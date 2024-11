Belky Arizala expllicó el por qué de su decisión de no tener hijos y seguir soltera: “No tengo ninguna relación con nadie”

La modelo se sinceró sobre las experiencias que la marcaron en el amor y que influyeron en su visión de las relaciones de pareja - Foto: Instagram @belkyarizala

La modelo y presentadora Belky Arizala se ha consolidado en el mundo de la moda en Colombia, donde se destaca por su carrera profesional y por su perspectiva sobre la vida personal.

A lo largo de los años, Arizala ha sido muy reservada en cuanto a sus relaciones y vida privada. Aunque recientemente ha roto el silencio a través de su podcast Es tiempo de Belky y en entrevistas con medios, abriendo una ventana a las experiencias y reflexiones que la llevaron a decidir vivir sin hijos ni pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una entrevista con la revista Vea, Belky compartió algunos de los motivos detrás de sus elecciones de vida y, en particular, sus reflexiones sobre la soltería.

Desde su punto de vista, esta ha sido una etapa de paz y satisfacción personal, que le ha permitido enfocarse en su bienestar y en su carrera.

A través de su podcast Es tiempo de Belky, ha venido revelando algunos detalles que han despertado la curiosidad de sus seguidores crédito captura video BumBox

“La gente se inventa cosas, incluso llegué a ver en internet que hablaban de un esposo que jamás tuve”, expresó con humor al explicar que nunca ha estado casada.

En sus palabras, aunque alguna vez contempló la posibilidad de casarse, sus experiencias en el amor la han llevado a valorar profundamente la soltería.

“Gracias a Dios, mi estado civil es felizmente soltera. Hoy mi corazón está blindado porque no me interesa salir con cualquiera”, afirmó la modelo.

Arizala describió cómo ha llegado a ver su cuerpo y su bienestar como algo sagrado.

Para ella, la independencia emocional y económica son vitales en cualquier relación y considera que muchos hombres aún conservan ideas tradicionales que no se ajustan a su visión de vida. En sus propias palabras, “a algunos hombres les falta empatía”.

Esta postura ha sido fundamental para Belky, quien se considera una mujer “independiente y feliz” y no ve su vida ligada a la necesidad de formar una familia tradicional o de encontrar una pareja estable.

En su faceta como actriz y presentadora, Belky participó en La sucursal del cielo, Oye bonita, La agencia, Dónde carajos está Umaña, entre otras - crédito @belkyarizala/Instagram

Aunque Belky no ha cerrado la puerta a la posibilidad de ser madre, considera que, si llega a ese punto, lo haría a través de la adopción.

Para ella, la maternidad no tiene que estar necesariamente unida a un matrimonio o relación de pareja. “Si decido por convicción ser mamá, puedo adoptar y ya”, expresó con claridad.

Desde su perspectiva, muchas mujeres se han acostumbrado a la idea de que un “proveedor” debe suplir las necesidades del hogar, algo que ella considera ajeno a sus valores personales.

“No me interesa ser mantenida ni depender de nadie. Me parece que algunas mujeres no están de acuerdo con mi forma de pensar, pero yo estoy contenta con mi vida tal y como es”, añadió.

La modelo cucuteña también reflexionó sobre el cambio de vida que implica ser madre y cómo esto impacta la libertad y las decisiones personales. Arizala disfruta de su independencia y de la posibilidad de viajar, de trabajar, de explorar el mundo sin restricciones. “Cuando uno decide ser mamá, la vida cambia”, reconoció, dejando claro que, por ahora, está satisfecha con la libertad que ha cultivado.

Actualmente la presentador a está en el equipo del Canal TRO - crédito @belkyarizala/Instagram

En cuanto a las relaciones sentimentales, Arizala se mostró igualmente cautelosa y explicó que la convivencia es uno de los mayores desafíos en una relación.

“Puede ser que algún día cambie de opinión sobre tener un hogar, pero yo prefiero que él viva en su casa y yo en la mía”, comentó. Para ella, compartir el espacio y las finanzas puede ser complicado y, de momento, considera que cada quien debería llevar su vida de manera independiente.

Finalmente, Belky Arizala afirmó que su decisión de vida no implica que esté en contra de las relaciones o de la familia, sino que simplemente ha encontrado una manera de vivir en la que se siente plena. Al concluir, recalcó:

“No necesito estar de un lado a otro ni salir con cualquiera. Estoy tranquila, feliz y en paz”. Sus declaraciones son un reflejo de una mujer que ha elegido su propio camino, sin ataduras ni presiones sociales, inspirando a quienes buscan una vida auténtica y libre de convencionalismos.