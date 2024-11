Piden la presencia de Gustavo Petro en Jamundí, Valle del Cauca, para coordinar un consejo de seguridad

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, pidió la presidencia de Gustavo Petro en Jamundí - crédito Colprensa

El barrio El Dorado, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, fue víctima de un atentado por grupos al margen de la ley. Los hechos dejaron daños en dos viviendas aledañas.

Al respecto, el Ejército Nacional puso en marcha la operación ‘Xamundí’, que tiene como objetivo recuperar el control territorial y el paso entre Jamundí y el departamento del Cauca, una ruta que las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco han habilitado ilegalmente para el tráfico de cocaína y la minería ilegal hacia el Pacífico.

A pesar de que la operación militar avanza en la región, ahora piden la presencia del presidente Gustavo Petro en Jamundí, con el propósito de que el Gobierno nacional atienda de manera integral a la comunidad, tal y como sucedió en El Plateado, Cauca, a través de la operación ‘Perseo’.

“Por supuesto, invitar al presidente aquí a que hagamos un consejo de seguridad, porque yo creo que es muy necesario. Los jamundeños y los vallecaucanos estamos sufriendo cosas terribles de inseguridad y queremos que nos acompañen más”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

Según la mandataria del departamento, los ataques terroristas tienen como propósito sembrar miedo en la población civil para lograr instrumentalizarla.

“Vamos a recuperar el control territorial. Sobre el Batallón de Alta Montaña, ya conseguimos el lote y vamos a trabajar para que rápidamente tengamos al Ejército en la zona alta y así podamos controlar a los violentos que no podemos ganar”, aseveró Toro.

Dilian Francisca Toro pidió la presencia de Gustavo Petro en Jamundí, Valle del Cauca - crédito @DilianFrancisca/X

El acalde de Cali, Alejandro Eder, a través de su cuenta de X hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro, para que brinde un respaldo a la fuerza pública, luego del atentando del 15 de noviembre.

“Otro atentado en Jamundí, a 15 minutos de Cali. Se han puesto en riesgo civiles, familias e integrantes de nuestra Fuerza Pública. Rechazo categóricamente y condeno estos actos terroristas que no pueden pasar como si nada. Esto es preocupante y requiere, señor presidente @petrogustavo, su respaldo contundente para fortalecer las capacidades de nuestra Fuerza Pública, combatir a quienes buscan atentar contra los ciudadanos y garantizar la seguridad de las familias. Toda mi solidaridad y respaldo a la alcaldesa @paocastillo0″, afirmó el mandatario local.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, pidió proteger a la fuerza publica ante los atentados en Jamundí - crédito @alejoeder/X

El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa también envió un mensaje a Gustavo Petro y Dilian Francisca Toro a través de su cuenta de X.

“Lo que sucede en Jamundí es verdaderamente dramático: a los ataques con drones, los atentados con motobombas y el lanzamiento de granadas, se sumaría la instalación de campos minados que recuerdan a las peores épocas del conflicto armado. Tanto @PetroGustavo como @DilianFrancisca están fallándole a los vallecaucanos”, aseveró el senador de la República.

Mensaje del senador Carlos Fernando Motoa a Gustavo Petro y Dilian Francisca Toro - crédito @senadormotoa/X

Dónde está Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X confirmó que se encuentra en Río de Janeiro (Brasil), en la cumbre del G20, conformada por los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.

Según el jefe de Estado, la razón de que Colombia no pertenezca al G20 se debe a “una élite gobernante hereditaria y depredadora”.

“Hoy estoy invitado en Río de Janeiro, a la reunión de los 20 países más poderosos de la tierra, club al que Colombia no pertenece, no porque no pueda, sino por que ha dejado decaer su economía productiva por espejismos sanguinarios y autoritarios, y por una élite gobernante hereditaria y depredadora”, aseveró el mandatario.

Gustavo Petro se encuentra en la cumbre del G20 que se lleva a cabo en Brasil - crédito @petrogustavo/X

Y finalizó: “Vengo a esta reunión a hablar de lo que le hablo al mundo, y que puede usted leer en mi entrevista traducida en la revista Time. Con el progresismo que busca paz, disminución de la pobreza y la desigualdad e incentivos para saber, producir y trabajar, Colombia entrará al club del G20″.