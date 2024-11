Juan Felipe Rincón había denunciado que estaban suplantando sus redes: “Anda pidiendo fotos atrevidas”

Juan Felipe Rincón habría sido asesinado por el joven Andrés Camilo Sotelo, actualmente imputado por el crimen - crédito redes sociales y Colprensa

El asesinato del joven de 21 Juan Felipe Rincón, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, en Bogotá, ha generado incógnitas sobre la presunta responsabilidad de la víctima en delitos sexuales cometidos contra menores de edad. De acuerdo con chats divulgados en redes sociales y en medios de comunicación, el hijo del inspector de la Policía Nacional William Rincón habría conversado con una menor de 15 años y otra de 8 años; a la última le habría enviado fotografías de sus partes íntimas.

Así lo denunció Katherine Sotelo, madre de la niña de 8 años, se enteró de que el joven estaba teniendo conversaciones indebidas con su hija por medio de una red social. La menor estaba utilizando el teléfono de la mujer.

“Mi hija siempre usa mi celular, yo no soy muy buena para las redes sociales, yo no sabía que ella tenía una cuenta de Instagram. Me di cuenta porque la noto nerviosa, le quito el celular y empiezo a leer todas esas barbaridades que Juan Felipe estaba entablando en conversación con mi hija”, detalló la ciudadana, en conversación con Blu Radio.

En la conversación, identificó que el joven también le pidió fotografías de sus partes íntimas, insistiendo en que él ya le había compartido varias fotos suyas en las mismas condiciones en las que las estaba exigiendo. “Él le dice a mi hija que lo consienta, le pide fotos de su vagina y mi hija le dice que ella le manda las fotos con un emoji. Él le dice: ‘No, ¿por qué con emoji, si yo te he enviado muchas sin emoji?’”, contó.

Justamente, por el descubrimiento de los chats, la familia de la niña citó, con engaños, a Juan Felipe Rincón, para confrontarlo por sus actos. No obstante, en el punto de encuentro fue golpeado y asesinado, presuntamente, por el joven Andrés Camilo Sotelo.

La suplantación de sus redes: “Ayúdenme a reportar”

No obstante, la historia podría tomar un giro diferente con respecto a la presunta responsabilidad del joven en delitos sexuales. Pues, según conoció y divulgó El Tiempo, aunque en las redes sociales de Rincón aparecen las dos niñas como contactos, no se ha podido encontrar su teléfono para poder inspeccionarlos a indagar al respecto.

Sin embargo, el medio tuvo acceso a una publicación que hizo el 19 de mayo de 2024 en la que la víctima de homicidio informó a sus contactos y seguidores que su perfil en Facebook estaba siendo suplantado y que, por medio de este, se estaba pidiendo fotografías íntimas a muchas “chicas”.

“Bueno, ayúdenme a reportar a este imb3c1l que se hace pasar por mí jsjsjsjjs (sic). Le anda pidiendo fotos atrevidas a muchas chicas”, advirtió Rincón.

La cuenta que denunció públicamente está activa todavía y se encuentra registrada con el nombre de Juan Gastelbondo. Tiene fotos del joven y, en la información personal, indica que es de Medellín. Además, cuenta con más de 2.000 contactos y seguidores.

La mamá de la víctima, identificada como Dina Morales, confirmó a Semana que, en efecto, su hijo le había informado sobre la presunta suplantación de su identidad y ella le aconsejó alertar en sus redes sociales. En consecuencia, aseguró que las conversaciones con las menores de edad no pueden ser atribuibles a él.

“Esos chats son falsos, de acuerdo a lo que yo conozco de mi hijo. Su teléfono celular lo van a investigar, si de pronto pasó y mi hijo cometió ese error, me toca aceptarlo y asumir esa responsabilidad. Listo, él ya no está, pero que todo sea comprobado”, afirmó la madre de Juan Felipe Rincón.