Laura Sarabia aclaró si está considerando renunciar para ser canciller: “Soy politóloga, estudié relaciones internacionales”

Laura Sarabia podría contemplar una posible Cancillería, según dijo en una entrevista, aunque dejó claro que "eso solo lo sabe el Presidente" - crédito Colprensa

No han sido días de sosiego en la Presidencia de la República, en especial por el nombramiento en el Armando Benedetti, exembajador de Colombia ante la FAO, como asesor del presidente Petro, y por la polémica que se despertó por la imposición de la visa a ciudadanos colombianos por parte del Reino Unido.

Estos asuntos tienen que ver con Laura Sarabia, la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y que ha sido la funcionaria más cercana a Gustavo Petro, algunas veces considerada por la opinión pública como “la mano derecha del Presidente”.

En las últimas horas, Sarabia concedió una entrevista a El Tiempo y tocó varios temas, como la presión mediática que ha enfrentado en los últimos dos años, la llegada de Benedetti, las cadenas de Whatsapp sobre su hermano Andrés Sarabia, el caso de Marelbys Meza, así como rumores de su salida o una posible transferencia a otro cargo.

Una posible Cancillería en la hoja de vida de Sarabia no fue descartada

Sobre este último tema aclaró los rumores sobre su posible movida a la Cancillería, en especial después de la decisión del Gobierno británico de imponer visado para los colombianos.

Sarabia dijo que “todos los movimientos del Gobierno nacional, las salidas y las entradas, dependen solo den una persona y es le presidente Gustavo Petro. Eso debe quedar claro, que no solo las salidas y las entradas de funcionarios anteriores, y mi salida o posible movimiento a un nuevo cargo, va a depender solo del Presidente”.

Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo acompañaron a Gustavo Petro a cumbre G20 en Río de Janeiro - crédito Andrea Petro/Presidencia

Entonces sobre un posible Cancillería en su futuro afirmó que “eso solo lo sabe el Presidente”. Entonces le preguntaron si “aspiraba a ser la próxima canciller”. Y allí no descartó la posibilidad, a juzgar por sus palabras: “Soy una politóloga, estudié relaciones internacionales, he apoyado y he estado en muchas de las decisiones y en proyectos”.

Aún así destacó que prefería no hablar de si “le gustaría”, o no, porque “esto tiende después a volverse en otras cosas”. Lo que sí afirmó es que “admira” el trabajo que ha efectuado el ministro de Relaciones Exteriores Luis Gilberto Murillo.

“Me ha gustado, nos hemos vuelto buenos amigos y pues el Presidente sabrá dónde le puedo servir más o si finalmente llegó el tiempo de terminar este ciclo”, concluyó.

Los colombianos a partir del 24 de diciembre de 2024 deberán presentar la visa para viajar al Reino Unido - crédito Andy Rain/EFE/Canva

Otros detalles de la directora del Dapre

Laura Sarabia también comentó sobre las tensiones internas dentro del gabinete, descritas también en la entrevista con, donde Sarabia expresó que “un gabinete no puede ser un jardín infantil”, en referencia a la reacción de algunos miembros del gobierno frente al retorno de Benedetti.

Al ser cuestionada sobre los audios filtrados donde Benedetti advertía de posibles repercusiones, Sarabia fue clara: “todas las explicaciones y todo lo que tengo que decir sobre esos audios […] se lo explicaré a la Fiscalía y a las autoridades competentes”.

Además, la desconfianza generada por las luchas de poder dentro del gabinete ha sido intensa. Así lo confirmó Sarabia cuando mencionó que se siente envuelta en un “torbellino de odio y de una hoguera de vanidades”. A pesar de las controversias, sostuvo que su relación con Gustavo Petro sigue sólida y profesional, basada la lealtad como un principio fundamental del servicio público.

Laura Sarabia también habló sobre la situación en el gabinete presidencial por la llegada de Armando Benedetti - crédito Presidencia

En la entrevista también expresó que esa lealtad debe ser recíproca entre ella y el presidente. Aunque no comentó directamente sobre su futuro, insistió en que cualquier decisión respecto a su rol será tomada en conjunto con el presidente.

Al abordar el impacto personal y profesional de estas dinámicas políticas, Sarabia admitió el reto que representa su posición actual. “Cuando voy a La Guajira, cuando veo esos niños que dicen gracias porque me ha cambiado la vida... digo: «vale la pena»”, aseguró y reafirmó su compromiso con las comunidades periféricas pese a las controversias que ha debido vivir, incluso, de cara a escándalos como el de Marelbys Meza.