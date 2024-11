Gustavo Petro respondió a las críticas de Álvaro Uribe y lanzó duras pullas al expresidente Iván Duque: “Necesitaba aprender y mucho”

El presidente Petro explicó las características que debería tener una personas para llegar a la Presidencia de Colombia - crédito Presidencia de la República

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que, si se hace un balance de la gestión de Iván Duque en la Presidencia, el expresidente “necesitaba aprender mucho”.

Las palabras del jefe de Estado se dan luego de que Álvaro Uribe Vélez asegurara, en el foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, que se necesita “a alguien que llegue, no a aprender, sino a ejecutar”.

“Indudablemente si se hace un balance del gobierno Duque, se puede concluir que necesitaba aprender y mucho. Tiene razón Uribe”, afirmó Gustavo Petro.

El mandatario tildó a Duque como alguien “insensible”, afirmando que el expresidente colombiano (2018-2022) endeudó a Colombia de manera profunda durante la pandemia del covid-19.

“Sobre endeudar a Colombia de manera tan profunda, para subsidiar a sus amigos más ricos en medio del Covid, solo lo produce un ser insensible ante las necesidades de la gente”, manifestó el presidente Petro.

Además, aseguró que personas como el exmandatario Iván Duque llegan a la Presidencia porque “sus mentores creen que se sacan candidatos del bolsillo solo con tener dinero”, resaltando que el dinero supuestamente deja un “sirviente” y un “facilitador del asesinato”.

“Ese tipo de aprendiz llega al poder porque sus mentores creen que se sacan candidatos del bolsillo solo con tener dinero, como si poner el dinero ya lo hiciera candidato. No sale de ahí un presidente, sino un sirviente de la plutocracia sin personalidad ni sentido; un simple facilitador del asesinato”, indicó el jefe de Estado.

Y agregó: “Apenas se expone el candidato, ya presidente, a la inclemencia del sol, se derrite de inmediato”.

Gustavo Petro afirmó que para ser presidente de Colombia se debe “dormir en la casa campesina”, entender el “sufrimiento del pueblo”, conocer todos los rincones de Colombia y sentir el clamor del pueblo.

“Un o una presidente, debe forjase en el sufrimiento mismo del pueblo durante toda su vida, debe saber que es dormir en la casa campesina, recibir el café de la señora del barrio popular y andar sus calles, debe conocer los rincones del país y literalmente caminarlos, debe saber que siente ante el abrazo suplicante del habitante de calle, y sentir en el corazón la mirada del niño que deposita su confianza en ti y llora entre tus brazos”, aseveró el mandatario.

Asimismo, explicó que un presidente debe ser una persona que no se vuelva adicta al poder y que no victimice y asesine al pueblo que le confió el voto

“Una persona que al llegar a su puesto de mando no solo no se derrita, sino que no se vuelva adicto al poder y termine asesinando y victimizando al propio pueblo que lo eligió”, manifestó el presidente Petro

El jefe de Estado concluyó su publicación en X afirmando que un presidente debe dar la cara ante “las presiones de los grupos privilegiados del poder”.

“Una persona que ponga el pecho y se pare fuerte contra todas las presiones de los grupos privilegiados del poder y sepa dirigir las riendas y el erario para sacar el máximo objetivo hoy del estado: sacar la gente de la pobreza, del estado de necesidad para que sea libre, sepa disminuir la desigualdad y cabalgar por el camino de la paz sin arriar nunca esa bandera libertaria”, puntualizó Gustavo Petro.

Qué dijo Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe fue la persona encargada de dar cierre formal al foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático en Barranquilla, donde asistieron los cinco aspirantes a ser el candidato único de la colectividad, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra.

“Al año 2026 se debe llegar con un gran conocimiento para que pueda empezar a ejecutar desde la hora cero del gobierno, que no tenga que perder el primer año estudiando qué va a hacer. Necesitamos elegir a alguien que llegue no a aprender sino a ejecutar”, indicó el líder natural del Centro Democrático.