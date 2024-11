Senado confirmó fecha y hora para la escogencia del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tras escándalo con votos

Miguel Polo, Claudia Dangond y Jaime Tobar, son los tres aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de Antonio José Lizarazo - crédito @senadogovco/X

Luego de la polémica que causó la traumática sesión del lunes 18 de noviembre, en la que por una aparente irregularidad en el proceso de votación para elegir al nuevo integrante de la Corte Constitucional, entre Claudia Dangond, Miguel Polo y Jaime Tobar, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó que fue programada una nueva sesión para llevar a cabo este proceso, con el que se pretende suplir la ausencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que saldrá en febrero de 2025.

De acuerdo con la mesa directiva de la corporación, la jornada para elegir al nuevo togado se adelantará el martes 19 de noviembre, a partir de las 10:30 a. m., luego de que se levantara la plenaria por falta de garantías en el proceso y tras fracasar el intento de apelar la determinación, pues no hubo el cuórum suficiente para discutirla. Así pues, se pretende subsanar el revuelo que causó la decisión de anular la votación inicial, debido a que apareció un voto de más en las urnas.

De la terna, presentada por el Consejo de Estado, hay dos aspirantes que disputarán esta dignidad: Dangond, que cuenta con el apoyo de los partidos de oposición como Cambio Radical y Centro Democrático, además del conservatismo y algunos miembros del partido de la U y otras colectividades; y Polo, del que se menciona que es el candidato que quiere el Gobierno para el alto tribunal y, en consecuencia, goza del apoyo del Pacto Histórico, un sector del partido Liberal y otros partidos.

Claudia Dangond, que cuenta con los apoyos de los partidos Conservador, de la U, Centro Democrático y Cambio Radical, es una de las candidatas a magistrada de la Corte Constitucional

En la sesión que se declaró nula, ambos sacaron 50 votos, en un empate que podría dirimirse con la llegada de tres congresistas: José David Name, Alfredo Deluque y Richard Fuelantala; de los cuales los dos primeros, según se ha podido conocer, se inclinarían por la única mujer del grupo. Se prevé con ello que haya luz verde en lo concerniente a la elección del nuevo miembro del órgano de administración de justicia, encargado de defender lo dispuesto en la Carta Magna.

“La Corte debe mantenerse vigilante frente a cualquier intento de concentración del poder que pueda erosionar los principios democráticos”, resaltó Dangond al momento de exponer sus argumentos para ser magistrada de la Corte. “Estoy aquí porque el Consejo de Estado reconoció mi trayectoría y no tuvo ninguna duda de mi autonomía e independencia”, expresó por su lado Polo.

¿Por qué se declaró nula la votación para el nuevo magistrado (a) de la Corte Constitucional?

Es oportuno precisar que durante la plenaria en el Senado, al parecer –y según un video de la transmisión oficial que así lo comprobaría– uno de los votos de los congresistas se fue ‘pegado’ junto a otro sufragio sin marcar, lo que produjo que en el proceso de escrutinio aparecieran 103 votos y no 102, que correspondía al número de senadores presentes en la corporación, teniendo como presente que dos de los tarjetones fueron marcados en blanco.

Miguel Efraín Polo, candidato a magistrado de la Corte Constitucional, es señalado de ser la ficha del Gobierno nacional en esta puja

Este incidente encendió las alarmas entre los senadores: entre quienes pidieron repetir de inmediato los comicios, como lo exige la ley, y los que apoyaron la determinación de Cepeda, al argumentar que no había seguridad de que no se estaba frente a un fraude. Aunque los señalamientos en su contra indicaban que era una maniobra dilatoria al no tener, según el concepto de parlamentarias como María José Pizarro, del Pacto Histórico, al no tener los apoyos suficientes para Dangond.

“Le dimos trámite a la apelación que un grupo de senadores presentaron, como lo expresa la ley. Y no hubo cuórum en la plenaria del Senado. De manera que por mesa directiva se citará nuevamente. Seguramente mañana (martes 19 de noviembre). ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Vamos a revisar cámaras de seguridad, hacer unos tarjetones diferentes, más gruesos, más sólidos, para evitar que si eso sucedió, se pegara uno con el otro”, había adelantado Cepeda.