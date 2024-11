Greeicy ayudará a Shakira: un fanático será el afortunado

Shakira sumó a Greeicy en su nuevo concurso - crédito @shakira y @greeicy/Instagram

La cantante barranquillera Shakira ha vuelto a sorprender al mundo con una iniciativa que mezcla creatividad, música y baile.

Se trata del concurso que abrió la artista con el que premiará al participante más creativo con un lujoso Lamborghini Urus —el mismo en el que ella apareció en el videoclip de su éxito musical Soltera—. Sin embargo, está llamando la atención del público que Shakira tomó la decisión de invitar a Greeicy Rendón para formar parte del selecto grupo de jueces que preseleccionará los videos más destacados.

El concurso, diseñado por Shakira, busca premiar el talento y la originalidad de sus seguidores, pero para conseguir el gran premio, los fans deben enviar clips bailando la canción Soltera con ideas que destaquen por su creatividad y estos van a ser lo que se revisen.

“Cuanto más ingenioso sea el clip, mayores serán las probabilidades de llegar a la fase final”, dijo la cantante cuando anunció el concurso.

shakira regalará su carro y pidió ayuda de Greeicy Rendón para el concurso - crédito @shakira/Instagram

“Viví momentos difíciles y alegres, reflexioné, reuní fuerzas, canté canciones con mis hijos y celebré la amistad. (...) El carro, la ropa, las cosas materiales... No nos transforman: los vínculos, sí. La familia, los amigos, los vecinos. Este carro ahora quiero regalarlo a alguien que lo disfrute, como lo disfruté yo. Es mi forma de agradecer tanto amor y acompañamiento y de recordar que no fue lo material lo que me ayudó, sino esas personas que amo”, explicó Shakira el día que publicó la noticia junto a una foto del vehículo en sus redes sociales.

Greeicy Rendón, la talentosa caleña conocida por su habilidad tanto en la música como en el baile, se une a una lista de jueces que también incluye a figuras internacionales como Alejandro Sanz y Lele Pons. Rendón compartió su entusiasmo por la invitación y reveló cómo será su participación en el concurso:

“Bueno, voy a estar junto a Shaki viendo videos, a ver qué tan creativos están siendo, a ver quién es el que se va a merecer este lambo que ella está regalando. Yo voy a hacer mi video a ver si me lo gano. Voy a estar viendo los videos, los veremos juntas a ver qué...”, expresó Rendón en su perfil de Instagram.

El rol de Greeicy será fundamental en la preselección de los cinco finalistas, quienes competirán en la etapa definitiva, donde el público tendrá la última palabra para elegir al ganador. El premio, un Lamborghini Urus personalizado por la propia Shakira, ha generado gran emoción entre los participantes y seguidores.

Shakira confirmó que regalará su Lamborghini Urus S a un seguidor a través de un concurso - crédito @shakira/IG

Esta iniciativa no solo representa una oportunidad única para los seguidores de Shakira, sino también una manera innovadora de conectar con su público. La cantante demuestra una vez más su capacidad para ir más allá de lo convencional, creando experiencias que celebran la creatividad y el talento de sus fans.

Por su parte, la participación de Greeicy aporta un toque especial al concurso. Su reconocida habilidad para el baile y su cercanía con el público la convierten en una juez ideal para este desafío. Además, su entusiasmo al formar parte del proyecto ha contagiado a sus seguidores, quienes ya esperan con ansias los resultados.

El concurso sigue abierto, y Shakira invita a sus fans a preparar sus mejores movimientos y sorprender tanto a ella como al equipo de jueces. El sorteo se llevará a cabo en el programa Despierta América el 6 de diciembre y no es necesaria ninguna compra, solo ser mayor de edad y vivir en Estados Unidos.