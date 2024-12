Fiscalía mostró un video en el que Sandra Ortiz se habría reunido con Olmedo López el 21 de septiembre de 2023

Durante audiencia en contra de Sandra Ortiz se reveló que ella sostuvo una reunión con Olmedo López en septiembre de 2023 - crédito EFE/ Cortesía UNGRD

El martes 3 de diciembre se reanudó la audiencia judicial para determinar si se aplica medida de aseguramiento intramural contra Sandra Ortiz, exfuncionaria de la Presidencia, por su presunta participación en el entramado de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Las autoridades evalúan si Ortiz enfrentará detención preventiva en centro carcelario, a la espera del juicio, por los delitos que se le imputan en el sonado caso de desvío de recursos públicos.

La Fiscalía reveló un video de cámara de seguridad que muestra a Sandra Ortiz reunida con Olmedo López el 21 de septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño.

En ese encuentro presuntamente pactaron la entrega de millonarios sobornos a los expresidentes del Congreso. El video podría ser una prueba clave en la investigación sobre el escándalo de corrupción que sacudió al gobierno, involucrando a altos funcionarios y legisladores en un esquema de pagos ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras se mostraba el video, la fiscal delegada María Cristina Patiño explicó sobre el metraje que “el señor Olmedo López es la persona que aparece al lado de la columna, Sandra Liliana Ortiz se aproxima hacia él, ahí están reunidos los dos, en las instalaciones del Palacio de Nariño, en ese momento ella lo toma del brazo y lo aparta, momento en el cual sostiene la conversación acabada de reproducir, ese vídeo fue analizado mediante informe de investigador de campo”.

La Fiscalía reveló un video de cámara de seguridad que muestra a Sandra Ortiz reunida con Olmedo López el 21 de septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El material audiovisual podría convertirse en la pieza angular del caso que adelanta el ente acusador contra Ortiz, al dejar al descubierto su supuesto rol como enlace del expresidente del Senado, Iván Name, en el presunto cohecho de 3.000 millones de pesos perpetrado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La delegada de la fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia de igual manera durante la audiencia de Sandra Ortiz presentó el testimonio proporcionado por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien implicó directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, y al senador Iván Name.

Según el propio relato de Olmedo López ante los interrogadores, en aquel fugaz encuentro (el del video antes mencionado) se decidió encauzar los procesos contractuales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en beneficio de los intereses del legislador Iván Name.

El material audiovisual podría convertirse en la pieza angular del caso que adelanta el ente acusador contra Ortiz, al dejar al descubierto su supuesto rol como enlace del expresidente del Senado, Iván Name, en el presunto cohecho de 3.000 millones de pesos perpetrado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo - crédito Miguel Cardozo/X

De igual manera, en una parte de los interrogatorios que recordó la fiscal, Olmedo López comentó lo siguiente: “Sandra ingresa al salón, la orden de Sandra era únicamente al doctor Name, pagar 3 mil millones para el doctor Iván Name. Que lo mío era responderle a Sandra por 3 mil millones para Name y que me encargara de llevar esta y aterrizarla en 1000 millones para el doctor Andrés Calle”.

Durante su intervención, la fiscal también destacó uno de los testimonios presentados por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, quien relató las presiones sufridas para obtener los fondos necesarios para enviar 3 mil millones de pesos al senador Name.

De igual manera se determinó que los fondos provendrían del acuerdo establecido en octubre de 2023 para adquirir 40 carrotanques destinados a abastecer de agua potable a diversas áreas del departamento de La Guajira. El acuerdo alcanzó un monto aproximado de 63 mil millones de pesos. Para sustentar esta versión, se destacó la declaración del contratista de Nariño, Luis Felipe López Rosero, quien fue el beneficiario del controvertido contrato.

Según el propio relato de Olmedo López ante los interrogadores, en aquel fugaz encuentro (el del video antes mencionado) se decidió encauzar los procesos contractuales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en beneficio de los intereses del legislador Iván Name - crédito Colprensa

Por otro lado, en la petición de imposición de medida de aseguramiento se especificó claramente que Sandra Ortiz no estaba al tanto del envío de los contratos al representante a la Cámara Andrés Calle.

En la audiencia donde se mostró el video antes mencionado se decidirá si Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, será encarcelada debido a su supuesta implicación en la trama de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.