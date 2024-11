Angélica Jaramillo volvió a trabajar como modelo tras escapar del centro rehabilitación donde fue ingresada por sus problemas con las drogas

Tras su tratamiento, la presentadora volvió a trabajar - crédito @angelica_jaramillov/Instagram

La modelo y actriz Angélica Jaramillo se ha robado la atención de sus seguidores después de compartir su experiencia con la adicción a las drogas y su proceso de rehabilitación. Jaramillo reveló que su familia la internó en un centro de rehabilitación sin su consentimiento, una medida que, según su hermana Sofía Jaramillo, fue tomada con la intención de protegerla.

La actriz, conocida por su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele 2012, decidió retomar su carrera profesional después de completar su tratamiento. En una reciente entrevista, Jaramillo habló sobre las dificultades que enfrentó durante su recuperación y enfatizó la importancia del amor propio y el perdón: “Generen conciencia y les digo a través del amor que hay que perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás (...) No les dé miedo pedir ayuda”, expresó en una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la Revista Semana.

Jaramillo regresó a las redes sociales con una renovada imagen, luciendo un cabello rubio y un vestido rojo en una sesión de fotos que compartió con sus seguidores. Además, anunció su intención de crear contenido que destaque historias de vida de otras mujeres, con el objetivo de fomentar el empoderamiento y el apoyo mutuo.

“¿Quieren ver notas así seguidas? ¿Qué les pareció? Quiero leerlos”, le preguntó Jaramillo a sus fanáticos después de publicar un video de una mujer emprendedora que tiene una enfermedad huérfana.

Las revelaciones de la actriz han generado una ola de apoyo por parte de sus seguidores, que han llenado sus publicaciones con mensajes de ánimo y fortaleza. “Ánimo!!! Saldrás adelante, no tienes que avergonzarte de nada”, “Te Apoyo 100% Angélica”; “Solo admiración para ti, guerrera bella, bendiciones”; “Vamos con toda👏🙌❤️”; “Eres hermosa Dios..🙌 siempre te adoraré mi vida picos!”; “Que belleza ❤️”; “Angelica eres hermosa y talentosa. No vuelvas a caer en esa tentación. Hazlo por tus hijos. Q Ellos se sientan orgullosos de ti”; “Va a dejar boqui abiertos a muchos ! Incluyendo esos que en vez de ayudarla, le siguen dando palo en las redes”; “Ella es una berraquita😍”; “Estamos contigo”, son algunos de los comentarios que ha recibido.

Además de su carrera en el modelaje, Angélica ha explorado otras áreas del entretenimiento, incluyendo la música y la actuación. Ha lanzado varios temas en el género urbano como Vete con ella, Tu veneno, Quiero fiesta, Chica de la noche, Me pones mal, Magnate y muchas más. Ante su regreso a la industria, la artista también dejó abierta la posibilidad de retomar su carrera musical con nuevos lanzamientos: “‘El dolor es temporal, puede durar un minuto, una hora, un día’, yo tengo una canción así, ya la tengo”, expresó.

Asimismo, ha participado en producciones como La reina del sur, junto a Kate del Castillo. En el ámbito personal, Angélica ha enfrentado momentos difíciles, como la pérdida de su pareja cuando su hijo Mateo era pequeño. Actualmente es madre de Isabella y ha optado por mantener su vida personal en gran medida fuera del ojo público, compartiendo solo algunas imágenes de sus hijos en redes sociales.

“Cuando muere mi bebé, Mateo, en 2007. Él nace con gastrosquisis, le hacen una cirugía y a los dos días muere. El psiquiatra me receta Xanax. Yo tuve que ir a la funeraria a vestir a mi bebé y cremarlo, ese proceso lo hice completamente sola porque mi esposo también me había dejado; nadie me acompañó en ese proceso. Me fui para la casa a tomar Xanax, más o menos ocho días, y eso me mantenía totalmente tonta”, reveló la modelo y presentadora en una entrevista con la revista mencionada.

En la actualidad, la actriz y presentadora indicó que se estaba recuperando: “Estoy cuidándome, estoy haciendo las cosas como considero que debía hacerlas, el rumbo de haber tomado este sartén por el mango, como una vocera también”, añadió para el medio citado.