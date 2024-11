Esta fue la peor pena que pasó Norma Nivia cuando estaba borracha: fue con personas del trabajo

Norma Nivia contó la historia de cuando pasó el oso que pasó por culpa del licor - crédito @normanivia/IG

La actriz Norma Nivia sorprendió a sus seguidores al compartir una anécdota que, aunque ahora recuerda con humor, la avergonzó profundamente en el momento en el que la vivió y por varios días después de que sucedió.

Durante su participación en el programa Los Enredados, la iniciativa digital de Caracol Televisión y La Red, Nivia se animó a jugar al popular “Yo nunca he”, una dinámica en la que se confiesan algunas acciones que se han hecho o no en algunos momentos de la vida. Fue así como se conoció que Norma Nivia protagonizó un incómodo episodio después de pasarse de tragos.

En medio de risas y camaradería, la reconocida actriz recordó lo ocurrido durante la fiesta de cierre de una serie en la que participó. El evento, como es habitual en este tipo de celebraciones, estaba lleno de comida y licor. Aunque comenzó disfrutando del ambiente, todo cambió cuando decidió extender la noche junto a colegas en el bar de unos amigos.

La actriz confesó que se pasó de tragos en una celebración del trabajo - crédito @normaniviag/Instagram

“Lo más boleta que yo he hecho en la vida borracha fue una vez que estábamos en un cierre de una serie que habíamos grabado y eso se hizo como una gran fiesta con mucha comida y mucho trago, y yo desde las 6 de la tarde beba que beba, Genoveva, feliz de la vida”, empezó contando la actriz en el programa.

Norma narró que en medio de la celebración y los tragos que ya tenía en la cabeza tomó la decisión de continuar la fiesta en otro escenario, pues con un grupo de amigos se fueron para un bar muy reconocido para rematar. Al llegar se sentó y desde la mesa se percató de que cerca de la pista de baile había una silla, lugar en donde ella se hizo y fue justo en ese momento cuando, según contó entre carcajadas, todo se salió de control.

”Yo me tomo un trago de más, ese que uno no se debió tomar, y de repente me siento súper maluca y me senté en la sillita, pero empiezo a sentir que algo iba a pasar”, explicó.

Fue entonces cuando sintió que algo no estaba bien en su cuerpo y a medida que el malestar aumentaba, comenzó a evaluar si alcanzaría a llegar al baño a tiempo, ya que tenía ganas de vomitar.

”Empiezo yo a calcular, el baño estaba en diagonal, y yo digo: ‘¿si alcanzo a llegar o no?’. En ese momento dije: ‘Si no alcanzo a llegar me le voy a guasquear a toda esta gente encima’. Entonces, mientras estaba pensando en si la lograba o no, se devolvió todo en la vida. Yo lo único que alcancé a hacer fue quitarme de la sillita y apuntar al piso, pero ahí me vomité delante de todo el mundo”, recordó entre gestos de vergüenza Norma Nivia.

Norma Nivia recordó que se pasó de tragos en una celebración de cierre de grabación y vivió un bochornoso momento - crédito @normaniviag/Instagram

Nivia admitió que su reacción inmediata fue levantarse y retirarse del área para evitar que el incidente la salpicara, pero el mal momento ya estaba hecho. Aunque la sacaron del lugar rápidamente, aún siente remordimiento al pensar en quién tuvo que encargarse de limpiar el desastre.

“Qué oso, Dios mío. Yo medio me acuerdo porque estaba en ese punto del que uno medio se acuerda y no. Había famosos, obvio, estaban los otros actores que estaban conmigo en el proyecto, pero además lo que a mí más me dolió es que era el bar de mi amigo”, expresó.

“Eso es lo que más me mortifica hasta el día de hoy, quién fue el pobre alma que tuvo que recoger todo”, comentó, dejando claro que este episodio sigue siendo uno de los momentos más vergonzosos de su vida.

A pesar de la incomodidad inicial, la actriz aprovechó la oportunidad para compartir la anécdota con buen humor, demostrando que incluso las figuras públicas tienen experiencias embarazosas que, con el tiempo, se convierten en historias para reír.