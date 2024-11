Iván Name rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el caso Ungrd: “He sido calumniado, pero no derrotado”

La investigación sigue su curso con la recolección de más pruebas ordenadas por la Sala de Instrucción del alto tribunal - crédito Natalia Pedraza/EFE

El senador Iván Name enfrentó una extensa jornada judicial en la Corte Suprema de Justicia como parte del proceso de investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Durante más de siete horas, el congresista rindió indagatoria ante la Sala de Instrucción del alto tribunal, en un caso que podría definir su futuro político.

Al salir de la diligencia, Name se dirigió a los medios para reafirmar su inocencia y cuestionar las acusaciones en su contra. “He sido calumniado, injuriado y también me he sentido crucificado, pero no olviden que alguien nos enseñó que después de la crucifixión viene la resurrección”, declaró.

El senador añadió que confía en que la verdad saldrá a la luz, señalando que las acusaciones provienen de “una banda criminal que me ha injuriado”, expresó.

La Corte Suprema inició una investigación formal contra Iván Name por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación - crédito X

El 5 de noviembre, la Corte Suprema inició una investigación formal contra Iván Name y el representante a la Cámara Andrés Calle, por presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. Según el alto tribunal, la decisión se tomó tras evaluar información recolectada en labores de policía judicial, testimonios practicados por el magistrado instructor y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

En este contexto, Name enfatizó su confianza en la justicia: “He venido en búsqueda de la justicia y la verdad, y ella habrá de brillar porque creo firmemente en la justicia colombiana y en la Corte Suprema de Justicia”. Y agregó: “En la medida en que más puedan investigarse los hechos, mejor puede aflorar la verdad”, reiterando su disposición a colaborar con las autoridades.

El senador reafirmó su inocencia, acusando a una "banda criminal" de calumniarlo e injuriarlo - crédito X

El caso no solo afecta la reputación del senador, sino que también pone en juego su curul en el Congreso, la cual podría perder si se comprueban las acusaciones. De hecho, Name enfrenta otro proceso por pérdida de investidura en el Consejo de Estado.

Este proceso inició a raíz de una denuncia instaurada por Juan Carlos Calderón España, representante de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, que acusó a Name de tráfico de influencias, afirmando que habría intervenido para beneficiar intereses privados relacionados con contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Se menciona específicamente que el senador habría recibido recursos provenientes de la entidad para impulsar iniciativas legislativas favorables al Gobierno nacional.

La denuncia acude a las declaraciones presentadas por Sneyder Pinilla, una de las figuras involucradas, que declaró que Olmedo López, entonces funcionario de la Ungrd, le solicitó gestionar 4.000 millones de pesos para garantizar la aprobación de reformas en el Congreso. De este monto, se asegura que 3.000 millones habrían sido dirigidos a Name.

La denuncia señala que Name habría recibido 3.000 millones de pesos de un contrato de la Ungrd para apoyar reformas legislativas - crédito Colprensa

La acusación también señala a Sandra Ortiz, exalta consejera para las Regiones, y al dirigente Carlos Ramón González Merchán como actores clave en este presunto esquema de corrupción.

Audiencia aplazada por el Consejo de Estado

En este contexto, el Consejo de Estado decidió aplazar la audiencia pública de pérdida de investidura que estaba programada para el lunes 25 de noviembre. El senador no pudo asistir debido a que se encontraba rindiendo indagatoria en la Corte Suprema de Justicia por el mencionado caso de corrupción.

El alto tribunal reprogramó la diligencia para el 11 de diciembre a las 3:00 p. m., determinando que se realizará de manera virtual. Según el auto firmado por el magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera, la decisión busca garantizar el debido proceso en un momento crucial para el futuro político de Name, que ha negado rotundamente las acusaciones y posibles vínculos con el escándalo de la Ungrd; asegurando ser víctima de calumnias.

Por indagatoria en la Corte Suprema, se aplaza audiencia de pérdida de investidura contra Iván Name en el Consejo de Estado- crédito Consejo de Estado