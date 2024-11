Este es el nuevo proyecto de Carlos Vargas fuera de ‘La red’: ahora es constelador

El presentador ahora se enfoca en constelaciones familiares - crédito @carlitosvargasm/Instagram

Carlos Vargas, presentador del programa de entretenimiento La red, de Caracol Televisión, sorprendió a sus seguidores con un nuevo rumbo profesional.

Tras años de dedicarse a la televisión, Vargas decidió explorar el campo de las constelaciones familiares, una disciplina que aborda conflictos emocionales heredados dentro de las familias.

El vallecaucano se preparó en este disciplina y hace pocos meses se graduó en la Corporación Savia como facilitador, lo que le permite guiar a personas interesadas en explorar sus dinámicas familiares.

El programa La red, que lleva 13 años en la programación de Caracol Televisión, se ha convertido en un referente de las tardes de fin de semana en Colombia, presentando noticias del mundo del entretenimiento.

Vargas, junto a sus compañeros Mary Méndez, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo, ha sido una figura central del programa, destacándose por su carisma y cercanía con el público.

Sin embargo, su interés por las constelaciones familiares se ha robado la atención de sus seguidores, que han seguido de cerca su evolución en este nuevo proyecto.

El presentador expresó su entusiasmo por su colaboración con Karen Riaño Maquilón, con quien ha formado un equipo para llevar a cabo sesiones grupales de constelaciones familiares. Estas sesiones, que se desarrollan en cinco encuentros, buscan ayudar a los participantes a identificar y trabajar en los conflictos emocionales que afectan sus vidas.

El vallecaucano destacó que su rol es el de facilitador, no de solucionador de problemas, y destaca la satisfacción de ver la evolución de las personas que participan en estas sesiones.

“Las costelaciones familiares es una forma de ver la vida con lo bueno y lo no tan bueno. Es aprender a ver la historia de dolor con amor, de no hacerlo es seguir cargando rabias, dolores físicos y del alma, enfermedades, carencias económicas y afectivas, que se repiten cuando reclamamos, juzgamos, criticamos y miramos con rabia las historias de nuestras familias. Por eso abrimos un grupo solidario, donde durante cinco encuentros, una vez por semana, un grupo de 10 personas no reuniremos presencialmente en la ciudad de Bogotá al servicio de nuestras historia, de nuestro sistema familiar, para permitirnos sentir con amor nuestros destinos”, explicó el presentador junto a Riaño.

Al parecer el proyecto de Carlos Vargas ha sido un éxito porque abrió nuevos grupos para 2025 y comentó que ha estado alejado de las redes sociales por esa razón: “Qué perdido ando, pero les tengo que contar por qué ando tan perdido, estoy trabajando como constelador familiar y ustedes ya saben, no quiero ser repetitivo con el tema, pero les voy a hacer una conclusión rápida, estoy muy contento con mi socia, Karen Riaño, porque ya vamos por nuestro tercer grupo y escuchar a las personas de lo bien que les ha sentado hacer este trabajo, porque nosotros hacemos constelaciones familiares en grupo que sean cinco encuentros para nosotros ver la evolución de lo que ellos vienen trabajando y escuchar los comentarios de la gente de hasta donde uno llega, porque uno es un facilitador, no soluciona problemas. Para el 2025 ya tenemos también grupos”.

Asimismo, el presentador ha tenido una gran aceptación por parte de sus fanáticos en las redes sociales: “Yo quiero asistir 🙌”; “que belleza, tu siempre impactas desde el amor!”; “Carlitos que hermoso poder ayudar a todas las personas a tomar conciencia de porque soy así y cómo puedo ayudarme y ayudar a todo mi clan familiar”; “Gracias a la vida por valientes como ustedes”; “¡Qué gran privilegio estar ahí! Gracias mil gracias”; “😍 mil bendiciones por este nuevo proyecto”.

Carlos inició su carrera como reportero de espectáculos en Sweet, el dulce sabor del chisme y como locutor en emisoras como Vibra Bogotá, La Escalera y en 2011 se unió al equipo de La Red. Además, ha participado en otros proyectos televisivos, incluyendo el reality La Pista y el programa de repostería Bake Off Celebrity, el gran pastelero.