Valentino Lázaro respondió a los nuevos ataques de Andrea Valdiri y la llamó “homófobica”

La pelea sigue en redes sociales con el rifirrafe entre los dos influenciadores - crédito @valentinolazaroh/TikTok

Valentino Lázaro, que recientemente estuvo nominado para formar parte de La casa de los famosos Colombia, se ha convertido en tendencia por los diferentes enfrentamientos que protagoniza con Andrea Valdiri.

El joven creador de contenido acusó a la barranquillera de cerrarle sus cuentas y ella reaccionó con una denuncia por difamación.

El tema escaló aún más, cuando la barranquillera realizó una publicación en la que emitía algunos juicios de valor por el comportamiento del creador de contenido, acusándolo entre otras cosas, de estar molesto porque Valdiri no lo quiso integrar a su academia de baile.

“Yo creo que tú estás ardido porque nunca te di trabajo en La Valdiri para que bailaras, yo no tengo la culpa, no cabías ahí, ese es tu resentimiento, cariño, pero de una trompada te recuperas...”, expresó Andrea en la publicación.

El creador de contenido asegura que empezó a tener roces con la barranquillera después de intentar una amistad - crédito montaje @valentinolazaroh @andreavaldirisos / Instagram

Después de conocerse el video, Valentino reaccionó en su cuenta de Tiktok con un video en el que daba respuesta una a una, a las declaraciones emitidas por Valdiri y a modo de curiosidad, sosteniendo un oso de peluche en sus brazos.

Inicialmente, Lázaro replicó la burla a su sexualidad cuando Valdiri dijo: “Sale la mujer, de ellos… Bueno, no sé quién es la mujer ahí, todavía no lo he comprendido (risas)”.

A lo que el influencer respondió: “Andrea, ambos somos hombres”, argumentando que en una relación de personas del mismo sexo no existen los roles de género, además “insinuar que uno de los dos es hombre o mujer no solo es homofóbico, sino también machista, porque implica que la mujer es un ser inferior o secundario … Así que sí, ninguna es la mujer”, agregando que existen dos claras diferencias en orientación sexual e identidad de género.

Valentino Lázaro hizo sorprende revelación sobre su intimidad - crédito @valentinolazaroh/IG

Posteriormente, en el video de cuatro minutos de Valentino Lázaro, se logra apreciar cuando Valdiri hace referencia a la situación de salud mental de una persona para atacarlo, por lo que el influencer no dudó en reaccionar al contenido emitido por la bailarina. El joven aseguró que “medicarte no es motivo de vergüenza, al contrario es valentía”, acusándola además de discriminar a las personas con trastornos mentales para que no tengan acceso a redes sociales.

Fue en ese momento en el que respondió los señalamientos de Andrea, en los que decía que estaba “ardido” por no haberle dado trabajo en su academia de baile, a lo que Lázaro aseguró que sentía un tono “muy egocéntrico” en el discurso de la bailarina. Y agregó: “No estoy molesto porque no me quisiste dar trabajo dando clases en tu academia. Tengo claro y elijo hacer redes sociales donde puedo facturar 200 veces más y creo que tú lo sabes, sin contar y con mucha humildad, que ninguno de tu academia puede cogerme una coreografía, soy muy bueno bailando”.

En la réplica de Valentino y Andrea también salió a relucir el enfrentamiento que el creador de contenido tuvo con Kelly Reales, afirmando que la exreina le tiró varios facts con los que él no pudo defenderse. Además, criticó el hecho de que la bailarina critique la manera en la que algunos influenciadores facturan en sus redes sociales.

Valentino Lázaro y la polémica con Kelly Reales en las redes sociales - crédito @valentinolazaroh y @kellyreales22/IG

Finalmente, el también bailarín no desaprovechó la oportunidad de referirse a la denuncia que interpuso Valdiri por un aparente caso de violencia de género, recordando el video en el que la bailarina lo amenazó con “levantarlo a trompadas”.

Los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Yo amo a Valdiri, pero en esta oportunidad Valentino le calló la boca”; “primera vez que Valentino responde con madurez”; “claro, directo, preciso, buen léxico, sin tanta payasada”, entre otros tantos.