Sobrino de Pablo Escobar le hizo una invitación al alcalde Federico Gutiérrez: “Mi testimonio está disponible”

El sobrino de Pablo Escobar le hizo una invitación al alcalde de Medellín - crédito Infobae/Colprensa

En Colombia, el congresista Cristián Avendaño lidera un proyecto con el que busca que los productos alusivos a Pablo Escobar y otros criminales sean prohibidos, puesto que en ciudades como Medellín hay múltiples sitios enfocados en este tipo de comercio.

En el borrador de la iniciativa se indica que los comerciantes que vendan estos productos podrán recibir sanciones de hasta 20 millones y también buscan que las personas que portan estos elementos sean sancionados o multados.

Una de las figuras mediáticas que se ha pronunciado a favor de esto es el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, que tras una visita a la comuna 13, criticó que se sigan comercializando elementos con la imagen del capo.

“Yo mismo soy el que cuando voy por diferentes establecimientos comerciales y veo que una persona está vendiendo una camiseta de ese mafioso, le pido que la baje de ahí o vamos a intervenir como autoridad. A mí no me parece bien que hagan eso, además, me parece que venden una imagen de la ciudad que no es, aquí tenemos muchas cosas para mostrar alrededor del arte y la cultura. Por culpa de esa gente fuimos la ciudad más violenta en 1991″, declaró en rueda de prensa el mandatario local.

El alcalde de Medellín afirmó que los comerciantes venden una imagen negativa de la ciudad - crédito @FicoGutierrez/X

De la misma forma, el alcalde de Medellín reafirmó que el proyecto presentado por Avendaño debería ser aprobado por el Congreso de la República, puesto que desde su postura, los comerciantes no tienen excusa válida para seguir vendiendo cosas sobre Pablo Escobar.

“Es absurdo que ahora otros, por tener un rédito, que se le vuelva muy gracioso vender camisetas y gorras del peor criminal que ha tenido nuestro país y el mundo. Yo si creo que en el país esto se tiene que regular, vaya, pues si en Alemania puede hablar de los nazis, no se puede. Hay que hacerlo uno a uno, a los que conocen la historia no tienen excusa, por ganarse dos o tres pesos”, indicó Gutiérrez al respecto.

Sobrino de Pablo Escobar le envió un mensaje a “Fico” Gutiérrez

Nicolás Escobar, el sobrino más cercano de Pablo Escobar y el cartel de Medellín - crédito JesúsAvíles/Infobae

Debido a esta nueva polémica sobre el líder del cartel de Medellín, en diálogo con Infobae Colombia, Nicolás Escobar Urquijo, sobrino del capo, indicó que su museo no busca endiosar al narcotraficante, sino mostrar las huellas negativas de este negocio ilícito.

“Quisiera que quedará lo que yo estoy haciendo ahora con el museo, mostrando mi testimonio sobre la historia negativa del narcotráfico, fuera de las mentiras que muestran las series y películas que lo muestran como si fuera lo más fácil”, afirmó Escobar Urquijo.

Es por ello que el sobrino de Pablo Escobar le envió un mensaje a Federico Gutiérrez, al que lo invitó a visitar su establecimiento y poder llegar a un acuerdo para que él pueda contar su testimonio sobre la guerra del narcotráfico en colegios y universidades.

“Yo quisiera que la alcaldía, el alcalde o donde sea, sepan que mi testimonio está disponible para mostrar lo malo del narcotráfico, contarle a los niños la verdad sobre lo que deja, quién más que yo como testimonio de lo que viví, de lo que tuve que pasar con esto”, declaró Nicolás Escobar a Infobae Colombia.

Escobar Urquijo es el propietario de uno de los museos sobre Pablo Escobar - crédito EFE

Escobar Urquijo indicó que no busca ningún beneficio económico por esta labor, puesto que su ganancia será poder demostrar que el narcotráfico no es un negocio positivo.

“El pago más grande que podría recibir es el de poder contar mi historia, apenas se comuniquen conmigo, yo dejo dónde estoy viviendo y voy y recorro todos los colegios, todos los lugares, por qué no con Infobae o el medio que quiera y mostrar al país que el narcotráfico no es lo que muestran en las series, que deja dolor”.

Por último, el sobrino de Pablo Escobar invitó a los artesanos en el país a buscarlo, ya que además del museo, también se dedica a potenciar emprendimientos colombianos en el exterior.

“A los emprendedores y artesanos colombianos que se comuniquen, hemos ayudado a muchos artesanos, que trabajan con cuero, a persona que estuvieron en la cárcel y ahora pueden vivir de lo que hacen, esos son los casos que me gusta ayudar y trabajar con ellos”, puntualizó Nicolás Escobar.