Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti: las imágenes del encuentro que marca una reconciliación

Tras el escándalo de las ‘chuzadas’, Armando Benedetti y Laura Sarabia parecen estar encauzando una rehabilitación política - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El lunes 25 de noviembre, la Casa de Nariño fue escenario de un encuentro clave para la reorganización política del Gobierno de Gustavo Petro. Armando Benedetti, que renunció como embajador de Colombia ante la FAO en Roma, se reunió con el presidente y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por lo que las imágenes del encuentro llamaron la atención por la historia reciente entre los involucrados y su contexto político.

La reunión, confirmada por la Presidencia, no fue un simple saludo protocolario, según se informó, se discutieron detalles sobre el regreso de Benedetti al país como asesor del presidente. Este papel implica, entre otras funciones, el fortalecimiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, un ámbito donde el aún embajador tiene experiencia como excongresista.

La relevancia de este encuentro radica en la dinámica entre Benedetti y Sarabia, que estuvieron enfrentados públicamente durante el escándalo conocido como el caso de la niñera Marelbys Meza, que incluyó acusaciones interceptaciones telefónicas ilegales, más conocidas como ‘chuzadas’ y tensiones políticas. No obstante, el exsenador aseguró a la prensa tras el encuentro que su relación con Sarabia se encamina hacia una rehabilitación.

Armando Benedetti, que renunció como embajador ante la FAO, se encontró con el presidente y Laura Sarabia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“Es una rehabilitación también con Laura Sarabia”, afirmó para el diario El Tiempo, al destacar su disposición para trabajar en equipo.

Por su parte, Sarabia no ofreció declaraciones públicas sobre el tema, pero fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron al medio en mención que Benedetti trabajará bajo la estructura del Dapre, en dependencia directa de la mano derecha del presidente Petro, aunque sus labores específicas estarían enfocadas en coordinar temas legislativos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Benedetti indicó que su labor como asesor estará centrada en “mejorar el relacionamiento con el Congreso”, dejando claro que esta tarea no se limitará a dinámicas de politiquería o beneficios clientelistas: “Se necesita un poco más de experiencia de relacionamiento con el Congreso, no solamente es de politiquería o mermelada como a veces tontamente se ha dicho”.

En su nueva labor como asesor de Gustavo Petro, Armando Benedetti destacó que su tarea no se centrará en la politiquería ni en los beneficios clientelistas bajo el mando de Laura Sarabia - crédito Presidencia

El diplomático también aclaró que su rol y condiciones laborales aún están en definición:“Voy a ganar el 30% menos de lo que ganaba como embajador”, señaló, al añadir que su salario podría provenir de fondos de cooperación internacional.

Benedetti y sus explosivas declaraciones contra Laura Sarabia y Petro

Los audios filtrados de Armando Benedetti, en junio de 2023, en los que se dirigía de manera amenazante y grotesca contra Laura Sarabia, ex jefa de gabinete y actual directora del Dapre, desataron un debate político y social en Colombia. En las grabaciones, reveladas por la revista Semana, el político no solo lanzó fuertes críticas al trato recibido por parte del Gobierno, sino que insinúa irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan”, asegura Benedetti en los audios. Además, amenaza: “Veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, palabras que generaron un aluvión de reacciones de figuras públicas y usuarios en redes sociales.

La historia reciente de Armando Benedetti está marcada por sus audios filtrados, en los que lanzó duras críticas contra Laura Sarabia y el presidente Petro - crédito Jesús Aviles/Infobae

Y siguió amenazante: “No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier, una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan, para que vean, y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

En otros audios que salieron a la luz el 10 de marzo, también publicados por la misma revista, Benedetti fue muy insistente en afirmar que la deportación de Aida Merlano se fundamentó en la que es señalada como la mano derecha de Gustavo Petro: “Que no fue ella, es la hijueputa Laura, que viene aquí a mamar gallo y tal, que tiene una estrategia, y no me la comentaron y yo me emputé, cómo así que una estrategia con Aida Merlano. Cómo no me dicen un culo, eso es la imbécil que se cree mejor que uno, ella lo que pasa es que está ahí, y ella quiere que yo no haga falta y se las tira de inteligente y no sé qué mondá”.

Otra controversia en el pasado de Laura Sarabia junto a Armando Benedetti

Elsy Mireya Pinzón Barrera, exasesora de Armando Benedetti, implicó a Laura Sarabia en un presunto incidente de uso indebido de una tarjeta de crédito. Estas declaraciones surgieron en medio de un proceso legal donde la mujer está vinculada por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En 2022 acusaron a Laura Sarabia, cuando trabajaba con Armando Benedetti, de haber robado una tarjeta de crédito y hacer compras con ella - crédito Jesús Aviles/Infobae

Durante un interrogatorio ante la Fiscalía el 25 de abril de 2023, Pinzón relató que, en 2019, Sarabia, entonces asistente de Benedetti, tomó sin autorización su tarjeta de crédito y la utilizó para realizar compras en Madrid. Según explicó, los movimientos en su cuenta fueron detectados a pesar de que, según su registro migratorio, se encontraba en Colombia.