De película: David Racero casi se va a los golpes con Polo Polo tras polémica con homenaje a los ‘falsos positivos’

Los videos del altercado entre Racero y Polo Polo se han vuelto virales, mostrando la tensión del momento - crédito @JuanFraile/X

En un encendido debate en el Congreso de Colombia, el representante David Racero, perteneciente a la coalición del Pacto Histórico, estuvo a punto de enfrentarse físicamente con su colega Miguel Polo Polo, que es ampliamente criticado por sus polémicas declaraciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’.

Este incidente se originó luego de que Polo Polo reiterara que “los tales falsos positivos no existen” tras una conmemoración artística por parte de las familias de las víctimas, y calificara de montaje la cifra de bajas presentadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), incluidas las Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo). Esta confrontación ocurrió en presencia de comunidades afectadas, que asistían a la sesión en busca de visibilizar sus demandas de justicia.

A través de varios videos difundidos en redes sociales, quedó registrado el tenso enfrentamiento entre los dos congresistas. Aunque los gritos dificultan comprender con claridad lo que decían ambos implicados, las imágenes muestran cómo varios políticos intentaban contener a Racero; su lenguaje corporal dejaba entrever la posible intención de agredir físicamente al opositor de Petro.

Durante la discusión, varios congresistas intervinieron para calmar los ánimos, ya que Racero parecía dispuesto a golpear a Polo Polo - crédito @JuanFraile/X

En los videos, capturados desde distintos ángulos, se podía percibir la tensión entre ambos congresistas, especialmente cuando varios legisladores de distintas ideologías solicitaron a Polo Polo que se retractara. Sus comentarios y actitudes en contra de los casos de ‘falsos positivos’ y las familias afectadas revelaron una evidente falta de empatía hacia el sufrimiento generado por una realidad que formó parte del conflicto en Colombia.

¿Por qué surgió la pelea verbal entre los congresistas?

Las tensiones en el recinto aumentaron luego de que el congresista de oposición al Gobierno compartiera en sus redes sociales un video en el que cuestionaba las declaraciones del presidente Gustavo Petro y, de forma irónica, ponía en duda la participación familiares de víctimas del conflicto armado en un acto artístico y conmemorativo organizado en el Congreso.

Pues las Madres de Soacha, reconocidas por su incansable trabajo en la búsqueda de justicia por los ‘falsos positivos’, organizaron una protesta simbólica en la plaza de Bolívar. Allí colocaron botas en honor a sus hijos, asesinados entre 2002 y 2008 en un capítulo oscuro de la historia de Colombia, cuando civiles inocentes fueron asesinados y presentados como guerrilleros caídos para que las fuerzas armadas obtuvieran recompensas. Cada par de botas simbolizó la memoria de una víctima, y los zapatos decorados con elementos alusivos a los desaparecidos representan la dignidad, paz y resistencia de estas madres.

Las familias de las víctimas de los 'falsos positivos' realizaron un acto conmemorativo en honor a las personas que perdieron la vida durante este trágico periodo - crédito @MAFAPOCOLOMBIA/X

En ese video Polo Polo expresó: “Las botas que dejaron esos campesinos deberían ser llevadas a donde pertenecen: al canasto de la basura”. Para el congresista, según sus propias palabras, “la tragedia de los falsos positivos es un invento exagerado” y lo verdaderamente importante son “los homicidios de líderes sociales y las atrocidades de los grupos armados ilegales”.

Este acto buscó recordar al país la magnitud de esta tragedia; sin embargo, para Polo Polo, este evento tiene un valor meramente simbólico que no justifica la atención mediática: “¿De botar unas botas al canasto de la basura? ¿De qué me voy a arrepentir? No he matado a nadie. Quienes tienen que arrepentirse aquí son otros”. También declaró, en un tono desafiante para la revista Semana, “si limpiar la Plaza Núñez es un delito, entonces que me metan preso”.

Las declaraciones de Polo Polo, publicadas en redes sociales el 6 de noviembre, causaron un inmediato rechazo por parte de varias madres de víctimas de los ‘falsos positivos’, que exigieron al congresista una disculpa pública. Una de las madres expresó: “Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ de Colombia (…) qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos”.

Para Polo Polo, la violencia de grupos armados ilegales y las muertes de líderes sociales deben ser la prioridad del Gobierno - crédito @MiguelPoloP/X

La indignación culminó en la sesión del 13 de noviembre, cuando David Racero increpó a Polo Polo en pleno recinto, en una acalorada discusión en la que, según testigos, ambos políticos levantaron el tono hasta que el Polito del Pacto Histórico fue contenido por otros legisladores. “Cálmese”, “así no”, decían algunos de los asistentes en un intento por evitar una confrontación física entre ambos congresistas.