porque el otro año, es otro año como dicen los colombianos, entonces allá tomaremos decisiones”, fue la respuesta del jefe de Estado.

Enseguida, el primer mandatario colombiano cerró de tajo la posibilidad de más cuestionamientos al respecto y se enfocó por la importancia de generar alianzas con países del hemisferio para la transición energética.

Tras su visita a Uruguay, el presidente Petro afirmó que esperará que se acabe el año para decidir si asiste o no al acto de posesión de Nicolás Maduro - crédito Presidencia

“Aquí estamos tratando de construir una alianza alrededor de las energías limpias. Es difícil hacerlo con Venezuela en este momento. Es difícil hacerlo con Estados Unidos en este momento. Pero los países que nos acercamos a una matriz de 100% de energía limpia, sin el uso del petróleo y el carbón para hacer energía; es decir, que le podamos decir al mundo que somos países de la vida, no de la muerte”, complementó Petro.

Gustavo Petro criticó el régimen de Nicolás Maduro y este le respondió

En medio de las crecientes tensiones entre Colombia y Venezuela en relación con los resultados de las elecciones en el país vecino, el presidente Petro expresó abiertamente su postura respecto a la dictadura chavista, destacando el rechazo de la mayoría de los venezolanos en las urnas durante las recientes elecciones presidenciales.

Petro aseveró que los venezolanos enfrentan incertidumbre sobre la existencia de una verdadera democracia en su país, sugiriendo que el pueblo ya no apoya al chavismo. Estas declaraciones se realizaron en medio del IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 2024, llevado a cabo en San Andrés.

La grave crítica de Gustavo Petro contra Nicolás Maduro - crédito Presidencia/Youtube

“Se burlan del presidente que dice en Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte; Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere”, afirmó Petro

En su discurso, Petro indicó que la visión de abandonar los combustibles fósiles es crucial para superar la desigualdad social y preservar la vida, resaltando que la falta de comprensión de esta necesidad por parte de Chávez contribuyó a la actual crisis democrática en Venezuela.

Nicolás Maduro insitió en que "otros países" no se deben meter en los asustos internos de Venezuela - crédito Europa Press

Ante las declaraciones, Maduro aseguró que defenderá la “soberanía” e insistió en que otros países no se debe meterse en los asuntos de Venezuela: “Los que tengan oídos todavía para no tratar de etiquetar a Venezuela, porque hay mucha gente por ahí en el mundo que trata de etiquetar a Venezuela o meterse en los asuntos internos. Nosotros no nos metemos en los asuntos internos de otros países”.

Añadió que la mejor forma de defender la soberanía, es “ejerciendo el poder popular” y “dándole por la jeta a aquellos que se la pasan hablando de Venezuela en el mundo”. Además, dijo que todo el que ha hablado mal de Venezuela “se ha secado”: “Todo el que hoy hable o se meta contra Venezuela, y su democracia, se secará y el pueblo seguirá su rumbo feliz, en rumba, en alegría”, puntualizó.