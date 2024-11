Caterine Ibargüen inició una nueva etapa en televisión, será el rostro de un programa en importante franja

Caterine Ibargüen es una de las deportistas más recordadas del país - crédito Caterine Ibargüen / Instagram

Caterine Ibargüen es una de las figuras más destacadas del deporte colombiano y es reconocida por su carrera fuera de las pistas, no solo en la política, sino en la televisión, donde participó en el reality de MasterChef Celebrity Colombia.

Y es que 2024 se convirtió en un año determinante en la vida de la recordada medallista, teniendo en cuenta que estuvo marcado por la pérdida de su madre, Francisca Mena. En medio del luto, la atleta encontró un nuevo propósito profesional, pues fue incluida en el equipo de Deportes RCN.

Y es que la mujer, recordada por su gloria en el triple salto, se destacó en su participación en el programa de cocina, por lo que en el canal se le abrió una oportunidad, que es muy relevante para Caterine, pues busca honrar los esfuerzos de su madre por su educación y desarrollo profesional.

El video fue compartido por la deportista con el siguiente mensaje: “Este nuevo reto lo afrontaré con mucha disciplina y amor”, lo que fue bien recibido por sus seguidores, que le dejaron reacciones de apoyo como: “Qué es eso tan hermoso, a seguir brillando con toda tu esencia y tu carisma tan único, tan especial, tan real, te amamos, celebramos esta etapa”.

La deportista es uno de los nuevos rostros del canal - crédito Dylan Martinez / REUTERS

Del mismo modo, por medio de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 798.000 seguidores, Ibargüen compartió emocionada el anuncio de su colaboración con RCN desde el 20 de noviembre a las 7:00 p. m. La atleta expresó lo siguiente: “Déjenme contarles que estoy superemocionada de empezar un proyecto de vida con RCN y soy afortunada porque voy a empezar aquí, en la casa de la Selección Colombia (Barranquilla); hablando de la eliminatoria”.

La antioqueña subió una serie de fotografías junto a sus nuevos colegas, Ricardo Henao y Mario Sabato, en el que muestra una nueva etapa en las transmisiones de deportes de este medio.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, pues también recibió hate en sus cuentas y en las demás plataformas como X, anteriormente conocida como Twitter. Uno de los comentarios más destacados dice: “A Caterine Ibargüen no le gustaba la prensa. Hablaba obligada en ruedas de prensa y zonas mixtas. No daba entrevistas, hablaba mal de los periodistas y ahora integra la nómina de un noticiero de TV. Bueno, cada uno es dueño de contratar el personal y ella de elegir dónde trabaja”, que fue hecho por el periodista de El Tiempo Lisandro Rengifo.

La deportista anunció nuevos proyectos tras el fallecimiento de su madre - crédito @comunicandobel / X

La llegada de Ibargüen a este programa noticioso de la televisión colombiana demuestra su deseo de seguir conectada con el deporte desde otra mirada y pese a que muchos agradecieron al canal por incluir a un ícono del deporte colombiano en la franja hay otros que rechazan el puesto que fue entregado a la deportista.

Entre tanto, otros destacan lo relevante de que llegue a apoyar los comentarios deportivos, en un mundo que siempre ha estado dominado por hombres y la eliminatoria en Barranquilla se convirtió en su primer tema para el nuevo proyecto. Entre tanto, Caterine Ibargüen sigue aprovechando la oportunidad: “Estoy muy emocionada y un poquito nerviosa, pero eso hace parte. Si me acompañaron como deportista, acompáñeme en este nuevo proyecto”, reflejando sus sentimientos encontrados ante este importante cambio.

Tras su retiro de las competiciones de salto triple, donde obtuvo medallas para Colombia con una plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un oro en Río 2016, la deportista sigue explorando sus talentos y se ha convertido en una de las figuras más queridas por los colombianos que estaban alejados del deporte, al descubrir su personalidad en el reality de cocina.