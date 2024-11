Feid confesó si puede salir a caminar normal por Medellín o no y cómo maneja la fama

Feid habló de cómo es su vida ahora que es famoso - crédito @feid/Instagram

En una reciente entrevista de Feid en el pódcast del puertorriqueño Chente Ydrach, se conocieron detalles de varios temas personales en la vida del cantante colombiano.

Durante la conversación, ‘el Ferxxo’ reveló cómo ha cambiado su vida en el día a día, ahora que se convirtió en una celebridad, pues le preguntaron sobre si le es posible salir a caminar con naturalidad por las calles de Medellín o si esas cosas han cambiado con el tiempo y el reconocimiento que ha conseguido.

Ante esto, Feid aseguró que no considera que haya tenido mayores cambios en su vida, ya que trata de mantenerse lo más “real” posible y evita que la fama lo aleje de la naturalidad.

Feid habló de cómo han cambiado sus días ahora que es famoso - crédito Alejandro Godinez/AP

“¿Tú no puedes caminar por Medellín? O sea, ¿puedes ir al cine? ¿Qué ha cambiado en tu vida?”, fue la pregunta que le hizo Chente Ydrach.

“De poder, puedo. No ha cambiado nada en mi vida, de pronto que ya tomo café en Chemex”, aseguró Feid en medio de risas.

Sin embargo, en ese momento Chente lo interrumpió y aclaró que sí hay varias cosas que han cambiado y mejorado en la vida del artista antioqueño, como por ejemplo que ahora viajar por el mundo y que tiene un chef privado.

“Tengo un chef que es mi primo. O sea, es como si usted le dijera a un primo: ‘Ey, vení para que vos hacés una bandeja paisa lo más de buena, huevón”, explicó Salomón Villada (nombre de pila de Feid).

Por eso mismo, aclaró que él todavía toma la decisión de salir a caminar tanto en su tierra natal como en cualquier parte del mundo, sin ponerle mucho misterio ni problema a la situación. Además, aseguró que trata de no ponerle atención o fuerza al hecho de que ahora es un cantante famoso.

Feid aseguró que todavía camina con naturalidad por las calles de Medellín - crédito Carlos Ortega/EFE

“Real, yo no me cohíbo de nada de eso, huevón. A mí entre más real, o no sé cuál sea la palabra, pero como que entre más me sienta de la vida que llevaba antes, a mí me gusta mucho”, confesó el colombiano.

En la misma entrevista, Feid habló con franqueza sobre su amor por el café, una pasión que define como su único “vicio”, ya que la relación que tiene con esa bebida va más allá de lo cotidiano, convirtiéndose en un hábito que forma parte esencial de su rutina.

“Yo todos los días tomo un par de tazas. Me gusta mucho, me fascina”, comentó con una sonrisa.

El intérprete confesó que hubo un momento en el que se vio obligado a abandonar el café por razones médicas y ese tiempo no fue fácil para él.

“Me quitaron el café por dos o tres meses y, marica, casi me muero. Tenía dolores de cabeza, era raro. Pero cuando me dijeron que ya estaba bien, volví al café más fuerte que nunca. No es que me voy a morir si no tomo café hoy, pero si hay café, lo disfruto mucho”, explicó.

Feid confesó que es adicto al café y contó cómo lo prepara - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Teniendo en cuenta su gusto por la bebida caliente conocida en Colombia como tinto, Chente quiso indagar sobre cómo ‘El ferxxo’ la prepara y la toma en su casa, Así que el artista detalló sus métodos y el paso a paso.

“Yo me preparo el café en mi casa con una Chemex. Es un proceso que disfruto mucho, desde moler las pepitas hasta ajustar la temperatura del agua. Es todo un ritual. (...) Colombia es un país cafetero y me encanta probar diferentes tipos de café, ver cómo lo cultivan y cómo lo preparan”, expresó con orgullo.

El cantante concluyó la charla de manera relajada, resaltando que el café no solo es una bebida, sino un vínculo con su identidad y una fuente de disfrute que comparte con quienes lo rodean. “El café huele muy rico, y si ustedes están tomando café, yo también quiero el mío”, bromeó.